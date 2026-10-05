Red Bull Juniorskie Asy
© Tomasz Charęza / Odrastudio
Żużel

PGE Ekstraliga: Toruń bierze mistrza 2026!

Ostatnie mecze PGE Ekstraligi za nami! PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała w finale Betard Spartę Wrocław i sięgnęła po swój drugi tytuł Drużynowych Mistrzów Polski z rzędu!
Autor: Marcin Karwot
Przeczytasz w 3 minPublished on

Red Bull Juniorskie Asy dla Kawczyńskiego

Po raz ostatni w tym sezonie podsumowujemy program Red Bull Juniorskie Asy! Już w sobotę ze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej cieszył się Antoni Kawczyński z PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, który w niedzielę przypieczętował triumf, wygrywając 11. bieg juniorski w sezonie!
W sobotę triumfował z kolei Kacper Mania z Fogo Unii Leszno, zaś na podium klasyfikacji generalnej znalazł się jego kolega z drużyny, Nazar Parnicki. Na najniższym stopniu Red Bull Juniorskich Asów stanął z kolei Bartosz Bańbor.
Dowiedz się więcej o wygranej Antoniego Kawczyńskiego w Red Bull Juniorskie Asy 2026
Antoni Kawczyński

Antoni Kawczyński

© Marta Mróz

Mistrzowski popis - Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 44:46 (79:101)

Oczy wszystkich kibiców żużlowych były w niedzielę skupione na Wrocławiu, gdzie miejscowa Betard Sparta miała walczyć o odrobienie strat z pierwszego meczu finałowego. Zadanie było jednak niezwykle trudne, bowiem PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrała w pierwszym starciu aż 55:35!
Sytuacja gospodarzy jeszcze mocniej się skomplikowała po… pierwszej serii. Sparta przegrywała już sześcioma punktami, więc mogli już robić rezerwy taktyczne! W kolejnych biegach Wrocławianie delikatnie odrabiali straty, ale klub z Torunia coraz bardziej zbliżał się do obrony tytułu mistrza Polski!

Oryginalny Red Bull

Red Bull Energy Drink

Dowiedz się więcej
Red Bull Energy Drink
Ostatecznie Torunianie cieszyli się już ze złota po 10. biegu, kiedy trzy punkty dla zespołu przywieźli Sajfutdinow i Kawczyński. Co ciekawe, goście wygrali również w całym spotkaniu! Najlepszym zawodnikiem ekipy Piotra Barona był Robert Lambert (11 pkt), zaś w zespole Betard Sparty liderem był Artiom Łaguta (16 pkt).
PGE Ekstraliga, finał 2024: Sparta - Motor

PGE Ekstraliga, finał 2024: Sparta - Motor

© Mateusz Birecki / Zuma Press / Forum

Medal mimo kontuzji - Orlen Oil Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 56:34 (100:80)

W meczu o brąz zmierzyły się kluby z Lublina i Leszna. Rewanżowy pojedynek na stadionie Orlen Oil Motoru zapowiadał się niezwykle ciekawie. Gospodarze musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Mateusza Cierniaka, a w pierwszej serii do szpitala wyruszył Kacper Woryna, który nie miał szans na uniknięcie motocykla Grzegorza Zengoty.
Mimo braku Cierniaka i Woryny, reszta drużyny spisała się na medal. Pozostali seniorzy Motoru, czyli Vaculik, Zmarzlik i Lindgren zdobyli łącznie aż 41 punktów. Sporo dołożyła również para juniorska lubelskiego klubu i Motor mógł się cieszyć z szóstego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski z rzędu!
PGE Ekstraliga

PGE Ekstraliga

© Zuzanna Kloskowska

Utrzymanie z nerwami - Gezet Stal Gorzow - Hunters PSŻ Poznań 49:41 (92:88)

W niedzielę odbyło się też barażowe starcie o miejsce w przyszłorocznej PGE Ekstralidze. Gezet Stal Gorzów musiała odrobić straty z Poznania, by myśleć o pozostaniu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Początek meczu był mocno niespodziewany, bo po pierwszej serii prowadził Hunters PSŻ.
W dalszej części spotkania Gezet Stal wyszedł na prowadzenie w meczu, a także w dwumeczu. Wielkie emocje były do samego końca, ale to ostatecznie miejscowi kibice cieszyli się z pozostania Stali w PGE Ekstralidze. Kolejny świetny występ zanotował Anders Thomsen. Żużlowiec gospodarzy zdobył 13 punktów. U gości liderem był Ryan Douglas, który przywiózł 15 „oczek”, ale w aż siedmiu biegach.
Żużel