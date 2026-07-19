Żużel – plotki transferowe 2026/27: O tym się mówi…

Pierwsze informacje mamy z Orlen Oil Motoru Lublin, który z racji przebudowy stadionu, przyszły sezon spędzi prawdopodobnie w Tarnowie. Do ekipy Macieja Kuciapy ma dołączyć Adam Bednar, który zostanie wypożyczony z Gezet Stali Gorzów. Czeski żużlowiec może występować na pozycji U-24 lub młodzieżowca. Nastąpił również zwrot w sprawie Mateusza Cierniaka, który ma pozostać w ekipie kosztem Fredrika Lindgrena.
Lindgren przebąkiwał coś o zakończeniu kariery, ale wygląda na to, że Szwed pozostanie w PGE Ekstralidze na kolejny sezon. Klubu jeszcze nie wybrał, ale wiemy, że na jego stole leżały oferty z Zielonej Góry i Grudziądza. Do Falubazu jednak zapewne nie trafi, bowiem tam chcą jechać wariantem z zagranicznym juniorem. Niewykluczone jest to, że w klubie pozostanie jednak Przemysław Pawlicki, choć wcześniej mówiono, że jest już wstępnie dogadany z Fogo Unią Leszno. Innym kandydatem jest Maksym Drabik, który nie sprawdza się w Grudziądzu.
Falubaz stara się również wzmocnić krajową formację juniorską. Sporo się mówiło o Radosławie Kowalskim, ale ten prawdopodobnie zostanie w Krośnie na kolejny sezon. Ciekawą opcją na rynku będzie starszy brat Radosława - Bartłomiej, który nie będzie już mógł jeździć na pozycji U-24. Ofertę otrzymał między innymi od Gezet Stali Gorzów, ale możliwe, że zgłosi się po niego też Bayersystem GKM Grudziądz, jeśli Drabik odejdzie do ligowego rywala.
Na potencjalny awans do PGE Ekstraligi jest już gotowa Abramczyk Polonia Bydgoszcz, który przebuduje swoją zagraniczną formację. Do ekipy ma dołączyć dwóch Australijczyków - Ryan Douglas i Max Fricke. Przy jeździe z Buczkowskim, Woźniakiem i Przyjemskim na U-24 mogą się pokusić jeszcze o zgarnięcie jakiegoś ciekawego zagranicznego juniora, aczkolwiek ich dostępność jest bardzo mała.
Jeśli popatrzymy z kolei na Metalkas 2. Ekstraligę, to ciekawą kadrę przygotowuje INNPRO ROW Rybnik, który zamierza zatrzymać Jana Kvecha, chociaż ten miał oferty z PGE Ekstraligi (chociażby z Grudziądza). Do tego w formacji seniorskiej mają znaleźć się Nicolai Klindt i Rohan Tungate. Ofertę na pozycję U-24 otrzymał zaś Oskar Hurysz. Niewiadomą jest pozycja polskiego seniora, aczkolwiek tu można się spodziewać pozostania kogoś z dwójki Jamróg - Wojdyło. Chyba, że ROW ostatecznie postanowi na opcję z zagranicznym zawodnikiem U-24.
Sporym zainteresowaniem cieszy się też Tobiasz Musielak, który jest awaryjną opcją dla Gorzowa czy Grudziądza. Możliwe jednak, że doświadczony senior pozostanie w Cellfast Wilkach Krosno. Na Podkarpaciu rozmawiają chociażby z Aleksandrem Łoktajewem i Kaiem Huckenbeckiem. Ponadto, zostać ma Jason Doyle, więc śmiało można stwierdzić, że Wilki będą celować w przyszłym roku w awans do PGE Ekstraligi.
W tym sezonie PGE Ekstraligi meczu nie zdołała jeszcze wygrać ekipa z Częstochowy, która jest więc naturalnym faworytem do spadku do Metalkas 2. Ekstraligi. W ekipie ma pozostać Jakub Miśkowiak, a wstępnie dogadany był również Robert Chmiel, który w ostatnich dniach postanowił jednak wybrać ofertę z Łodzi. A co będzie z resztą? Jak napisaliśmy wyżej, Tungate ma trafić do Rybnika, Szostak na pozycję U-24 do Krosna, a Lidsay może być zastępcą Fricke’a w Grudziądzu (wybiorą pewnie między nim a Lindgrenem).
Ciekawa kadra buduje się również w Rzeszowie, gdzie miejscowa Stal ogłosiła już przedłużenie kontraktów z Joshuą Pickeringiem i Rasmusem Jensenem i Oskarem Fajferem. Trwają rozmowy również z Pawłem Przedpełskim, który z powodzeniem jeździł już dla tego klubu w 2025 roku. Rzeszowska Stal walczy również mocno o wypożyczenie Villadsa Nagela na pozycję U-24, aczkolwiek Duńczyk może pozostać w Łodzi na kolejny sezon. Młody Nagel ma też ofertę z Rybnika, gdzie mógłby wskoczyć w miejsce Klindta.