Napędza ich adrenalina. Spotkają się na Red Bull Speed Ways

Niektórzy, jak Tony Rickardsson, potrafili odejść w jednej chwili i już nigdy nie wrócić. Innym takie zdecydowane odcięcie się od speedwaya przychodziło z trudnością. I wracali, choćby na moment. Jason Crump, Sebastian Ułamek, Ryan Sullivan, Adrian Miedziński… A jeszcze inni szukali substytutów gwarantujących dostęp do emocji i adrenaliny.

Żużel i skoki narciarskie to ekstremalne dyscypliny, które zawładnęły duszami wielu polskich kibiców. Bo pięknie się zazębiają w czasoprzestrzeni. Jedna kończy sezon, a druga zaczyna. Dzięki temu wielu fanów nie odczuwa w sercu pustki. Poza tym to konkurencje do siebie niezwykle podobne. I obie są fabrykami adrenaliny.

I żużlowcy, i skoczkowie muszą być na ścisłej diecie, by ważyć jak najmniej i fruwać na wietrze bądź na motocyklach. Jedni i drudzy robią to w kaskach, zresztą często pokrytych barwami Red Bulla. W obu dyscyplinach szuka się rezerw w sprzęcie, by zyskać przewagę nad konkurencją. No i obie dyscypliny są głównie domeną Starego Kontynentu, a poza nim występują śladowo. Wiek? W obu przypadkach da się oszukać przeznaczenie. Rune Holta ścigał się do pięćdziesiątki, natomiast Noriaki Kasai liczy już sobie 52 lata i wciąż nie ma dość.

Tony Rickardsson © Tomasz Jodlowski / Forum

Skoczkowie również kończą kariery w dwójnasób. Albo raz na zawsze, albo raz… na jakiś czas. Adam Małysz obiecał Hannu Lepistoe, że nie będzie rozmieniał nazwiska na drobne i słowa dotrzymał. Jego rywal Janne Ahonen wracał z kolei kilkukrotnie. I de facto nigdy nart na dobre nie odpiął, bo w lokalnych zawodach bawi się po dziś dzień. Co ciekawe, prędkości nadal poszukują obaj. Fin także w wyścigach dragsterów, Polak za kierownicą rajdówki. Do CV dopisał sobie m.in. udział w Rajdzie Dakar, a 30 maja zobaczymy go na Stadionie Olimpijskim, gdzie autem WRC 2 będzie się ścigał z Maciejem Janowskim na żużlówce - w ramach Red Bull Speed Ways.

Dziś się jednak skupmy na żużlowcach i ich pomysłach na życie po życiu.

Obecnie żużlowcy rywalizują na torach z pneumatycznymi bandami, co bez wątpienia chroni ich od kontuzji i od śmierci. Paradoksalnie też jednak sprzyja podejmowaniu ryzyka. W końcu uderzenie w miękkie ogrodzenie grozi mniejszymi konsekwencjami niż spotkanie z twardym, drewnianym płotem. Zawodników chronią też specjalne pancerze i najwyższej jakości kaski. To już nie te czasy, gdy regularnie musieli oni poddawać się zabiegom oczu, na których lądowały kamienie spod szprycy rywala. Stąd też wielu kibiców uważa, że prawdziwi gladiatorzy to byli kiedyś…

Janne Ahonen © Bildbyran / Zuma Press / Forum

Jednego z takich gladiatorów dawnych czasów barwnie opisał w swojej książce pt. „Pół wieku na czarno” trener Marek Cieślak. Swojego kolegę z Włókniarza Częstochowa, Józefa Jarmułę. Równo pół wieku, w 1974 roku, obaj poprowadzili ekipę spod Jasnej Góry po drużynowe mistrzostwo Polski. Poniżej fragment z książki:

„Józek miał swoje ulubione zagrywki psychologiczne. Niejednokrotnie szedł się przebierać do szatni gości, a musicie wiedzieć, że miał w zwyczaju owijać całe ciało bandażami. Na wypadek karambolu, który – ma się rozumieć – przewidywał z góry. Wszyscy patrzyli, jak Józek wyciąga po kolei te swoje bandaże i zamienia się w mumię. Już wtedy mieli lekko dosyć i niektórych zaczynała chwytać tzw. sraczka przedstartowa. Pewnego razu punkt kulminacyjny miał jednak dopiero nadejść. Jarmuła w końcu wstał, cały sztywny, cały na biało, i zapytał:

– Ty, jak ty się nazywasz?

