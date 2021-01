Kenny Handkammer, czyli ciężkie jest życie mechanika w F1

Kenny Handkammer jako mechanik spędził 25 lat w F1. Odpowiadał za przedni podnośnik w pit-stopowej załodze Josa Verstappena (ojca Maxa ), gdy jego B194 widowiskowo stanął w płomieniach. Był także głównym mechanikiem Red Bulla w czasach mistrzowskich tytułów Sebastiana Vettela , a podczas GP USA 2018 jego podopieczni jako pierwsi w historii wykonali pit-stop w czasie poniżej dwóch sekund. Doskonale wie, ile kosztuje wytrwanie w tej pracy. W 2016 roku przedstawił jej trudne i stresujące kulisy w obszernym materiale BBC "Divorce, fire & 22-hour days... the reality of life in Formula 1".

Blask kusi każdego, rozwód – niekoniecznie

Bycie częścią światka Formuły 1 jest dla wielu osób spełnieniem marzeń. Sława, pieniądze, wystawne przyjęcia, apartamenty w Monako… To piękne, kuszące i niestety nieco fałszywe oblicze królowej sportów motorowych. Tak bowiem żyją zazwyczaj kierowcy i najwyżej postawione osoby w zespołach. Mechanicy, niejednokrotnie zupełnie anonimowi dla kibiców, mierzą się na co dzień z zupełnie innymi wyzwaniami.

Mechanicy rzadko widują się z celebrytami © Red Bull Content Pool

W ich pracy zupełnie normalne jest mieszkanie w małych miasteczkach i godziny spędzone w kolejkach na lotnisku, aby klasą ekonomiczną polecieć na drugi koniec świata na wyścig. Tam kursują właściwie tylko między hotelem a torem, pracując nawet 22 godziny na dobę. Jak pisał Mark Priestley w swojej książce „Mechanik”, jeżeli już dostaną kilka godzin wolnego, potrafią urządzić imprezę, jakiej pozazdrości im niejeden student. Dla niektórych jednak powodem do wielkiej radości będzie 20 minut spokoju poświęcone na zjedzenie kanapki. Około 30 roku życia większość z nich idzie jedną z dwóch możliwych dróg – albo odchodzi z F1 i zajmuje się jakąś mniej stresującą pracą, albo zostaje, często płacąc za to cenę w postaci rozwodu.

Pit-stop w stanie nieważkości

„Musisz mieć bardzo, bardzo wyrozumiałego partnera” – mówił Handkammer BBC. „Jeśli od zawsze wykonywałeś ten zawód i pewnego dnia spotykasz kogoś, kto od razu godzi się na taki styl życia, jest trochę łatwiej, ale kiedy jesteś w stałym związku i dopiero wtedy decydujesz się na wyjazdy na wyścigi, robi się ciężko. Wiele osób ma z tym problemy. W tej pracy musisz cały czas być skupiony. Nie możesz wykonywać swoich zadań na pół gwizdka. Masz w swoich rękach życie człowieka, który ci ufa, więc musisz być temu w 100% oddany. Ale teraz jest lepiej niż kiedyś. Dawniej było ciężej – wracałeś do domu zmęczony, co też nie pomagało żadnemu związkowi, a rano wstawałeś, nie zawsze w dobrym nastroju – to zależało od wydarzeń z ostatniego weekendu.”

22 godziny w pracy

Jak wyjaśnia mechanik, „W piątek zazwyczaj pracowaliśmy 21-22 godziny. Dawniej robiliśmy bardzo dużo w piątki i soboty i to naprawdę dało się odczuć. Byliśmy na nogach przez 22 godziny, a szczęśliwcy mieli w ciągu całego dnia 20 minut wolnego. Jeżeli po nocy praca przedłużała się na kolejny dzień, pomijało się śniadanie i jadło cokolwiek, np. kanapkę, na obiad. Wieczorem czasami mogliśmy odpocząć przez 20 minut. Każdego z nas bolały stopy. Nieważne, jak wygodne buty się miało, ludzkie ciało po prostu nie jest przystosowane do stania i chodzenia przez 22 godziny dziennie.”

