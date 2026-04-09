Red Bull Juniorskie Asy 2026 w pigułce: Faworyci, zasady, nagrody, składy

Pierwsza edycja Red Bull Juniorskich Asów odbyła się w 2023 roku. Padła łupem Mateusza Cierniaka, który obecnie… jest jednym z zawodników wspieranych przez Red Bulla. W kolejnych dwóch latach triumfował Wiktor Przyjemski, który teraz… także jest twarzą Red Bulla od tego sezonu.
Przyjemski jest nadal juniorem, ale w tym roku nie obroni tytułu w Asach zdobytego przed rokiem. Powód? Na sezon 2026 wybrał macierzysty klub, który startuje w Metalkas 2. Ekstralidze. Mowa oczywiście o Abramczyk Polonii Bydgoszcz.
To wszystko oznacza, że w tegorocznej, czwartej edycji programu Red Bull Juniorskie Asy będziemy mieli nowego triumfatora. Lista faworytów do tytułu jest w tym roku wybitnie szeroka. Znajdują się na niej między innymi Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin), Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz), Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra), Oskar Paluch (Gezet Stal Gorzów) i Kacper Mania (Fogo Unia Leszno).
Przypomnijmy, że w PGE Ekstralidze doszło również do zmiany regulaminu w sprawie zagranicznego juniora. Będą mogły z tego korzystać ekipy, które wypełniają limit żużlowców z polskimi licencjami na pozycjach seniorskich.
Dużymi beneficjentami tych zmian są szczególnie Betard Sparta Wrocław i Fogo Unia Leszno, które w swoich składach mają aktualnych medalistów indywidualnych mistrzostw świata juniorów. W Lesznie jest złoty medalista - Nazar Parnicki, a we wrocławskiej ekipie pojedzie z kolei Mikkel Andersen.
Zasady pozostały niezmienne. Młodzieżowcy będą zbierać punkty na podstawie zajmowanych miejsc w każdym drugim wyścigu spotkania (tak zwany bieg juniorski). Punkty do klasyfikacji generalnej będą również wliczane ze spotkań w fazie play-off oraz play-down. Odpowiednio, 1. miejsce w każdym biegu jest warte 3 pkt., 2. miejsce: 2 pkt., 3. miejsce: 1 pkt., 4. Miejsce: 0 pkt. Punkty zostaną zsumowane na koniec sezonu i na tej podstawie wyłoniony zostanie triumfator w Red Bull Juniorskich Asach.
Tak jak w poprzednich latach, swoją ważną cegiełkę mogą dorzucić kibice, którzy podczas każdego ze spotkań w sezonie, będą mogli głosować (w aplikacji PGE Ekstraligi) na najlepszego juniora danego meczu. Do osób, które najszybciej zagłosują i wypełnią formularz, zostaną wysłane puszki Red Bulla. Zwycięzca klasyfikacji kibiców również otrzyma specjalną nagrodę na koniec sezonu.
Tak jak wspomnieliśmy wyżej, nagrody mogą bardzo pomóc w rozwoju młodych żużlowców. Za wygranie klasyfikacji generalnej Red Bull Juniorskich Asów można zgarnąć voucher o wartości 30 000 zł do wykorzystania na zakup silnika u Kowalski Racing S.K.A. Poza tym, triumfator będzie miał okazję wybrać się na obóz treningowy w Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau. Vouchery na zakup sprzętu (odpowiednio 20 000 i 10 000 zł) otrzyma również pozostała dwójka młodzieżowców, którzy zameldują się na podium klasyfikacji generalnej.
Prawdopodobne podstawowe pary juniorskie na sezon 2026:
PRES Grupa Deweloperska Toruń:
Antoni Kawczyński
Mikołaj Duchiński
Orlen Oil Motor Lublin:
Bartosz Bańbor
Bartosz Jaworski
Betard Sparta Wrocław:
Marcel Kowolik
Mikkel Andersen
Bayersystem GKM Grudziądz:
Kevin Małkiewicz
Jan Przanowski
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
Damian Ratajczak
Oskar Hurysz
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:
Franciszek Karczewski
Szymon Ludwiczak
Gezet Stal Gorzów:
Oskar Paluch
Hubert Jabłoński
Fogo Unia Leszno:
Kacper Mania
Nazar Parnicki
Pełne składy juniorskie (prawdopodobne):
PRES GRUPA DEWELOPERSKA TORUŃ
Antoni Kawczyński
Mikołaj Duchiński
Jan Heleniak
Bartosz Derek
Nicolai Heiselberg
Oskar Rumiński
ORLEN OIL MOTOR LUBLIN
Bartosz Bańbor
Bartosz Jaworski
Sven Cerjak
Dawid Grzeszczyk
BETARD SPARTA WROCŁAW
Mikkel Andersen
Marcel Kowolik
Nikodem Mikołajczyk
BAYERSYSTEM GKM GRUDZIĄDZ
Kevin Małkiewicz
Jan Przanowski
Bastian Pedersen
Damian Miller
Kacper Szarszewski
Beau Bailey
STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA
Damian Ratajczak
Oskar Hurysz
Mitchell McDiarmid
Eryk Farańki
Slater Lightcap
Villads Pedersen
William Cairns
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
Franciszek Karczewski
Szymon Ludwiczak
Alan Ciurzyński
James Pearson
GEZET STAL GORZÓW
Oskar Paluch
Hubert Jabłoński
Adam Bednar
Andreas Olsen
Krystian Gręda
Oskar Chatłas
FOGO UNIA LESZNO
Nazar Parnicki
Kacper Mania
Cooper Rushen
Jakub Żurek
Marcel Juskowiak