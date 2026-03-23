Żużlowa PGE Ekstraliga 2026: Tak typują dziennikarze – kto trafi najlepiej?

1. Jakie będzie podium PGE Ekstraligi na koniec tego sezonu?

Mateusz Kędzierski , dziennikarz Eurosportu: 1. PRES Grupa Deweloperska Toruń 2. Betard Sparta Wrocław 3. Orlen Oil Motor Lubliin. Myślę, że po zeszłorocznym triumfie ekipa z Torunia może zdominować PGE Ekstraligę w najbliższych latach. Menedżer Piotr Baron dysponuje przede wszystkim piekielnie mocną formacją seniorską. Przypuszczam, że torunianom po piętach deptać będzie Betard Sparta Wrocław.

Kamil Turecki , dziennikarz Onetu: 1. Betard Sparta Wrocław 2. Orlen Oil Motor Lublin 3. PRES Grupa Deweloperska Toruń. Według mnie Sparta ma najbardziej wyrównany skład, co jest ich ogromnym atutem. Srebro zdobędzie Motor, bo mają lepszą pozycję u-24 od toruńskiej ekipy.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: 1. PRES Grupa Deweloperska Toruń 2. Orlen Oil Motor Lubliin 3. Betard Sparta Wrocław. Myślę, że PRES Toruń obroni mistrzowski tytuł. Nie będzie to łatwe zadanie, bo Orlen Oil Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław to bardzo mocne drużyny. Intryguje mnie "nowy" Motor, sporo w nim niewiadomych. We Wrocławiu nie doszło do większych zmian.

Marcin Karwot , dziennikarz żużlowy Red Bulla: 1. Betard Sparta Wrocław 2. PRES Grupa Deweloperska Toruń 3. Fogo Unia Leszno. Wrocławianie mocno zyskali na przepisie o zagranicznym juniorze, bo Mikkel Andersen może naprawdę zrobić różnicę. Podobnie sądzę zresztą o Fogo Unii Leszno. Tak mocnego beniaminka nie było od dobrych kilku lat…

Marcin Musiał , twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: 1. Betard Sparta Wrocław 2. PRES Grupa Deweloperska Toruń 3. Orlen Oil Motor Lublin. Wszystkie te zespoły są teraz dość równe na papierze. Ekipa z Lublina dość mocno się osłabiła, tracąc Wiktora Przyjemskiego, który robił różnicę w formacji juniorskiej. Minimalną przewagę według mnie ma jednak Betard Sparta Wrocław, bo Mikkel Andersen może być jednym z czołowych młodzieżowców ligi.

Maciej Janowski razem z WTS Spartą Wrocław - mistrzowie Polski 2021

2. Kto spadnie z PGE Ekstraligi, a kto tam awansuje?

Mateusz Kędzierski , dziennikarz Eurosportu: Typuję do spadku Krono-Plast Włókniarz Częstochowę, a jeśli chodzi o awans… Jeszcze kilka miesięcy temu dawałem większe szanse na awans Abramczyk Polonii Bydgoszcz, ale teraz mam wrażenie, że wskazówka pod tytułem „awans” przesuwa się bardziej w stronę Moonfin Malesy Ostrów.

Kamil Turecki, dziennikarz Onetu: Spadnie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, bo ma zbyt wiele dziur w składzie. Awansuje z kolei Abramczyk Polonia Bydgoszcz z uwagi na najlepszą we wszystkich ligach parę juniorską Przyjemski - Pawełczak. Oni przecież mogą godnie zastępować seniorów w przypadku niepowodzeń.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: Patrząc na tegoroczny skład drużyny z Częstochowy ciężko szukać wielu pozytywów. Są głównym kandydatem do spadku z PGE Ekstraligi. Co do sprawy awansu… Czy Abramczyk Polonia awansuje? Kiedy jak nie teraz?!

Marcin Karwot , dziennikarz żużlowy Red Bulla: Nie zaskoczę i do spadku typuję Krono-Plast Włókniarz Częstochowę. Z kolei do awansu typuję Abramczyk Polonię Bydgoszcz, która zrobi niesamowitą różnicę swoją formacją juniorską.

