PGE Ekstraliga: Ruszyła walka o medale: Toruń i Wrocław bliżej celów

Początek meczu był fenomenalny dla torunian. Po pierwszej serii prowadzili aż 8 punktami, co spowodowało wielką wrzawę (ponad 16 tysięcy osób) na trybunach! Po kolejnych trzech wyścigach ta sytuacja się utrzymała, aczkolwiek Motor wykorzystał już Zmarzlika z rezerwy taktycznej. Druga połowa spotkania to była dominacja gospodarzy, którzy jeszcze przed biegami nominowanymi zapewnili sobie triumf w meczu. W 15. biegu dołożyli jeszcze dwa “oczka” i przed rewanżem mają

17 punktową zaliczkę

, bowiem remis w dwumeczu daje mistrzostwo drużynie lepszej po fazie zasadniczej, a był nią Motor.