– Jestem Proch – odezwał się Bolek Proch, swego czasu medalista IMP, klasowy zawodnik.

– Zetrę cię dziś na proch – zagroził Józek, zaglądając mu głęboko w oczy, niczym śmierć. Było wtedy i po Prochu, i po całej Polonii Bydgoszcz.”

Dziś Jarmuła to już człowiek 83-letni, jednak wciąż siada na motocyklu, a gdy pojawia się na stadionie Włókniarza, potrafi się pochwalić tężyzną fizyczną i serią pompek przed trybuną główną. Adrenaliny lubił też poszukiwać poza torem, na motolotni, o czym w swojej autobiografii pisał Cieślak.

20 min Jazda w kółko Zajrzyj za kulisy pracy "Magica" i jego teamu w sezonie 2021.

„Jego opowieści mroziły krew w żyłach. Wspominał, że sobie raz ćwiczył wieczorne loty, no i chciał wyłączyć światło. Pomyliły mu się jednak klawisze i zamiast tego wyłączył silnik. A że leciał nisko, to zarył w kartofle. Mówił, że gdyby leciał wzdłuż sadzonki, to by wylądował, ale że leciał w poprzek, to zarył dziobem. Raz zapragnął mi zrobić przyjemność i zabrać mnie w taką przejażdżkę. Siadłem za nim, rozpędzamy się, a tu buch – skrzydło się podniosło. Zapomniał przykręcić.

– Dobrze, że teraz, a nie później. Lecę po klucze, kontruję i lecimy – uśmiechnął się.

– Nie, nie, Józek. Ja już se polatałem, ja już serdecznie dziękuję. Zostałem na ziemi.

Jarmuła był showmanem lat 70., natomiast w latach 90. jego obowiązki przejął Adam Łabędzki. Leszczynianin o długich, kruczoczarnych włosach. W 1994 roku zasłynął strajkiem na torze Wybrzeża Gdańsk, na którym urządził sobie leżankę. Podczas Camel Cup, turnieju z atrakcyjnymi nagrodami finansowymi, jeździł bezbłędnie. Wygraną miał już na wyciągnięcie ręki, lecz w ostatniej serii startów zaliczył upadek. Gdy szykował się do udziału w powtórce, sędzia Romuald Owsiany Łabędzkiego wykluczył i rozkazał opuścić tor. Zawodnik nie został bowiem po upadku przebadany przez lekarza.

Dzięki temu turniej wygrał zawodnik miejscowego Wybrzeża, Anglik Steve Schofield. Wcześniej jednak Polak, nie godząc się z kontrowersyjną decyzją arbitra, postanowił strajkować. Postawił motocykl na torze i położył się obok. Służby porządkowe nie dały sobie z tym leżakowaniem rady i Owsiany zakończył turniej przedwcześnie, ustalając następującą kolejność: 1. Steve Schofield, 2. Jacek Krzyżaniak, 3. Ryszard Franczyszyn.

IMP 1992: Szymkowiak, Gollob i Sawina © omasz Gawalkiewicz / Forum

O ile Jarmuła szukał emocji w powietrzu, o tyle Łabędzki na wodzie. Po zakończeniu kariery żużlowej został motorowodniakiem. Zakupił trzy łódki, a sukcesy przyszły błyskawicznie - w drugim sezonie startów został mistrzem Europy w klasie T-550, a rok później globalnym championem.