Magia pit-stopu w Formule 1!

„Jeżeli między wyścigami były dwa tygodnie przerwy, to w niedzielę po zawodach pakowaliśmy sprzęt i w poniedziałek wracaliśmy do domu. Mieliśmy wolne we wtorek, a w środę z powrotem stawialiśmy się w fabryce. Jeśli do piątku zdążyliśmy poskładać samochody, to mieliśmy wolny weekend, po czym w kolejny wtorek wylatywaliśmy na wyścig. Rundy jedna po drugiej były inne – w niedzielę rozbieraliśmy samochody i pakowaliśmy 50 ton sprzętu, a w poniedziałek lecieliśmy na kolejny tor i wszystko rozpoczynało się na nowo” – opowiadał.

Zbyt duże ryzyko

„Jos nie miał problemu z tamtą sytuacją [pożarem podczas GP Niemiec 1994 – przyp. red.]” – wspomina Handkammer. „Miał trochę poparzoną twarz, ale był zadowolony i na koniec śmiał się z tego. Prawdziwym problemem było to, że Michael Schumacher miał zjechać na swój postój chwilę później. Kilku chłopaków w międzyczasie pojechało do szpitala, więc musiałem znaleźć ludzi, którzy by ich zastąpili, ale wielu nie było pewnych, czy będą w stanie to zrobić.

Ostatecznie nie było to konieczne, bo samochód Michaela zatrzymał się przez problemy z paliwem, co w sumie wyszło na jeszcze gorsze. Mieliśmy dwa tygodnie na zastanawianie się, co właściwie poszło nie tak i czy naprawdę chcemy brać w tym udział, podnosić samochody, lać do nich paliwo itp. Gdybyśmy wtedy przy pit-stopie Michaela dopuścili do tego po raz drugi z rzędu, to trzeba byłoby to przemyśleć, odreagować i jakoś sobie z tym poradzić.”

Trudna, ale satysfakcjonująca praca

„Szczerze mówiąc, kierowcy są różni” – opowiadał były mechanik.” Niektórzy nawet nie podejdą i nie porozmawiają z mechanikami, choć ci pracują nad ich samochodami non stop. Zawodnicy oczywiście muszą być trochę samolubni, żeby odnosić sukcesy, ale całkowity brak komunikacji to wstyd. Na szczęście ja pracowałem z kapitalnymi ludźmi. Michael Schumacher i Sebastian Vettel przychodzili do nas i rozmawiali o naszym prywatnym życiu. Naprawdę interesowało ich, co u nas. Nelson Piquet lubił sobie żartować. Ciągle droczył się z Alessandro Nanninim. Jean Alesi z kolei był fantastyczny. Na koniec któregoś sezonu zabrał nas wszystkich do Awinionu na gokarty, mimo że miał prawo być wtedy myślami gdzie indziej, bo dwa tygodnie później miało urodzić mu się dziecko.”

Dobre wyniki kierowcy to w ogromnej mierze zasługa mechaników © Red Bull Content Pool

„Byliśmy w Księdze Rekordów Guinnessa jako autorzy pierwszego pit-stopu krótszego niż dwie sekundy” – mówił Handkammer odnosząc się już do czasów Red Bulla. „Kiedy dwa samochody zjeżdżają razem i twój wyprzedza rywala w pit-stopie, to zawsze jest to powód do dumy. Tak naprawdę to my wygrywaliśmy wyścigi dla kierowców, kiedy oni nie byli w stanie wyprzedzić kogoś na torze. Praca w F1 jest dosyć stresująca, ale kiedy patrzy się wstecz, to widać, że przeżyło się coś niewiarygodnego.”

