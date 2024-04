PGE Ekstraliga: Kto będzie mistrzem? Najlepszym juniorem? - typują eksperci

Już za chwileczkę, już za momencik rusza sezon 2024 najlepszej żużlowej ligi świata. Kto będzie mistrzem tym razem? Kto okaże się najskuteczniejszym zawodnikiem? Najlepszym juniorem w klasyfikacji Red Bull Juniorskie Asy ? Te i kilka innych pytań postawiliśmy kilku telewizyjnym dziennikarzom, a na koniec sami pokusiliśmy się o typowanie. Zobaczymy za kilka miesięcy, kto był najbliżej prawdy...

01 Jakie będzie podium PGE Ekstraligi na koniec sezonu?

Michał Łopaciński, dziennikarz Canal+Sport: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. ebut.pl Stal Gorzów. Moim zdaniem (jeszcze) nie ma mocnych na lubelski Motor. Oczywiście w tych przewidywaniach zakładam, że wszyscy będą zdrowi, chociaż z tyłu głowy mam świadomość, że jedna kontuzja w którymkolwiek z zespołów i całe typowanie może wywrócić się do góry nogami.

Marcin Kuźbicki, dziennikarz Eurosportu i Eleven Sports: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. Tauron Włókniarz Częstochowa. O pozycjach na koniec sezonu zadecyduje forma na koniec lata i ewentualne kontuzje (oby jak najmniej). Na ten moment widzę to jednak tak.

Natalia Pietrucha, dziennikarka Canal+Sport: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. KS Apator Toruń. Myślę, że czeka nas to samo podium co rok temu. Tych roszad w składach nie było zbyt wiele, więc ten układ sił nie zmienił się za bardzo. Jeśli kontuzje będą omijać wrocławian, to obrona tytułu przez Motor będzie znacznie trudniejsza.

Marcin Karwot, redaktor RedBull.com: 1. Orlen Oil Motor Lublin 2. Betard Sparta Wrocław 3. Tauron Włókniarz Częstochowa. Jeśli częstochowianie dołożą wreszcie atut swojego stadionu, to uważam, że mogą wejść nawet do finału. Wydaję mi się, że Motor zgarnie jednak tytuł DMP, o ile nie przeszkodzą im żadne kontuzje.

Wszyscy eksperci stawiają na Orlen Oil Motor Lublin © Zuzanna Kloskowska

02 Kto będzie najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi?

Michał Łopaciński: Jak zwykle żelaznym faworytem w tej dziedzinie powinien być Bartosz Zmarzlik, ale coś czuję w kościach, że na ligowym podwórku może nim być ktoś z dwójki Artiom Łaguta/Emil Sajfutdinow. Ale skoro ma być jeden, to stawiam na szybkość i wygrane starty i niech to będzie Artiom Łaguta

Marcin Kuźbicki: Bartosz Zmarzlik. Ta prognoza chyba nie wymaga komentarza.

Natalia Pietrucha: Bartosz Zmarzlik. To jest po prostu pewny zawodnik. Zdobywa to, co chce. To jest po prostu maszyna, którą trudno zatrzymać. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.

Marcin Karwot: Bartosz Zmarzlik. Aczkolwiek myślę, że ponownie może mu zagrozić Emil Sajfutdinow.

Bartosz Zmarzlik będzie najskuteczniejszy? © Konrad Swierad / imago sport / Forum

03 Kto wygra klasyfikację Red Bull Juniorskie Asy?

Michał Łopaciński: Bartosz Bańbor. Tak mi się wydaje. A tak zupełnie poważnie, to konkurencja będzie całkiem niezła, bo mamy dwóch „byczków” z Lublina. Jest przecież Wiktor Przyjemski, ale są tacy goście jak Oskary z lubuskiego – Hurysz i Paluch, Jakub Krawczyk czy Kajetan Kupiec. Za tego ostatniego trzymam kciuki w kontekście uwolnienia jego potencjału, bo chłopak potrafi się „postawić” dużo bardziej doświadczonym rywalom. Ale niech wnikliwe analizy zastąpi tutaj odrobina fantazji i postawię na Bańbora.

Marcin Kuźbicki: Wiktor Przyjemski. W PGE Ekstralidze Wiktorowi będzie bezdyskusyjnie trudniej niż szczebel niżej, ale na tle rówieśników powinien sobie poradzić.