Marcin Musiał , twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: Spadnie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, a w jego miejsce awansuje Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Skład Włókniarza to zawodnicy, których nikt inny nie chciał w PGE Ekstralidze. Tam nie ma żadnych mocnych punktów. W Bydgoszczy z kolei od lat budują kadrę na awans i myślę, że to jest ten sezon. Para juniorska Polonii budzi postrach.

3. Kto będzie najskuteczniejszym zawodnikiem (średnia biegowa) PGE Ekstraligi?

Mateusz Kędzierski , dziennikarz Eurosportu: Bartosz Zmarzlik. Artiom Łaguta jako jedyny (2021 rok) przerwał serię zwycięstw Bartosza Zmarzlika w cyklu Grand Prix. W PGE Ekstralidze też był górą w sezonie 2024. Tym razem nie przewiduję jednak sensacji i stawiam, że to aktualny mistrz świata będzie najskuteczniejszy.

Kamil Turecki , dziennikarz Onetu: Bartosz Zmarzlik. Od lat wysoko stawia poprzeczkę. Nie inaczej powinno być w tym sezonie.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: Bartosz Zmarzlik. Po prostu. To fenomen i jest nie do zatrzymania.

Marcin Karwot, dziennikarz żużlowy Red Bulla: Bartosz Zmarzlik, aczkolwiek wydaję mi się, że walka o to miano będzie zacięta. Leon Madsen może zrobić tu psikusa.

Marcin Musiał, twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: Bartosz Zmarzlik. Zgarniał ten tytuł już kilka razy, więc dlaczego nie także w tym roku?

PGE Ekstraliga - Red Bull Juniorskie Asy

4. Zwycięzcą Red Bull Juniorskich Asów zostanie…

Mateusz Kędzierski, dziennikarz Eurosportu: Mocno zastanawiałem się nad wyborem Damiana Ratajczaka, który w poprzednim sezonie zajął w programie drugie miejsce. Według mnie wygra jednak Nazar Parnicki, choć Duńczycy – Mikkel Andersen czy Bastian Pedersen mogą być blisko.

Kamil Turecki, dziennikarz Onetu: Walka powinna rozegrać się pomiędzy Damianem Ratajczakiem, Oskarem Paluchem i Nazarem Parnickim. Stawiam jednak na tego ostatniego.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: Nazar Parnicki. Indywidualny Mistrz Świata Juniorów 2025, który jest głodny jazdy i sukcesów.

Marcin Karwot , dziennikarz żużlowy Red Bulla: Od tego sezonu zagraniczni juniorzy mogą wziąć udział w tym programie, więc stawiam na Nazara Parnickiego. W końcu mowa o mistrzu świata juniorów i stałym zawodniku cyklu Grand Prix. Aczkolwiek to drugie otrzymał ostatnio w prezencie od Taia Woffindena.

Marcin Musiał , twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: Oskar Paluch. Brakuje mi takiego przypieczętowania z jego strony, że to jest zdolny junior.

Nagrody w programie Red Bull Juniorskie Asy

5. Największą niespodzianką sezonu będzie…

Mateusz Kędzierski, dziennikarz Eurosportu: Tai Woffinden! Nie ukrywam, że to trochę myślenie życzeniowe, ale cóż to byłaby za historia, gdyby Brytyjczyk zaliczył udany powrót do ścigania! Po makabrycznym wypadku w Krośnie, jedną nogą był przecież po drugiej stronie…

Kamil Turecki, dziennikarz Onetu: Rohan Tungate. Życzę mu, żeby zrobił furorę jak Brady Kurtz. Super byłoby także, gdyby fajną niespodziankę zrobiłby nam Kacper Woryna w cyklu Grand Prix.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: Walka w play-off PGE Ekstraligi. Nie mogę się doczekać!

Marcin Karwot , dziennikarz żużlowy Red Bulla: Może sezon bez większych afer? Przydałby się taki spokojny sezon dla tej dyscypliny w naszym kraju i na świecie.

Marcin Musiał , twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: Sebastian Szostak. Myślę, że to może być udany sezon dla niego, biorąc pod uwagę fakt, że świetnie mu się współpracowało w przeszłości z trenerem Staszewskim. Oczekiwania po nim są niewielkie, ale myślę, że będzie tą niespodzianką.

