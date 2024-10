Red Bull Juniorskie Asy: Przyjemski, Paluch i Lewandowski na podium!

zdominował w tym roku konkurencję w Red Bull Juniorskich Asach, mimo że dopiero co zadebiutował w PGE Ekstralidze! Przyjemski triumfował w młodzieżowych wyścigach aż 15 razy i zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej na kilka rund przed zakończeniem sezonu.

Zawodnik urodzony w 2005 roku otrzyma za wygranie tegorocznych Red Bull Juniorskich Asów voucher o wartości 30 000 zł do wykorzystania na zakup silnika u Kowalski Racing S.K.A Ponadto, Przyjemski wybierze się na 3-dniowy obóz treningowy w centrum Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau.

"Wydaję mi się, że Wiktor Przyjemski w kolejnych latach także będzie dominować, jeśli chodzi o rywalizację juniorów w PGE Ekstralidze. To wciąż jednak młody zawodnik. U młodzieżowców te wahania formy przydarzają się jeszcze dość często. Natomiast uważam, że ten sezon był dla Przyjemskiego bardzo udany - nawet lepszy niż można było przypuszczać" - przyznał Piotr Kaczorek, dziennikarz Canal+.

Przyjemski pojechał w tym sezonie w 20 meczach, w których wykręcił średnią biegową 2.060, co dało mu 13. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi w tym sezonie! Warto dodać, że juniorska para Orlen Oil Motoru Lublin (Wiktor Przyjemski i Bartosz Bańbor) zanotowała tylko jedną porażkę w młodzieżowym biegu, o czym poinformował nas Rafał Gurgurewicz z “Guru Stats”. W pozostałych potyczkach para Przyjemski - Bańbor triumfowała aż 15 razy i dorzuciła do tego 4 remisy.

, który zajął drugie miejsce w tegorocznym programie Red Bull Juniorskie Asy. Dla niego to poprawa względem ubiegłego sezonu, kiedy to w premierowej edycji programu zajął 3. pozycję.