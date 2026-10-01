Kawczyński czy Parnicki? Red Bull Juniorskie Asy 2026 – decydujące starcie!

Klasyfikacja generalna przed ostatnimi meczami jest niezwykle ciekawa! W programie prowadzi

, zawodnik PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, który zebrał dotychczas 39 punktów. Tylko jedno “oczko” straty ma do niego

z Fogo Unii Leszno! O zwycięstwie w tegorocznej edycji

Red Bull Juniorskich Asów

może więc zadecydować ostatni bieg młodzieżowców tego sezonu w PGE Ekstralidze!