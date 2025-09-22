PGE Ekstraliga: Ruszyła walka o medale: Toruń i Wrocław bliżej celów

W miniony weekend przedostatni raz rozdaliśmy punkty w programie Red Bull Juniorskie Asy. Już wcześniej zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zapewnił sobie Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin), a pewny drugiego miejsca był Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra). W ten weekend kolejną trójkę do swojego konta dopisał Oskar Paluch (Gezet Stal Gorzów) i tym samym to on znajdzie się na najniższym stopniu podium Red Bull Juniorskich Asów.
W pozostałych dwóch pojedynkach górą byli Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) i Jakub Krawczyk (Betard Sparta Wrocław).
Przewaga robi wrażenie - PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 54:36
W niedzielę obserwowaliśmy pierwsze finałowe spotkanie PGE Ekstraligi! Gospodarze, czyli PRES Grupa Deweloperska Toruń mierzyli się z aktualnym Drużynowym Mistrzem Polski - Orlen Oil Motorem Lublin. Nastroje w ekipie miejscowych były bojowe. Na trybunach pojawił się komplet widzów. Ba, sprzedawano nawet wejściówki na miejsca stojące. Kibice z Torunia wierzyli w dobry wynik, ale byli świadomi, że muszą wysoko wygrać, by myśleć o powodzeniu w tym dwumeczu.
Początek meczu był fenomenalny dla torunian. Po pierwszej serii prowadzili aż 8 punktami, co spowodowało wielką wrzawę (ponad 16 tysięcy osób) na trybunach! Po kolejnych trzech wyścigach ta sytuacja się utrzymała, aczkolwiek Motor wykorzystał już Zmarzlika z rezerwy taktycznej. Druga połowa spotkania to była dominacja gospodarzy, którzy jeszcze przed biegami nominowanymi zapewnili sobie triumf w meczu. W 15. biegu dołożyli jeszcze dwa “oczka” i przed rewanżem mają 17 punktową zaliczkę, bowiem remis w dwumeczu daje mistrzostwo drużynie lepszej po fazie zasadniczej, a był nią Motor.
Z fenomenalnej strony zaprezentował się Patryk Dudek, który zebrał 13 punktów dla ekipy z Torunia. Taką samą zdobycz miał na koncie Bartosz Zmarzlik z lubelskiego klubu, ale on pojechał w jednym biegu więcej.
Spartanie lubią brąz - Betard Sparta Wrocław - Bayersystem GKM Grudziądz 61:29
Drugim niedzielnym meczem był pojedynek o brązowy medal PGE Ekstraligi. Tam zmierzyli się ze sobą Betard Sparta Wrocław i Bayersystem GKM Grudziądz. Zdecydowanymi faworytami tego starcia byli gospodarze, którzy mieli jednak znacznie większe aspiracje w tym sezonie. Widać było sporą złość w ekipie wrocławskiej, bo w niedzielnym starciu szybko zaczęli budować wysoką przewagę. Po zaledwie 7. biegach prowadzili już 16 punktami.
W dalszych biegach sytuacja grudziądzan się nie polepszyła. Ostatecznie Betard Sparta zdobywała ponad dwa razy więcej punktów od GKM-u i jest już tak naprawdę malutki kroczek od brązowego medalu PGE Ekstraligi. Kolejny świetny występ zanotował Brady Kurtz. Australijczyk w barwach wrocławskiej ekipy zdobył komplet punktów! 15 “oczek” zebrał też Michael Jepsen Jensen, ale zawodnik gości dokonał tego w sześciu biegach.
Rekiny żegnają się z Ekstraligą - Gezet Stal Gorzów - INNPRO ROW Rybnik 54:36 (105:75 w dwumeczu)
W sobotę odbyło się rewanżowy pojedynek o 7. miejsce w PGE Ekstralidze. Gezet Stal Gorzów miała dość sporą przewagę po pierwszym meczu i także tym razem nie doszło do niespodzianki i pokonali na swoim torze INNPRO ROW Rybnik. Ekipa z Górnego Śląska była w tym sezonie beniaminkiem, ale przegrana z gorzowianami oznacza, że będą musieli pożegnać się z PGE Ekstraligą.
Gorzowian czeka za to jeszcze jeden dwumecz. W barażowym spotkaniu o miejsce w PGE Ekstralidze zmierzą się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, która przegrała w finale Metalkas 2. Ekstraligi z Fogo Unią Leszno (oni bezpośrednio awansowali na najwyższy poziom rozgrywkowy).