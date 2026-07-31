Żużlowy sierpień w liczbach - sprawdź, co czeka kibiców

Sierpień przyniesie żużlowym kibicom wiele emocji. Wszystko dlatego, że w tym miesiącu odbędzie się decydująca runda w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, a także długo wyczekiwany Drużynowy Puchar Świata. Z tej okazji przygotowaliśmy liczbowe ciekawostki dotyczące obu wydarzeń.

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4 - tyle punktów przewagi ma Kacper Woryna przed ostatnią rundą Indywidualnych Mistrzostw Polski. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin swoją przewagę zdobył dzięki fenomenalnej, drugiej rundzie w Bydgoszczy, gdzie był bezbłędny! Tuż za nim znajdują się Patryk Dudek i Maciej Janowski. Skreślać nie można również Bartosza Zmarzlika, więc można być pewnym, że decydujący turniej będzie niezwykle pasjonujący!

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3 - na tylu torach odbywają się tegoroczne zmagania o Indywidualne Mistrzostwo Polski. Kiedyś był to turniej jednodniowy, ale od kilku lat zmieniła się formuła i żużlowcy zbierają teraz punkty w trzech rundach. Pierwszy finał odbył się w Toruniu, drugi w Bydgoszczy, a medale zostaną zaś rozdane w Ostrowie Wielkopolskim.

1932 - w tym roku odbyła się pierwsza edycja Indywidualnych Mistrzostw Polski. Miało to miejsce w Mysłowicach. Były to jednak nietypowe mistrzostwa, bo z podziałem na klasy motocykli. W 1949 roku uformowane zostały struktury żużlowe w Polsce i w tym też roku odbyły się pierwsze IMP, które znamy do dziś. Czyli bez podziału na moc motocykli.

58 - przez tyle lat zwycięzcom Indywidualnego Mistrzostwa Polski przyznawano tak zwaną “Czapkę Kadyrowa”. Ostatnim zawodnikiem, który ją otrzymał był Bartosz Zmarzlik w 2021 roku. Teraz ten symbol można oglądać w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Janowski w Czapce Kadyrowa © [unknown]

9 - tyle medali Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu zdobył Maciej Janowski , który tym samym jest na drugim miejscu pod względem liczby takich krążków. Liderem jest oczywiście Tomasz Gollob, który zdobył 16 medali (w tym 8 złotych). “Magic” może pochwalić się niezwykle równym bilansem - 3 złota, 3 srebra i 3 brązowe medale.

13 - aż 13 złotych krążków Indywidualnych Mistrzostw Polski zdobyli zawodnicy, którzy byli reprezentantami Unii Leszno. Więcej medali zdobyli co prawda żużlowcy Stali Gorzów (34 do 31), ale na najwyższym stopniu podium stali “tylko” 10 razy.

2001 - pierwsza edycja Drużynowego Pucharu Świata odbyła się na samym początku XXI wieku. Organizatorzy chcieli stworzyć coś w rodzaju “żużlowego mundialu” i to się im udało, bo te zawody stały się jednymi z najbardziej ulubionych wśród kibiców. Pierwsza edycja odbyła się we Wrocławiu, a triumfowali tam Australijczycy przed Polakami i Szwedami.

0 - Drużynowy Puchar Świata nie miał okazji odbyć się jeszcze na tak zwanym “jednodniowym torze”. Mowa tu o obiekcie, który na co dzień nie pełni funkcji stadionu żużlowego. To się wkrótce zmieni, bo tegoroczna edycja odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.

PGE Narodowy - arena finału sezonu DMEC © DMEC / PGE Narodowy

58 580 - tyloma miejscami siedzącymi może się pochwalić PGE Narodowy w Warszawie. Już teraz wiemy, że tegoroczny Drużynowy Puchar Świata pobije rekord frekwencyjny tej imprezy.

6 - aż tyle złotych medali zdobył Jarosław Hampel w Drużynowym Pucharze Świata. Co ciekawe, to najbardziej utytułowany zawodnik tej imprezy. Hampel pobił chociażby Tomasza Golloba, Krzysztofa Kasprzaka (po 5 złotych krążków) czy Nickiego Pedersena i Nielsa-Kristiana Iversena (po 4 złote medale).

6 - tylko taka liczba krajów może pochwalić się przynajmniej jednym medalem Drużynowego Pucharu. Najbardziej utytułowana jest oczywiście Polska (13 krążków, ale aż 9 złotych). Tyle samo medali ma również Dania i Szwecja, ale oni mają odpowiednio 4 i 3 zwycięstwa na swoim koncie. Dalej jest Australia (9 krążków, 2 zwycięstwa), Wielka Brytania (4 medale) i Rosja (2 medale).

3 - co tyle lat odbywają się zawody Drużynowego Pucharu Świata, które jeszcze kilkanaście sezonów temu organizowano co roku. Wprowadzono jednak również format Speedway of Nations, który pozwala na rywalizację w finałach mniejszym federacjom żużlowym.