Red Bull Juniorskie Asy

6. Kto stanie na podium cyklu Grand Prix?

Mateusz Kędzierski , dziennikarz Eurosportu: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Daniel Bewley 3. Patryk Dudek. Uważam, że Bartoszowi Zmarzlikowi nikt nie zagrozi w sezonie 2027 i to Polak pewnie wygra cykl Grand Prix. Po raz siódmy w historii!

Kamil Turecki , dziennikarz Onetu: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Brady Kurtz 3. Daniel Bewley. Powiem krótko - wyczuwam powtórkę z ubiegłego roku.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Brady Kurtz 3. Patryk Dudek. Ubiegłoroczny przebieg cyklu Grand Prix bardzo podrażnił Bartka, więc myślę, że wiele pracy zostało wykonane w warsztacie i na treningach. Bardzo bym chciała, aby Patryk Dudek zgarnął brązowy medal, tak bardzo cieszyła nas jazda tego zawodnika w ubiegłym sezonie!

Marcin Karwot, dziennikarz żużlowy Red Bulla: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Brady Kurtz 3. Leon Madsen. Patrzę na obsadę tegorocznego sezonu w Grand Prix i już wiem, że będziemy mieli do czynienia z czymś niezwykłym. Czekam na pierwszą rundę, bo będzie ogień!

Marcin Musiał, twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Brady Kurtz 3. Leon Madsen. Polak jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie, a do tego jest stworzony pod cykl Grand Prix. Pasuje mu rywalizacja na dystansie tych kilku rund.

Żużlowe Grand Prix we Wrocławiu

7. Kto zostanie Mistrzem Świata Juniorów?

Mateusz Kędzierski , dziennikarz Eurosportu: Stawiam na Bastiana Pedersena, choć coś czuję, że niespodziankę może sprawić wielki talent brytyjskiego speedwaya - William Cairns.

Kamil Turecki , dziennikarz Onetu: Wiktor Przyjemski. Już jako junior jest czołowym zawodnikiem ligi z doświadczeniem ekstraligowym.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: Nazar Parnicki. Pójdzie za ciosem i zgarnie tytuł tak jak w ubiegłym sezonie.

Marcin Karwot , dziennikarz żużlowy Red Bulla: Wiktor Przyjemski. Ostatni sezon w gronie juniorów musi jakoś pięknie spuentować.

Marcin Musiał, twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: Wiktor Przyjemski. Ja ogólnie obstawiam, że czeka nas polskie podium w tym czempionacie, bo widzę tam na podium też Oskara Palucha i Damiana Ratajczaka.

Wiktor Przyjemski

8. Triumfatorem Drużynowego Pucharu Świata będzie…

Mateusz Kędzierski , dziennikarz Eurosportu: Głównymi faworytami są według mnie Australijczycy, którzy pół roku temu w Toruniu sięgnęli po złoto Speedway of Nations, a na PGE Narodowym czują się przecież doskonale - rundę SGP wygrywali Max Fricke, Jason Doyle i Jack Holder. Biało-Czerwoni nie święcili triumfów na tym obiekcie, ale serce podpowiada mi, że to może się teraz zmienić - wygra Polska!

Kamil Turecki , dziennikarz Onetu: Polska! Mamy aż czterech zawodników cyklu Grand Prix i doskonałych juniorów. To o czymś świadczy.

Natalia Pietrucha , dziennikarka Canal + Sport: Serce mówi jedno… Polska! Zwłaszcza, że finał odbędzie się w Warszawie.

Marcin Karwot, dziennikarz żużlowy Red Bulla: W Drużynowym Pucharze Świata idzie nam znacznie lepiej niż w Speedway of Nations, aczkolwiek Australijczykom mocno leży tor w Warszawie… Chyba jednak Australia jest moim faworytem na ten moment.

Marcin Musiał , twórca kanału youtubowego o tematyce żużlowej: Australia. Mają bardzo mocną ekipę i według mnie to oni sięgną po ten tytuł w Warszawie.