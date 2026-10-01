Kawczyński czy Parnicki? Red Bull Juniorskie Asy 2026 – decydujące starcie!

W weekend 3-4 października odbędą się finałowe mecze tego sezonu w PGE Ekstralidze. Wciąż nie znamy zwycięzcy tegorocznej edycji Red Bull Juniorskich Asów. Rywalizacja będzie się toczyć do ostatniego wyścigu!
Przypomnijmy, że program Red Bull Juniorskie Asy polega na zdobywaniu punktów przez młodzieżowców w drugim biegu każdego meczu PGE Ekstraligi. Zdobycze są sumowane w klasyfikacji generalnej, a dla najlepszej trójki przygotowane są cenne nagrody! Zwycięzca Red Bull Juniorskich Asów otrzyma tytuł Juniora Sezonu PGE Ekstraligi, voucher na zakup silnika o wartości 30 000 złotych do wykorzystania u Kowalski Racing S.K.A. oraz wyjazd na 3-dniowy obóz treningowy do centrum Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau.
Drugi zawodnik w klasyfikacji generalnej otrzyma voucher na 20 000 złotych do wykorzystania na zakup ramy w sklepie Rafał Haj Speedway Parts, zaś trzeci młodzieżowiec otrzyma voucher na 10 000 złotych do wykorzystania w wyżej wymienionym sklepie. Nagrodę dostanie również junior, który wygra klasyfikację kibiców. Zwycięzca również będzie miał możliwość wzięcia udziału w obozie w Red Bull Athlete Performance Center w Thalgau.
Klasyfikacja generalna przed ostatnimi meczami jest niezwykle ciekawa! W programie prowadzi Antoni Kawczyński, zawodnik PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, który zebrał dotychczas 39 punktów. Tylko jedno “oczko” straty ma do niego Nazar Parnicki z Fogo Unii Leszno! O zwycięstwie w tegorocznej edycji Red Bull Juniorskich Asów może więc zadecydować ostatni bieg młodzieżowców tego sezonu w PGE Ekstralidze!
A co się stanie w przypadku remisu?
Wtedy według regulaminu programu będą decydować następujące dodatkowe zasady:
- Liczba punkty bonusowych juniorów
- Liczba pierwszych, drugich, trzecich, czwartych miejsc juniorów
- Liczba startów juniorów
- Średnia biegopunktowa juniorów.
Na trzecim miejscu w tabeli jest z kolei Bartosz Bańbor z Orlen Oil Motoru Lublin. Matematyczne szanse na wyprzedzenie go ma jeszcze Mikołaj Duchiński, ale junior toruńskiego klubu musi wygrać swój juniorski bieg w niedzielę, zaś Bańbor musiałby przyjechać ostatni.
Wiemy już jednak na pewno, że na tegorocznym podium Red Bull Juniorskich Asów zobaczymy nowe twarze. Żaden z wyżej wymienionych zawodników nie znalazł się w najlepszej trójce w ubiegłych edycjach młodzieżowej rywalizacji. Przypomnijmy, że dwukrotnie Red Bull Juniorskie Asy wygrywał Wiktor Przyjemski (2024, 2025), a raz z tej nagrody cieszył się Mateusz Cierniak (2023).
Wielki progres Kawczyńskiego
Bliski tego był w ubiegłym roku Antoni Kawczyński. Aktualny mistrz Polski z ekipą z Torunia był wtedy na 5. miejscu. Widzimy już jednak, że 18-latek zanotował w tym sezonie ogromny progres. Średnią biegową poprawił z 1,034 na 1,400 (stan na 30.09.2026) i jest zdecydowanym liderem formacji juniorskiej swojego klubu. Jeśli chodzi o tegoroczne wyniki w Red Bull Juniorskich Asach, to Kawczyński aż dziesięć razy wygrywał biegi, czterokrotnie przyjechał drugi, raz był trzeci, a dwukrotnie dotarł do mety jako ostatni.
Parnicki też coraz lepiej
Bardzo podobnymi wynikami może pochwalić się Nazar Parnicki, czyli indywidualny mistrz świata juniorów z 2025 roku. Ukraiński żużlowiec także dziesięć razy wygrywał juniorskie gonitwy. Do tego trzykrotnie przyjeżdżał jako drugi i dwukrotnie jako trzeci. Tylko raz przyjechał na metę w młodzieżowym biegu jako ostatni. Parnicki wystąpił jednak też w jednym spotkaniu mniej od Kawczyńskiego.
Swoją drogą Parnicki dopiero w tym roku mógł zadebiutować w programie Red Bull Juniorskie Asy. Wszystko przez to, że PGE Ekstraliga umożliwiła starty zagranicznym młodzieżowcom pod numerami 6/7 i 14/15 dopiero od sezonu 2026. Dlatego w klasyfikacji generalnej możemy ujrzeć też między innymi Duńczyków, Australijczyków czy Czecha.
Kto wygrywał bezpośrednie starcia?
Co ciekawe, Nazar Parnicki i Antoni Kawczyński spotkali się ze sobą w dwóch juniorskich biegach w tym sezonie PGE Ekstraligi. W obu tych pojedynkach górą był mistrz świata z 2025 roku. Bezpośrednie starcia nie mają jednak znaczenia w klasyfikacji generalnej.
Ostatnie mecze tego sezonu PGE Ekstraligi odbędą się w ten weekend. Na sobotę 3 października zaplanowano rewanżowe starcie o brąz pomiędzy Orlen Oil Motorem Lublin a Fogo Unią Leszno, a dzień później w drugim meczu o złoto, Betard Sparta Wrocław podejmie PRES Grupę Deweloperską Toruń.