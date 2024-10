Wszystkie tory żużlowego SGP 2025 - sprawdź harmonogram i lokacje

Mamy debiutanta! Tor w Manchesterze po raz pierwszy w historii zorganizuje zawody Grand Prix! Ten stadion jest najbardziej nowoczesnym obiektem żużlowym w Anglii, bowiem został otwarty w 2016 roku. To nie będą jednak pierwsze tak wielkie zawody, które odbędą się na tym torze, bowiem dwukrotnie miał tam miejsce finał Speedway of Nations, a w pierwszym roku działalności obiektu odbył się tam Drużynowy Puchar Świata. National Speedway Stadium ma 347 metrów długości i może pomieścić 6500 kibiców.

Pierwszą rundą Grand Prix rozegrany na tym obiekcie w 2005 roku i niemal co roku od tego czasu organizowane są tu wielkie żużlowe imprezy. Tor jest stosunkowo dość krótki, bo ma jedynie 305 metrów. Takie parametry muszą jednak pasować Bartoszowi Zmarzlikowi, który triumfował tu już cztery razy! Ostatni raz dokonał tego w… tym roku. Można więc śmiało stwierdzić, że aktualny mistrz świata będzie także głównym faworytem do triumfu w Malilli w przyszłym roku.

W przyszłorocznym cyklu zameldujemy się w trzech stolicach państw. Oprócz wcześniej wspomnianej Warszawy i Pradze, Grand Prix odbędzie się też na Łotwie. To dość świeży obiekt, bowiem został wybudowany w 2014 roku i jest to dopiero drugi żużlowy stadion w tym kraju! Pierwsza runda mistrzostw świata na tym torze odbyła się w 2023 roku, a triumfował w niej oczywiście Bartosz Zmarzlik. Dobra informacja jest taka, że żużel rozwija się w tym państwie i że po raz kolejny sporo kibiców będzie mogło obserwować zmagania najlepszych zawodników na świecie.

Po raz pierwszy w historii cyklu Grand Prix dwie rundy odbędą się na terenie Wielkiej Brytanii! Oczywiście nie zabrakło stadionu w Cardiff, który jest domem walijskich rugbystów! Pojemność tego obiektu jest jeszcze większa od PGE Narodowego, bowiem może on pomieścić ponad 70 tysięcy kibiców! Oczywiście na żużlu ta frekwencja jest jednak znacznie mniejsza. Szacuje się, że w tym roku w Cardiff zameldowało się około 20 tysięcy żużlowych fanów, co jak na procent wypełnienia Principality Stadium wypada dość blado. To jednak święte miejsce dla kibiców brytyjskiego żużla, więc trudno sobie wyobrazić, że Cardiff wypadnie z kalendarza w najbliższym czasie.

