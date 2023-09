Filozofia Lethal Shootera sprawdza się w koszykówce, życiu i na studiach

Lethal Shooter, czyli Chris Matthews pracuje z najlepszymi zawodnikami i zawodniczkami NBA i WNBA, dzięki czemu mogą rzucać do kosza coraz skuteczniej. Swój przydomek zyskał dzięki własnym niezliczonym rekordom ustanowionym w trakcie koszykarskiej kariery. Filozofia Lethal Shootera dotycząca rzucania do kosza, jego dyscypliny i życia w ogóle, może stanowić przykład, jak samemu możemy podchodzić do nauki, egzaminów i presji.

"Nie zawsze byłem tym, kim jestem teraz" - powiedział Lethal Shooter, który dorastał w rejonie Waszyngtonu. "To wymagało wielu lat rozwoju, konsekwencji i ćwiczenia pamięci mięśniowej, codziennego pielęgnowania mojej wizji, utrzymywania jasnego umysłu, właściwych przyjaciół wokół mnie, trzymania się z dala od negatywnych ludzi... i narkotyków oraz alkoholu".

W serii Hoops Passport (do obejrzenia w Red Bull TV), Lethal Shooter udał się do Atlanty, Nowego Jorku i rodzinnego Waszyngtonu z Chloe Pavlech, aby pokazać nam jak koszykówka ukształtowała ludzi i kulturę w tych miastach.

Jego "bycie w trybie ciągłego namierzania", pozostawania absolutnie skoncentrowanym i gotowym, to efekt jego własnego doświadczenia.

"Kiedy uprawiasz sport, zwłaszcza sport taki jak koszykówka, który wymaga dużej konsekwencji w działaniu, to wszystko co w niego wkładasz, jest tym co otrzymujesz wzamian".

Wysiłek, jaki wkładamy w pracę, nie tylko podnosi nasze umiejętności, ale także zapewnia nam komfort. Egzamin, podobnie jak kwarta meczu koszykówki, jest krótki - ale to okazja, by pokazać, na co nas stać. Jeśli jesteśmy konsekwentni w nauce, możemy być pewni siebie i ograniczyć presję, którą na siebie nakładamy podczas sprawdzianu.

"Dobrą rzeczą we wszystkim, co nas spotyka w życiu jest to, że kiedy jesteśmy w czymś konsekwentni, zaczynamy być w tym świetni" - powiedział.

Kluczowe jest również trzymanie na dystans rozpraszaczy - tak samo podczas występów na boisku do koszykówki, jak i w trakcie nauki w bibliotece. 38-latek uważa, że główną różnicą w życiu młodych ludzi i jego, gdy dorastał jest "presja mediów społecznościowych, natychmiastowa gratyfikacja, presja bycia doskonałym, presja, by inni postrzegali cię w określony sposób tylko po to, by być fajnym".

Obecnie wiele dzieciaków boi się porażki, ale musisz zdać sobie sprawę, że porażka jest częścią twojej wielkości Lethal Shooter

Zachęca do otaczania się pozytywnymi ludźmi, którzy będą w Ciebie wierzyć. "Czuję, że teraz poziom depresji wśród młodzieży jest wyższy, poziom dążenia do doskonałości jest wyższy, a to prowadzi do tego, że wiele osób boi się porażki. Jednak musisz zdać sobie sprawę, że porażka jest częścią twojej wielkości. Nie ma na świecie nikogo, kto tak po prostu stałby się wielki. Nie ma nikogo, kto się obudził i od razu był niesamowity. Ludzie muszą nad tym pracować, muszą pracować nad swoim rzemiosłem".

"Zazwyczaj w życiu, gdy pojawia się porażka, sukces stoi tuż za nią - jeśli się nie poddasz".

Powodem, dla którego chciałem zostać trenerem, było to, że wszyscy mentorzy, którzy mi pomagali, naprawdę mnie zmotywowali. Chris Matthews

"Przez całą moją karierę sportowca pomagałem przyjaciołom, członkom rodziny i ludziom, których nie znałem. Pomagałem im w rzucaniu".

Bycie trenerem nigdy nie było jednak czymś, co brał pod uwagę - tak bardzo skupiony był na grze. Jednak myśląc o wszystkich ludziach, którzy pomogli mu w rozwoju jego kariery, zdał sobie sprawę, że chce odwdzięczyć się innym.

"Powodem, dla którego chciałem zostać trenerem, było to, że wszyscy mentorzy, którzy mi pomagali, naprawdę mnie zmotywowali".

Lethal Shooter był zdeterminowany, aby zostać trenerem, ponieważ chciał przekazać energię i motywację, którą dali mu jego mentorzy. Zwłaszcza, że dorastał w sąsiedztwie, gdzie narkotyki, przemoc i przestępczość z użyciem broni były powszechne. "Kiedy mnie trenowali, motywowali mnie do bycia lepszym człowiekiem. Pomyślałem więc: chciałbym zostać trenerem, ponieważ nie ma nic lepszego niż pomaganie innym w opanowaniu ich rzemiosła i utrzymaniu motywacji w tym, co robią w życiu. Moimi mentorami byli Simeon (szkoła), mój tata, Delonte Taylor, Craig Hodges... Ci ludzie naprawdę zaszczepili we mnie chęć do cięższej pracy, a moja mama zmusiła mnie do zrozumienia, że mogę zrobić wszystko, do czego się przyłożę".

Jeśli chodzi o coaching, Chris trenuje mężczyzn i kobiety w ten sam sposób. "To ten sam rodzaj filozofii. Naciskam na zawodniczki tak samo mocno, jak na mężczyzn. Niczym się nie różnią. Wiele zawodniczek szanuje taki trening". Lethal Shooter jest jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na świecie, ponieważ jego styl przynosi rezultaty. Życie za granicą USA i gra w koszykówkę naprawdę ukształtowały go jako trenera. Ćwiczenie na różne sposoby i choćby inna dieta niż ta, do której był przyzwyczajony, sprawiły, że wyszedł poza swoją rutynę.

"Koszykówka pomogła mi zrozumieć, czym jest życie. Gdyby nie koszykówka, nie sądzę, bym był osobą, którą jestem dzisiaj".