Na żużlu Łabędzki złamał m.in. udo, w łódce – kręgosłup. Pędził z prędkością 120 km/h i łódka poszybowała w powietrze. Wypadek nie zraził go jednak do dyscypliny, choć niedługo później został zawieszony za obraźliwe słowa w kierunku sędziego. Rywalizację ma jednak we krwi, dlatego ostatnio ściga się w zawodach speedrowerowych, a od wielu lat jest też hodowcą i właścicielem koni wyścigowych, które biegają podczas najbardziej prestiżowych zawodów nie tylko we Wrocławiu, w Warszawie czy Sopocie, ale także w innych krajach.

Wszystko, co ma kierownicę i silnik, od zawsze pociągało Tomasza Golloba. Wywodził się on z motocrossu i rajdów ulicznych, których to pasji nie zamierzał porzucać. Gdy w 2010 roku doścignął marzenia i w rodzinnej Bydgoszczy odbierał tytuł indywidualnego mistrza świata, na najwyższy stopień podium wskakiwał na jednej nodze. Drugą złamał kilka dni wcześniej, właśnie podczas jazdy motorem crossowym. Na całe szczęście złoto zapewnił już sobie wcześniej we włoskim Terenzano.

23 kwietnia 2017 roku Gollob miał już mniej szczęścia. Choć wieczorem czekał go domowy mecz w barwach GKM-u Grudziądz, przed południem wybrał się na motocrossowy rozruch do Chełmna. Uległ wypadkowi, doznał skomplikowanego złamania kręgosłupa i do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Choć śmierci uciekał wcześniej wielokrotnie. Miał też wypadek samochodowy, a w 2007 roku samolotowy, gdy awionetką pilotowaną przez ojca Władysława leciał wraz z Rune Holtą oraz swoim mechanikiem Wojciechem Malakiem na mecz ligowy do Tarnowa. Samolot rozbił się przy lądowaniu, u podnóża Góry św. Marcina. Zahaczył o rosnące na końcu lądowiska drzewo i runął z około sześciu metrów. Wszyscy pasażerowie trafili do szpitala, a później nikt już nie chciał podróżować tanimi liniami lotniczymi Papy Golloba, który złamał wówczas podudzie i obojczyk. Tomasz i Holta doznali wstrząśnienia mózgu, ale poza tym skończyło się na potłuczeniach.

Janusz Kołodziej w 2017 r. © Tomasz Gawalkiewicz / Forum O Kołodzieju było też głośno, gdy w meczu sparingowym doznał pęknięcia mostka, a dwa tygodnie później odjechał w Lesznie kapitalny mecz przeciwko Włókniarzowi (13 punktów).

To oczywiste, że przedstawiciele sportów ekstremalnych są uzależnieni od adrenaliny. Podczas obozu na południu Europy Maciej Janowski skakał do wody z wysokich skał, jednak głośniejsze było zdarzenie z zimowego obozu żużlowej reprezentacji, która dziś preferuje ciepłe kraje, jednak wcześniej stacjonowała często w Szklarskiej Porębie. Stałym punktem programu były wtedy wypady do czeskiego Harrachova. Na narty zjazdowe. Pewnego razu grupa miłośników zjeżdżania na snowboardzie wpadła jednak na nowatorski pomysł, by na jednej desce zjechać ze słynnego... Čerťáka. Z mamuciego obiektu, na którym po wygraniu Turnieju Czterech Skoczni Adam Małysz kontynuował w styczniu 2001 roku zwycięską passę, rozkręcając małyszomanię do granic narodowego szaleństwa. Proceder odbywał się, rzecz jasna, bez zgody ówczesnego selekcjonera, Marka Cieslaka, a było weń zamieszanych kilku zawodników: Janowski, Kacper Gomólski, bracia Przemysław i Piotr Pawliccy, a nawet najstarszy w tym gronie Janusz Kołodziej.

- Patrzę z daleka na skocznię i widzę, że na snowboardzie zjeżdżają z niej jacyś kretyni. A to moi zawodnicy, okazało się – wspominał z uśmiechem Narodowy Cieślak.

O Kołodzieju było też głośno u progu obecnego sezonu, gdy w meczu sparingowym doznał pęknięcia mostka, a dwa tygodnie później odjechał w Lesznie kapitalny mecz przeciwko Włókniarzowi Częstochowa (13 punktów). Choć lekarze go ostrzegali, że ewentualny upadek grozi nawet przebiciem serca. Zawodnik nie miał jednak serca, by opuszczać drużynę na inaugurację rozgrywek. Tym bardziej, że wedle przewidywań będzie się ona bić o uniknięcie degradacji z PGE Ekstraligi.