Natalia Pietrucha: Damian Ratajczak. Juniorowi z Leszna może też zagrozić Oskar Paluch. Nie można też zapominać o młodzieżowcach Orlen Oil Motoru Lublin, którzy mogą zamieszać w tej klasyfikacji. Jestem bardzo ciekawa poczynań Bartosza Bańbora i Wiktora Przyjemskiego.

Marcin Karwot: Wiktor Przyjemski. Zawojował rok temu pierwszą ligę, więc czemu nie miałby być najlepszym juniorem w PGE Ekstralidze?

Nagrody w programie Red Bull Juniorskie Asy © Red Bull Polska

04 Który zespół spadnie z PGE Ekstraligi, a który do niej awansuje?

Michał Łopaciński: Nie lubię skazywać nikogo na porażkę już u progu sezonu, ale dura lex – sed lex. Grudziądz spadnie, ale będzie walczył do końca i jedynie niuanse mogą zadecydować o spadku lub utrzymaniu. Awans? Wiem, że Rzeszów się zbroi, ale najpierw niech odjadą dobry sezon na zapleczu PGE Ekstraligi, więc odkrywczy nie będę i dołączam się do presji opinii publicznej – Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Drużyna kompletna, mocna jak na warunki Metalkas 2. Ekstraligi, doskonały trener do takich zadań. Wszystko.

Marcin Kuźbicki: Nie podejmuję się wytypowania spadkowicza, bowiem siła Leszna, Grudziądza i Zielona Góra na papierze wygląda bardzo podobnie i mogą zadecydować detale. Z kolei na zwycięzcę Metalkas 2. Ekstraligi typuję Abramczyk Polonię Bydgoszcz.

Natalia Pietrucha: Trudno wytypować spadkowicza, ale wydaję mi się, że mimo wszystko będzie to klub z Zielonej Góry. Ekipę mają mocną, ale mam parę wątpliwości. Przemek Pawlicki rok temu był liderem Falubazu, ale to była nadal pierwsza liga. Zestawienie juniorów również jest sporą zagadką, a tak naprawdę wszystkiego można się spodziewać po Piotrze Pawlickim. Co do kwestii awansu to postawię na Abramczyk Polonię Bydgoszcz.

Marcin Karwot: Wydaję mi się, że z PGE Ekstraligi spadnie ekipa z Leszna, aczkolwiek przyznaję, że to chyba najtrudniejsza rzecz do wytypowania przed tym sezonem. Pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o kwestię awansu to w finale powinniśmy zobaczyć kluby z Bydgoszczy i Rybnika. Stawiam na tych drugich.

Maciej Janowski - mecz Sparty z Gorzowem w PGE Ekstralidze © Tomasz Charęza / Odrastudio

05 Największą niespodzianką w tym sezonie będzie…

Michał Łopaciński: Brak afer i dram w sezonie (śmiech). Indywidualnie, liczę na „odrodzenie” Piotra Pawlickiego. Tak jak w minionym sezonie zachwycaliśmy się dokonaniami Grzegorza Zengoty a było czym zarówno z perspektywy ludzkiej jak i sportowej, tak oczywiście w nieco mniejszej skali, ale chciałbym byśmy mówili o Piotrze Pawlickim. Nieudany sezon w Sparcie, kontuzje, uraz w okresie przygotowawczym – „ciągle coś”, ale teraz nowa drużyna, ponowne „zjednoczenie” z bratem i nie lada misja do wykonania. Tak, chciałbym żeby niespodzianką sezonu był Piotr Pawlicki. A drużynowo? Mamy rok parzysty, więc znowu czas na medal dla Stali Gorzów (śmiech)

Marcin Kuźbicki: Gdybym teraz to przewidział, to nie byłby niespodzianką. Ale myślę, że pozytywnie nas zaskoczy Rasmus Jensen.

Natalia Pietrucha: …bezproblemowy start sezonu. Chodzi mi głównie o pogodę, ale nie tylko. Jak wszyscy wiemy, dzień bez dramy w żużlu jest dniem straconym (śmiech). Fajnie by było, gdyby to nas omijało w tym roku.

Marcin Karwot: Coś czuję, że Dominik Kubera może powalczyć o medal MŚ i w sumie byłoby to uznane przez niemal wszystkich za niespodziankę.

