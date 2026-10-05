PGE Ekstraliga: Toruń bierze mistrza 2026!

Red Bull Juniorskie Asy dla Kawczyńskiego
Po raz ostatni w tym sezonie podsumowujemy program Red Bull Juniorskie Asy! Już w sobotę ze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej cieszył się Antoni Kawczyński z PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, który w niedzielę przypieczętował triumf, wygrywając 11. bieg juniorski w sezonie!
W sobotę triumfował z kolei Kacper Mania z Fogo Unii Leszno, zaś na podium klasyfikacji generalnej znalazł się jego kolega z drużyny, Nazar Parnicki. Na najniższym stopniu Red Bull Juniorskich Asów stanął z kolei Bartosz Bańbor.
Mistrzowski popis - Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 44:46 (79:101)
Oczy wszystkich kibiców żużlowych były w niedzielę skupione na Wrocławiu, gdzie miejscowa Betard Sparta miała walczyć o odrobienie strat z pierwszego meczu finałowego. Zadanie było jednak niezwykle trudne, bowiem PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrała w pierwszym starciu aż 55:35!
Sytuacja gospodarzy jeszcze mocniej się skomplikowała po… pierwszej serii. Sparta przegrywała już sześcioma punktami, więc mogli już robić rezerwy taktyczne! W kolejnych biegach Wrocławianie delikatnie odrabiali straty, ale klub z Torunia coraz bardziej zbliżał się do obrony tytułu mistrza Polski!
Ostatecznie Torunianie cieszyli się już ze złota po 10. biegu, kiedy trzy punkty dla zespołu przywieźli Sajfutdinow i Kawczyński. Co ciekawe, goście wygrali również w całym spotkaniu! Najlepszym zawodnikiem ekipy Piotra Barona był Robert Lambert (11 pkt), zaś w zespole Betard Sparty liderem był Artiom Łaguta (16 pkt).
Medal mimo kontuzji - Orlen Oil Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 56:34 (100:80)
W meczu o brąz zmierzyły się kluby z Lublina i Leszna. Rewanżowy pojedynek na stadionie Orlen Oil Motoru zapowiadał się niezwykle ciekawie. Gospodarze musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Mateusza Cierniaka, a w pierwszej serii do szpitala wyruszył Kacper Woryna, który nie miał szans na uniknięcie motocykla Grzegorza Zengoty.
Mimo braku Cierniaka i Woryny, reszta drużyny spisała się na medal. Pozostali seniorzy Motoru, czyli Vaculik, Zmarzlik i Lindgren zdobyli łącznie aż 41 punktów. Sporo dołożyła również para juniorska lubelskiego klubu i Motor mógł się cieszyć z szóstego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski z rzędu!
Utrzymanie z nerwami - Gezet Stal Gorzow - Hunters PSŻ Poznań 49:41 (92:88)
W niedzielę odbyło się też barażowe starcie o miejsce w przyszłorocznej PGE Ekstralidze. Gezet Stal Gorzów musiała odrobić straty z Poznania, by myśleć o pozostaniu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Początek meczu był mocno niespodziewany, bo po pierwszej serii prowadził Hunters PSŻ.
W dalszej części spotkania Gezet Stal wyszedł na prowadzenie w meczu, a także w dwumeczu. Wielkie emocje były do samego końca, ale to ostatecznie miejscowi kibice cieszyli się z pozostania Stali w PGE Ekstralidze. Kolejny świetny występ zanotował Anders Thomsen. Żużlowiec gospodarzy zdobył 13 punktów. U gości liderem był Ryan Douglas, który przywiózł 15 „oczek”, ale w aż siedmiu biegach.