Warto też wiedzieć, że zimą Kołodziej szuka wrażeń w zawodach modeli zdalnie sterowanych. Bierze m.in. udział w mistrzostwach Polski. Choć to o niebo bezpieczniejsze niż zasiadanie za prawdziwą kierownicą rajdówki, na co zdecydował się po zakończeniu żużlowej kariery sześciokrotny indywidualny mistrz świata, Tony Rickardsson. Szwed wsiadał m.in. do czarnego lancera evo VII, a my trzymamy kciuki, żeby niebawem jego i Ivana Maugera doścignął Bartosz Zmarzlik, póki co, czterokrotny mistrz świata. Mauger po piąte złoto sięgał w wieku 38 lat, Ove Fundin - w wieku 34 lat, natomiast Rickardsson - gdy miał 32 lata. Walczący w tym sezonie o piąty tytuł Zmarzlik dopiero do skończył 29, zatem jest w komfortowej sytuacji. Ewidentnie podąża szybszą ścieżką, niż poprzednicy.

10 min Maciej Janowski vs. konie mechaniczne na Red Bull Ringu Maciej Janowski w motorsportowym raju. Zobacz, jak "Magic" sprawdzał możliwości superszybkich aut na Red Bull Ringu, pod okiem legendy F1 - Davida Coultharda.

O motocrossie wspominaliśmy. To zastępcza miłość żużlowców. Choć bywa zgubna. Obojczyki łamali na torach crossowych Piotr Pawlicki czy Maciej Janowski, który do zeszłego roku uchodził w branży czarnego sportu za ewenement. Otóż do jesieni pozostawał wyjątkiem, który nigdy nie złamał na torze żużlowym żadnej kości. Mimo wielu lat spędzonych w cyklu Grand Prix, na który jeździ się jak na wojnę. To m.in. efekt niesamowitej zdolności do antycypacji torowych niebezpieczeństw.

Tę cudowną serię przerwał zwykły pech i pod koniec ubiegłego roku Janowski złamał nogę, jednak nie w ferworze walki, tylko wskutek złośliwości rzeczy martwych. Defekt sprzęgła sprawił, że motocykl wyjechał mu spod tyłka, jeszcze przed zwolnieniem taśmy, a spadająca maszyna niefortunnie spadła Maciejowi na nogę.

Na motocrossie nogę złamał Grzegorz Zengota i choć zdecydował się na operację w renomowanej klinice w Barcelonie, to długimi miesiącami obawiał się, że tę nogę, w którą wdała się martwica, straci. Uniknął jednak najgorszego, a nawet wrócił na tor i radzi sobie świetnie, choć kostka uniemożliwia mu bieganie i musi szukać zastępczych aktywności w ramach przygotowań do sezonu. Na motor crossowy już nie wsiada, jednak od kilku lat dominującą aktywnością wśród żużlowców stał się rower kolarski. Prekursorem tej formy ruchu okazał się Marek Cieślak, któremu ze względu na stan kolan lekarz zalecił rower stacjonarny. Trener wolał jednak obcować z naturą, więc kupił sobie kolarzówkę. A dziś używa jej zdecydowana większość żużlowców, w tym cała światowa czołówka.

Prawdę mówiąc, kolarstwo bywa zdecydowanie bardziej ekstremalne niż speedway. O ile w żużlu zawodnik jest chroniony od stóp do głowy, o tyle kolarze zjeżdżają z prędkością około 100 km/h z absolutnie odsłoniętym ciałem i jedynie orzeszkiem na głowie. No a gdzie można szukać różnicy i przewagi nad konkurencją? Na podjazdach, ale i na zjazdach, gdy trzeba zaryzykować i nie każdy się na to pisze. Bo opony są tu cieniutkie, zupełnie inne niż w żużlówce. Wystarczy chwila nieuwagi, plama na drodze, liść czy podmuch wiatru i tragedia czai się za zakrętem…

Podczas ostatniego zgrupowania w Hiszpanii upadek przy jeździe z prędkością 40 km/h zaliczył utalentowany junior Fogo Unii Leszno i młodzieżowej reprezentacji Polski, Antoni Mencel. Skończyło się jednak na grubszych zadrapaniach.

