PGE Ekstraliga: Lublin z Toruniem w wielkim finale!

Red Bull Juniorskie Asy - jedno miejsce na podium jeszcze jest wolne

W miniony weekend trzy “oczka” w programie Red Bull Juniorskie Asy dopisali sobie Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin), Hubert Jabłoński (Gezet Stal Gorzów) oraz Marcel Kowolik (Betard Sparta Wrocław).

Mistrzowie zostali zaskoczeni - Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40 (97:83 w dwumeczu)

Pierwszego finalistę poznaliśmy w piątek, kiedy to odbyło się rewanżowe spotkanie pomiędzy Orlen Oil Motorem Lublin a Bayersystem GKM-em Grudziądz. Aktualni mistrzowie Polski byli zdecydowanymi faworytami tego starcia, tym bardziej, że wygrali w pierwszym starciu w Grudziądzu. Mało kto spodziewał się więc wielkich emocji w piątkowym pojedynku w Lublinie. Tymczasem po ósmym biegu na tablicy wyników widniał remis! GKM pozytywnie zaskakiwał, a w głowach kibiców zaczynała powoli kiełkować myśl o awansie do finału.

Wkrótce potem Motor jednak szybko wziął się do roboty, budując sporą przewagę. Ostatecznie miejscowi cieszyli się z awansu do finału PGE Ekstraligi jeszcze przed biegami nominowanymi. Wysoką formę zaprezentował Jack Holder, który zdobył 11 punktów, ale tylko w czterech startach. Tyle samo “oczek” zebrał najlepszy zawodnik gości - Michael Jepsen Jensen, który odjechał jednak pięć wyścigów.

Bartosz Zmarzlik - jedna z największych gwiazd PGE Ekstraligi © Konrad Swierad / imago sport / Forum

Nieskuteczna pogoń - Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43 (85:95 w dwumeczu)

52 punkty - taką zdobycz musiała zebrać Betard Sparta Wrocław w niedzielnym półfinale przeciwko PRES Grupie Deweloperskiej Toruń, żeby zameldować się w finale rozgrywek. Wiele osób twierdziło, że to zadanie niewykonalne, aczkolwiek wielu kibiców przypominało sobie ich starcie z fazy zasadniczej, kiedy to Sparta pokonała u siebie torunian aż 56:34.

W niedzielę było znacznie inaczej. Zawodnicy z Torunia byli niemal ciągle w bliskim kontakcie. Ba, po trzeciej serii mieliśmy remis - 30:30! Czwarta seria była przełomowa dla gospodarzy, którzy ukończyli ją na ośmio punktowym prowadzeniu, dzięki czemu na trybunach dalej tliła się nadzieja na finał. W nominowanych biegach Betard Sparta musiała jednak wygrać przynajmniej po razie stosunkiem 4:2 i 5:1.

Torunianie jednak zniszczyli te marzenia już w 14. biegu, a bohaterami gości byli Patryk Dudek i Mikkel Michelsen, którzy wygrali podwójnie. Pierwszy z wymienionych był najlepszym zawodnikiem meczu, bowiem zebrał 15 punktów i dwa bonusy w sześciu startach. Z kolei u gospodarzy najlepiej punktował Brady Kurtz (11 “oczek”).

PGE Ekstraliga, finał 2024: Sparta - Motor © Mateusz Birecki / Zuma Press / Forum

Rekiny już prawie za burtą - INNPRO ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51

W piątek odbyło się też pierwsze starcie o 7. miejsce w PGE Ekstralidze, które daje walkę w barażach o utrzymanie się w tych rozgrywkach. Na torze w Rybniku w pierwszym spotkaniu zmierzyły się ze sobą miejscowy INNPRO ROW oraz Gezet Stal Gorzów. Mecz rozpoczął się fatalnie dla gospodarzy, którzy od razu zaczęli wysoko przegrywać, już po pierwszej serii!

Kolejne biegi nie przynosiły rewolucji, przez co ROW jest już tylko o malutki krok od 8. miejsca i bezpośredniego spadku do Metalkas 2. Ekstraligi. Gezet Stal może z kolei spokojnie szykować się do rewanżu i późniejszego dwumeczu z drugą ekipą tegorocznych rozgrywek Metalkas 2. Ekstraligi. Liderami Stali w piątkowym pojedynku byli Anders Thomsen i Martin Vaculik, którzy zebrali po 13 punktów. U gospodarzy najskuteczniejszy był Rohan Tungate, autor 12 “oczek”.

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

Dramat w Bydgoszczy - Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Fogo Unia Leszno 45:45

W niedzielę odbyło się również pierwsze finałowe spotkanie w Metalkas 2. Ekstralidze pomiędzy Abramczyk Polonią Bydgoszcz a Fogo Unią Leszno. Stawka finału jest wysoka, bo jest nią bezpośredni awans do rozgrywek PGE Ekstraligi. Mecz zaczął się fenomenalnie dla ekipy z Bydgoszczy. Miejscowi po trzech seriach prowadzili już 14 punktami! Po przerwie obejrzeliśmy jednak zupełnie inne spotkanie!

Fogo Unia wygrała 4 z 5 kolejnych biegów i odrobiła wszystkie straty, przez co mecz zakończył się remisem 45:45. Taki wynik oznacza, że to leszczynianie są na ten moment bliżej PGE Ekstraligi, ponieważ taki sam rezultat na ich torze da im wymarzony awans.