PGE Ekstraliga - Janowski i Pawlicki © Zuzanna Kloskowska

06 Jakie będzie podium cyklu Grand Prix?

Michał Łopaciński: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Martin Vaculik 3. Dan Bewley. Bartek to Bartek – daleko mi do twierdzenia, że „Bartka nie będzie miał kto gonić”, bo będzie miał w tym roku silną konkurencję i łatwo mu nie będzie, ale Bartek to Bartek. Martin poczuł smak podium i jest gotowy, żeby wejść na wyższy stopień podium i życzę jemu, sobie, kibicom i Bartkowi, żeby deptał po piętach Zmarzlikowi, bo jest na to gotowy jak nigdy wcześniej. Dan Bewley? Bo jak nie teraz to kiedy? Niech coś się dzieje i niech coś się zmienia a na czele tej zmiany niech stanie ten przemiły acz bezczelny na torze Brytyjczyk.

Marcin Kuźbicki: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Fredrik Lindgren 3. Dan Bewley. Równie dobrze medal mogą zdobyć Madsen, Doyle, Lambert, Vaculik lub Holder, ale stawiam na scenariusz podobny do zeszłorocznego, z tą różnicą, że Bewley przestanie notorycznie odpadać w półfinałach.

Natalia Pietrucha: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Fredrik Lindgren 3. Leon Madsen. Bartosz Zmarzlik to ewenement naszych czasów i możemy się tylko cieszyć, że mamy takiego reprezentanta. Co do reszty podium, to ciężko mi to ocenić przed sezonem. Lindgren może utrzymać formę z zeszłego sezonu, a co do trzeciego miejsca, to nie wiem czemu, ale widzę tam Leona Madsena. To zawodnik, który ostatnio nabrał ogromnego wiatru w żagle.

Marcin Karwot: 1. Bartosz Zmarzlik 2. Dan Bewley 3. Dominik Kubera. Cóż, powiedziałem wcześniej, że Kubera może być niespodzianką, więc wrzucam go na trzecie miejsce, aczkolwiek widziałbym tam też Madsena, Lindgrena i Lamberta. Zmarzlik i Bewley to z kolei dla mnie “pewniaki” na podium.

Podium podczas SGP w Szwecji 2022: Lindgren, Zmarzlik, Janowski © Stefan Jerrevĺng / TT newsagency / Forum

07 Kto będzie mistrzem świata juniorów?

Michał Łopaciński: Damian Ratajczak. Pójdę, a w zasadzie niech Damian, pójdzie tropem doświadczenia. Ma już srebro, więc teraz czas na złoto. Tory zna, zawody zna, talent ma, zatem czas spiąć to wszystko w całość.

Marcin Kuźbicki: Keynan Rew. Rok temu był dwa wyścigi od mistrzostwa, a skończył bez medalu. W tym roku powinien być bardzo zmotywowany, żeby to sobie powetować.

Natalia Pietrucha: Damian Ratajczak. Zawodnik z Leszna skończy w tym roku dopiero 19 lat, a mimo to w zeszłym roku sięgnął po srebro w tych zawodach. Myślę, że w tym sezonie będzie jednym z faworytów do złota MŚJ.

Marcin Karwot: Francis Gusts. Dla Łotysza to ostatni rok w roli juniora i myślę, że pokaże wreszcie pełnię swojego ogromnego talentu. Do walki powinien włączyć się także któryś z Polaków, ale przed sezonem stawiam na Gustsa.

Przy motocyklu Mateusz Cierniak, Junior Sezonu 2023 © Ewelina Włoch

08 Kto wygra Speedway of Nations?

Michał Łopaciński: Polska. Może wreszcie? (śmiech). Ale tak poważnie, nasza kadra jest silna jako drużyna, zawodnicy są silni indywidualnie, więc i w SoN niech wreszcie to pokażą. Trzeba odczarować także i ten format rywalizacji, który dotychczas nie był dla naszej kadry zbyt szczęśliwy. Całość odbędzie się w Manchesterze, czyli na najbardziej „kontynentalnym” z brytyjskich torów. Łatwo nie będzie, ale wierzyć warto.

Marcin Kuźbicki: Wielka Brytania przed Polską. Klątwa jeszcze trochę potrwa.

Natalia Pietrucha: Polska. Współpracuję z naszą reprezentacją, więc moja odpowiedź nie może być inna. Bardzo wierzę, że uda się im wreszcie przełamać i wygrają w tym turnieju. Byłam na Malcie na zgrupowaniu reprezentacji Polski i widziałam, że atmosfera w kadrze jest świetna. Jestem pełna nadziei widząc ich przygotowania. Nadszedł czas, żeby przełamać złą passę.

Marcin Karwot: Wielka Brytania. Finał odbędzie się w Manchesterze, więc gospodarze powinni to wykorzystać.

Janowski w Speedway of Nations © teamjanowski