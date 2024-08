Formuła 4 – pierwszy krok w kierunku F1

Formuła 4 to dzisiaj pierwszy i bardzo popularny krok na „bolidowej” drabince w stronę F1, ale trzeba pamiętać, że nadal jest to dość nowa koncepcja.

Pierwszą edycję włoskich mistrzostw F4 wygrał w 2014 roku niejaki Lance Stroll. W tym samym sezonie w brytyjskiej F4 triumfował George Russell, z kolei w 2017 roku japońską F4 zdominował Yuki Tsunoda .

Co prawda nie wszyscy szli tą drogą, bo albo jeszcze jej nie było, jak w przypadku Daniela Ricciardo , albo od razu rzucali się na Formułę 3, jak Max Verstappen , ale ostatnie lata pokazują, że F4 to idealne przygotowanie do F3 i F2.

Yuki Tsunoda w 2017 roku zdominował japońską F4 © Red Bull Content Pool

W kolejnych sezonach powinniśmy więc w F1 zobaczyć wielu kierowców, którzy przeszli właśnie taką ścieżkę. Wielu z nich znam z kartingu. Wielu też już na poziomie Formuły 4 trafia do programów ekip F1, stając się np. juniorami Red Bulla. Jednego z nich pokonałem zresztą nawet niedawno we Francji w walce o moje pierwsze zwycięstwo w F4.

W Formule 4 jest… dużo spokojniej!

Myślę, że Was zaskoczę, ale życie kierowcy wyścigowego w Formule 4 w porównaniu do życia w kartingu jest… dużo spokojniejsze!

Dlaczego? Starty na najwyższym poziomie w kartingu oznaczały mniej więcej 30 weekendów wyścigowych, które zaczynały się już w… poniedziałek, ponieważ zazwyczaj od wtorku byliśmy już na torze i zaczynaliśmy testy.

Max Verstappen pominął F4 w drodze na szczyt F1 © Red Bull Content Pool

W tym roku w hiszpańskiej Formule 4 czeka mnie „zaledwie” siedem weekendów wyścigowych, które zaczynają się dopiero w czwartki. Nawet jeśli dodamy do tego cztery rundy zimowego cyklu Formula Winter Series (w którym wywalczyłem trzecie miejsce w generalce i tytuł mistrza wśród debiutantów) oraz kilka przedsezonowych testów, jest to harmonogram dużo spokojniejszy niż ten sprzed roku.

Wcale nie oznacza to jednak, że jest łatwiej. Wręcz przeciwnie. Na wyścigowej drabince stawka rośnie każdego roku razem z awansem do wyższych serii, a przesiadka z kartingu to Formuły 4 to często jeden z największych przeskoków dla młodych kierowców.

Większa jest zarówno presja, jak i budżety, co oznacza też więcej zobowiązań wobec naszych partnerów. Na ostatnie zawody poleciałem praktycznie prosto z wizyty u jednego z moich partnerów, KGHM, ale takie spotkania to akurat czysta przyjemność.

Maciej Gładysz © mat. prasowe Maciej Gładysz © mat. prasowe

Większe przerwy pomiędzy wyścigami mają też inne plusy, jak np. więcej czasu na treningi i przygotowania. To bardzo ważny aspekt bycia kierowcą wyścigowym, dlatego trenuję według przemyślanego planu praktycznie każdego dnia i przynajmniej dwa razy w tygodniu odwiedzam siłownię, gdzie pracuję pod okiem mojego trenera, Bartka. Bardzo dużo uwagi poświęcamy nie tylko sile ramion i nóg, ale także szyi i karku.

Aby kontrolować moje postępy, kilka razy w roku odwiedzam też włoski ośrodek Formula Medicine, gdzie to startów przygotowuje się wielu kierowców F1.

Oczywiście kierowca wyścigowy musi utrzymywać również zbilansowaną dietę i dbać o wydolność poprzez treningi kardio, ale po latach spędzonych w kartingu jako sportowiec jesteś już tak przyzwyczajony do takiego trybu życia, że utrzymanie formy nie jest problemem. Przynajmniej dla mnie.

Tym, co kierowcy lubią najbardziej, jest oczywiście samo ściganie. Muszę przyznać, że w tym roku zapowiada się ono wyjątkowo ekscytująco, bo w hiszpańskiej Formule 4 czeka nas siedem weekendów wyścigowych, czyli 21 wyścigów, na świetnych torach w trzech różnych krajach, w tym na kilku słynnych obiektach F1, jak chociażby Circuit de Barcelona-Catalunya. Podobnie jest we włoskiej F4, gdzie kierowcy ścigają się np. na legendarnej Monzy, Imoli, znanym z MotoGP Misano czy zagranicznych torach, jak Paul Ricard i… również Barcelona.

W F4 wyścigi są niezwykle emocjonujące © Red Bull Content Pool

Duże różnice

Rywalizacja w F4 różni się jednak nieco od tej znanej z F1. Zamiast jednego wyścigu, podczas każdej rundy mamy trzy, choć są one znacznie krótsze niż w królowej motorsportu, a w ich trakcie nie musimy zjeżdżać do alei serwisowej na zmianę opon.

Po pozycjach startowych do wyścigów decydują dwie sesje kwalifikacyjne. Jedna z nich rozstrzyga o pozycjach do jednego wyścigu, a druga do dwóch pozostałych. W jaki sposób? Otóż liczą się wtedy dwa najlepsze czasy, co zmusza kierowców do utrzymywania dobrego tempa przez całą czasówkę.

Ponieważ aerodynamika w bolidach F4 nie jest tak zaawansowana, jak w F1, jazda za innym autem i wyprzedzanie jest dużo łatwiejsze, a to oznacza bardzo ciekawe wyścigi.

Jeden weekend F4 to aż trzy wyścigi © Red Bull Content Pool

Ma to jednak również drugą stronę medalu. Zdarzają się takie wyścigi, podczas których więcej czasu spędzamy za samochodem bezpieczeństwa niż podczas bezpośredniej walki.

Kiedy już wysiądziesz z auta, weekend wyścigowy w F4 wcale nie różni się zbyt wiele od tego w F1. Wiem, bo w zeszłym roku miałem okazję odwiedzić jedną z ekip podczas Grand Prix Holandii, gdzie mogłem wejść za kulisy dzięki PKN ORLEN.

Co prawda w przeciwieństwie do F1, inne serie nie korzystają z telemetrii w czasie rzeczywistym, ale analizujemy dane po każdej sesji i szukamy sposobów na poprawę czasów. Dokładnie tak samo, choć na dużo większą skalę, działa to w F1.

Oczywiście Formuła 4 nie jest tak popularna jak F1. Na trybunach nie ma tylu kibiców, a w sali prasowej tylu dziennikarzy co podczas Grand Prix, ale dla nas, jako młodych sportowców, to akurat plus, bo możemy skupić się na pracy w garażu.

Z drugiej strony możemy też spędzać więcej czasu z naszymi rywalami, którzy jednocześnie są naszymi dobrymi kolegami. Z wieloma kierowcami znam się od lat, bo już jako kilkuletnie dzieci ścigaliśmy się razem w kartingu. To sprawia, że w padoku F4 panuje wręcz rodzinna atmosfera.

Kiedy jednak gasną czerwone światła wszyscy skupiamy się na tym, co najważniejsze i robimy wszystko, aby wygrać. Pod tym względem Formuła 4 nie różni się ani od kartingu, ani od F1.

