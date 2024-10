Speedway Grand Prix: Znamy listę startową na 2025 rok

Najlepsza szóstka tegorocznych zmagań o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu otrzymała automatyczną przepustkę do przyszłorocznych zmagań. Przypomnijmy, że na najwyższym stopniu podium znalazł się po raz kolejny Bartosz Zmarzlik. Srebrny medal powędrował do Roberta Lamberta, a brąz do Fredrika Lindgrena.