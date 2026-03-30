PGE Ekstraliga: Liczbowe ciekawostki przed startem sezonu

5 - tyle złotych medali Drużynowych Mistrzostw Polski ma na swoim koncie klub z Torunia. Przypomnijmy, że ekipa Piotra Barona zdobyła tytuł PGE Ekstraligi w ubiegłym roku. Czy uda im się obronić mistrzostwo w tym roku?

897 - PGE Ekstraliga poinformowała, że w sumie tyle mijanek oglądali kibice na torach tych rozgrywek w ubiegłym roku, co daje średnio prawie 13 wyprzedzeń na mecz.

70 - taka liczba spotkań znalazła się w tegorocznym terminarzu PGE Ekstraligi. Do tego można jeszcze dorzucić dwa pojedynki barażowe pomiędzy siódmą ekipą PGE Ekstraligi a drugą Metalkas 2. Ekstraligi.

12 - w trakcie swojej kariery tyle krążków Drużynowych Mistrzostw Polski zdobył Maciej Janowski. Dwa z nich są koloru złotego.

Nagrody w programie Red Bull Juniorskie Asy © Red Bull Polska

2,643 - właśnie taką średnią biegową wykręcił Bartosz Zmarzlik w ubiegłym sezonie PGE Ekstraligi, deklasując resztę stawki pod tym względem. Czy aktualny mistrz świata będzie dominował także w tym roku?

4 - w tym roku odbędzie się czwarta edycja Red Bull Juniorskich Asów. W dwóch ubiegłych latach triumfował Wiktor Przyjemski, zaś w 2023 roku górą był Mateusz Cierniak. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo po zmianach regulaminowych w PGE Ekstralidze, do gry o zwycięstwo dołączą zagraniczni młodzieżowcy.

1 - remis w biegu to normalna sprawa, ale remis w całym meczu to już rzadkość. W ubiegłym roku tylko jedno spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Był to remis w pojedynku ekip z Gorzowa i Torunia.

382 m - taką długość ma najdłuższy tor w całej PGE Ekstralidze. Obiekt ten znajduje się w Lublinie.

8 - aż tyle tytułów Drużynowego Mistrza Polski mają na koncie Dominik Kubera i Janusz Kołodziej, co czyni ich najlepszymi aktywnymi żużlowcami w tej statystyce. Wynik pierwszego z wymienionych budzi jeszcze większy respekt, biorąc pod uwagę, że mówimy o zawodniku, który urodził się w 1999 roku.

Red Bull Juniorskie Asy: Juniorzy i Maciej Janowski © Tomasz Charęza / Odrastudio

12 - licencje zawodnicze z tylu krajów przedstawili żużlowcy, którzy będą jeździć w tym sezonie PGE Ekstraligi. Wśród nich są jeźdźcy między innymi z USA, Norwegii czy Słowenii.

20 - okrągłe urodziny obchodzić będzie w tym roku Ekstraliga Żużlowa Sp. z o. o., która została utworzona dokładnie 21 czerwca 2006 roku.

15 - tak jak wspomnieliśmy wyżej, kluby PGE Ekstraligi będą mogły korzystać z zagranicznych juniorów w tym sezonie i dokładnie taka liczba młodzieżowców spoza Polski znajduje się w kadrach wszystkich zespołów tej ligi.

7,5 kg - tyle waży trofeum, które otrzymuje drużyna za wygranie Drużynowego Mistrzostwa Polski.

PGE Ekstraliga - Red Bull Juniorskie Asy © Konrad Swierad / imago sport / Forum

13 675 - w zeszłym roku najwyższa średnia frekwencja w PGE Ekstraligi padła łupem Betard Sparty Wrocław. Co ciekawe, według oficjalnej strony ligi, na każdym spotkaniu we Wrocławiu był komplet kibiców!

1984 - w tym roku urodził się Janusz Kołodziej, który będzie najstarszym zawodnikiem PGE Ekstraligi w tym sezonie, biorąc pod uwagę kadry wszystkich ośmiu ekip.

3 - rekordzistą pod względem dotykania taśmy w ubiegłym roku był Rohan Tungate. Australijczyk dokonał tego aż trzy razy! Co ciekawe, kolejni w tej statystyce mieli kontakt z taśmą tylko po razie.

25 - tylu młodzieżowców zdobyło przynajmniej jeden punkt do klasyfikacji generalnej Red Bull Juniorskich Asów w ubiegłym sezonie. Czy w tym roku powiększy się ta liczba?