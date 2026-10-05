PGE Ekstraliga: Toruń bierze mistrza 2026!

W meczu o brąz zmierzyły się kluby z Lublina i Leszna. Rewanżowy pojedynek na stadionie Orlen Oil Motoru zapowiadał się niezwykle ciekawie. Gospodarze musieli radzić sobie

, a w pierwszej serii do szpitala wyruszył

Kacper Woryna

, który nie miał szans na uniknięcie motocykla Grzegorza Zengoty.