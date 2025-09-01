PGE Ekstraliga: Przyjemski już pewny wygranej w Red Bull Juniorskie Asy

W miniony weekend odbyły się dwa spotkania w PGE Ekstralidze. W fazie play-down oglądaliśmy pojedynki Stelmet Falubazu Zielona Góra z INNPRO ROW-em Rybnik oraz Gezet Stali Gorzów z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. W biegach juniorskich w obu spotkaniach górą byli zawodnicy gospodarzy. Tym razem trójki zdobyli Oskar Hurysz (Falubaz) oraz Hubert Jabłoński (Stal).
Przyjemski wygrywa po raz drugi
Koniec sezonu dla Falubazu oznacza, że nikt nie ma szansy wyprzedzić już Wiktora Przyjemskiego (Orlen Oil Motor Lublin) w klasyfikacji generalnej Red Bull Juniorskich Asów! To już drugi triumf (a trwa obecnie jego trzecia edycja) w całym programie dla tego młodzieżowca. Z kolei drugie miejsce w Red Bull Juniorskich Asach zapewnił sobie Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra). Walka o trzecią pozycję będzie zapewne ciekawa do ostatniej rundy.
Przypomnijmy, że za pierwsze miejsce Przyjemski otrzyma tytuł Juniora Sezonu PGE Ekstraligi, voucher o wartości 30 000 zł netto do wykorzystania na zakup silnika u Kowalski Racing wraz z konsultacjami z tunerem Ryszardem Kowalskim oraz 3-dniowy obóz treningowy w centrum Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau. Z kolei Ratajczak za drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Red Bull Juniorskich Asów otrzyma voucher o wartości 20 000 zł netto do wykorzystania na zakup ramy motocykla żużlowego w sklepie Rafał Haj Speedway Parts.
Falubaz gromi na koniec - Stelmet Falubaz Zielona Góra - INNPRO ROW Rybnik 58:32 (102:78 w dwumeczu)
W piątek odbył się pierwszy z rewanżowych pojedynków w fazie play-down. Stelmet Falubaz podejmował INNPRO ROW. W pierwszym meczu minimalnie zwyciężył klub z Górnego Śląsku, ale rewanż pokazał, że Falubaz mocno zmotywował się na najważniejszy pojedynek tego sezonu. Już po pierwszej serii gospodarze prowadzili aż 10 punktami, obejmując tym samym prowadzenie w dwumeczu.
Kolejne serie nie przynosiły zbyt wiele emocji. Miejscowi żużlowcy jedynie powiększali przewagę, a zawodnicy ROW-u mogli już zaczynać myśleć o pojedynku o 7. miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. Ostatecznie Falubaz wysoko triumfował i zapewnił sobie 5. pozycję w rozgrywkach, zapewniając sobie pewne utrzymanie i kończąc tym samym sezon. Tego dnia bezbłędny był Przemysław Pawlicki, który zdobył czysty komplet, czyli 15 punktów. Liderem gości był zaś Maksym Drabik - autor 10 “oczek”.
Lwy walczyły jak nigdy! - Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 43:47 (85:95 w dwumeczu)
Drugi pojedynek fazy play-down odbył się zaś w niedzielę. Gezet Stal Gorzów podejmowała Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Gospodarze musieli odrobić sześć punktów z pierwszego meczu, żeby cieszyć się z utrzymania, ale jak pokazał przebieg spotkania, goście nie chcieli sprzedać tanio skóry. Po 7. biegu Stal była już bardzo blisko, ponieważ prowadzili już 4 “oczkami”, ale wkrótce częstochowianie rozpoczęli swój koncert…
Fenomenalnie spisywał się duet częstochowian - Jason Doyle i Piotr Pawlicki, którzy w niedzielę czuli się na gorzowskim torze jak ryba w wodzie. To głównie dzięki nim, Włókniarz remisował przez długi czas w drugiej części pojedynku. Ostateczny cios wyprowadziła jednak para Woryna - Hansen, która przywiozła remis w 14. biegu, zapewniając utrzymanie w PGE Ekstralidze częstochowskim “Lwom”. Z kolei duet Doyle - Pawlicki dobili swoich rywali w ostatnim biegu, zapewniając swojej ekipie triumf.
Australijczyk był tego dnia bezbłędny i zdobył komplet punktów. W ekipie Stali najlepszy był Anders Thomsen, który zebrał 9 “oczek”.
W miniony weekend poznaliśmy również finalistów Metalkas 2. Ekstraligi. O bezpośredni awans do PGE Ekstraligi powalczą Fogo Unia Leszno i Polonia Bydgoszcz. Przypomnijmy, że przegrany tego spotkania powalczy w barażu z siódmą drużyną PGE Ekstraligi tego sezonu.
Niesamowita walka o złoto
W sobotę na torze we Wrocławiu odbyło się z kolei przedostatnie Grand Prix w tym roku. Z czwartego zwycięstwa z rzędu cieszył się Brady Kurtz, który w finale Bartosza Zmarzlika. Polak prowadzi jednak w klasyfikacji generalnej z przewagą 3 punktów nad Australijczykiem.
W zawodach jako “dzika karta” wystąpił Maciej Janowski. Ulubieniec miejscowych kibiców zakończył swój udział w Grand Prix na półfinale. Trzeci z Polaków, Dominik Kubera zanotował słaby występ, plasując się na ostatniej pozycji.