Żużel – plotki transferowe 2026/27: O tym się mówi…

Pierwsze informacje mamy z Orlen Oil Motoru Lublin, który z racji przebudowy stadionu, przyszły sezon spędzi prawdopodobnie w Tarnowie. Do ekipy Macieja Kuciapy ma dołączyć

Adam Bednar

, który zostanie wypożyczony z Gezet Stali Gorzów. Czeski żużlowiec może występować na pozycji U-24 lub młodzieżowca. Nastąpił również zwrot w sprawie

, który ma pozostać w ekipie kosztem

Fredrika Lindgrena

.