Na inne ekstremum na dwóch kółkach bez silnika zdecydował się po żużlowej karierze Wojciech Kończyło, były wrocławski zawodnik, obecnie trener młodzieży w Betard Sparcie. Wybrał się raz na wycieczkę do Szklarskiej Poręby, a tam zobaczył trenujących downhill – odmianę kolarstwa górskiego polegającą na zjeździe rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach, między drzewami.

- Miałem wtedy 46 lat. Fajnie to wyglądało, bo zjeżdża się w ubraniu podobnym do tego z motocrossu, tylko buty są nieco inne. We Wrocławiu zacząłem trenować na wzgórzu Kilimandżaro nieopodal Stadionu Olimpijskiego. I tak się wciągnąłem, że zacząłem jeździć na Puchar Polski, Czech czy Słowacji, a w końcu zdobyłem też brązowy medal mistrzostw Europy w Słowenii. Oczywiście w swojej kategorii masters. Były też inne sukcesy odnoszone w Polsce, m.in. wicemistrzostwo kraju – mówi 66-letni dziś szkoleniowiec. Skończyło się jednak, jak to w sportach urazowych, urazem…

- Trenowałem na tym Kilimandżaro i zdecydowałem się na skok, nie widząc miejsca lądowania. A jechał tam akurat rowerzysta i musiałem się ratować. Złamałem obojczyk, ale to akurat najmniejszy problem, miałem je złamane kilka razy. Gorzej, że złamałem też panewkę w biodrze i po kilku latach utykania zdecydowałem się na wstawienie endoprotezy. W downhill już się nie bawię, ale nie mogę narzekać, bo jeżdżę na nartach, na rowerze i wciąż też biegam – tłumaczy szkoleniowiec, który zajmuje się teraz adeptami, m.in. wnukami Tymkiem i Ksawerym. Bo zamiłowanie do podniecającego lęku uwalnianego przy okazji uprawiania motorsportu przekazuje się w genach.

Red Bull Speed Ways - zapraszamy 30 maja © Red Bull Polska

Żużlowcy lubują się też w wykorzystywaniu podczas przygotowań elementów sportów walki, obcując z fachowcami z tej dziedziny. We Wrocławiu od wielu lat pracuje Mariusz Cieśliński, mistrz świata w kick-boxingu, który na zgrupowania kadry zabierał też Tomasza Drwala. Z kolei zawodnikami Fogo Unii opiekuje się Michał Turyński, mistrz świata organizacji WAKO PRO w kick-boxingu, który przejął schedę po zmarłym przedwcześnie Tomaszu Skrzypku, jeszcze niedawno osobistym trenerze Piotra Pawlickiego. Co ciekawe, młodzieżowiec Betard Sparty Filip Seniuk jednocześnie uprawia i żużel, i kick-boxing. A żeby było ciekawiej, do sezonu żużlowego szykuje się pod okiem Cieślińskiego ze Sparty, natomiast do zawodów w ringu – pod okiem Turyńskiego z Unii, odwiecznego rywala zza miedzy. W żużlu nie jest to jednak niczym niezwykłym. Piotr Pawlicki, teraz zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra, też trenował zimą ze szkoleniowcem Sparty. Są też inne nieoczywiste powiązania – Grzegorz Walasek, zawodnik Innpro ROW-u Rybnik, został ostatnio trenerem młodzieży w Falubazie, z kolei Krzysztosz Buczkowski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz zaczął się opiekować adeptami ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Żużel – jedna, wcale nie wielka rodzina.

A czym nas zaskoczą 30 maja na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, podczas Red Bull Speed Ways, Janowski, Coulthard, Przygoński, Małysz i inni poszukiwacze wrażeń?