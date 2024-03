Jak wygląda życie w padoku World Superbike?

22-letni Piotr Biesiekirski na swoim koncie ma kilkanaście startów w mistrzostwach świata Moto2, czyli przedsionku „królewskiej” kategorii MotoGP. Choć w tym roku będzie rywalizował w padoku WorldSBK, nadal bacznie przygląda się temu, co dzieje w wyścigach Grand Prix. Oto jego spostrzeżenia przed Grand Prix Kataru.

Piotr Biesiekirski w akcji w sezonie 2024 © Mateusz Jagielski

Jak być może już wiecie, w sezonie 2024 rywalizuję w cyklu World Supersport, który jest dla klasy Superbike tym, czym Moto2 jest dla MotoGP, a Formuła 2 dla Formuły 1.

Trochę mniejsze pojemności i prędkości, ale jeszcze więcej młodych, zdeterminowanych zawodników, którzy walczą o awans na ten najwyższy poziom.

Podobnie jak Moto2 z MotoGP, a F2 z F1, klasa Supersport dzieli padok z kategorią Superbike, ścigając się na tych samych torach podczas tych samych weekendów, co słynna seria WorldSBK.

Sam padok nieco się jednak różni od tego, do którego zdążyłem się już przyzwyczaić podczas rund MotoGP. Nie jest ani lepszy, ani gorszy, a po prostu inny.

Podczas pierwszej rundy w Australii trochę trudno było to ocenić, bo w końcu to zawody, które odbywają się na drugim końcu świata i nawet podczas Grand Prix na Phillip Island panuje tam bardzo kameralna atmosfera.

Marc Marquez z kibicami podczas GP Austrii 2023 © Red Bull Content Pool

Druga runda WorldSBK, która odbyła się niedawno w Barcelonie, dała mi jednak dużo lepszy obraz sytuacji, którym chciałem się z Wami podzielić. Zacznę od tego, co zrobiło na mnie największe wrażenie.

Po pierwsze padok WorldSBK, w przeciwieństwie do MotoGP czy F1, jest znacznie bardziej otwarty dla „zwykłych” kibiców, a nie tylko VIP-ów, którzy za swoje wejściówki płacą grube tysiące euro. To sprawia, że dużo więcej się na jego terenie dzieje.

Gwoździem programu jest Paddock Show, podczas którego niezastąpiony Michael Hill prowadzili na wielkiej scenie rozmowy oraz spotkania z zawodnikami. Bardzo mi się to spodobało. Świetne jest także to, że nawet idąc rano przez padok co chwilę trafiasz na kogoś, kto chce przybić Ci piątkę i życzyć powodzenia. Coś pięknego.

Żeby jednak nie było tak różowo, to życie w World Supersport to oczywiście nie tylko spotkania z fanami i rozdawanie autografów. Wręcz przeciwnie. O ile kibice w padoku mogą delektować się dużo większym luzem i dostępem do zawodników, o tyle ci ostatni mają ręce pełne roboty.

O ile w Moto2 podczas weekendu Grand Prix miałem do dyspozycji trzy treningi wolne, o tyle w World Supersport już w piątek mamy tylko jeden trening, a zaraz po nim kwalifikacyjną sesję Superpole.

Piotr Biesiekirski podczas rundy w Barcelonie © mat. prasowe

Doskonale więc wiem, jak duże wyzwanie ma w tym roku przed sobą Kacper Sztuka , który w barwach Red Bulla startuje w FIA F3 podczas weekendów Formuły 1. Tam również harmonogram zawodów wygląda bardzo podobnie, nie dając zawodnikom zbyt wiele czasu na szukanie tempa czy ustawień.

Jest jednak coś, co bardzo odróżnia serię World Supersport od Moto2 czy FIA F3/F2. O ile w formułach bolidy są praktycznie identyczne, a w Moto2 mamy tylko kilku dostawców podwozi i identyczne silniki, Supersporty to prawdziwy festiwal różnorodności.

Różne pojemności, liczba cylindrów i układ silnika. Wszystko to sprawia, że nie ma czegoś takiego jak jeden „najlepszy” styl jazdy czy jedna „najlepsza linia przejazdu”, a to oznacza, że walka na torze jest bardzo zacięta i nieprzewidywalna. Zresztą pokazały to doskonale pierwsze cztery wyścigi tego sezonu.

Skoro mowa o motocyklach, to po prostu zakochałem się w moim Ducati Panigale V2, które z jednej strony jest zupełnie inne niż prototyp Moto2, ale w drugiej bardzo dobrze pasuje do mojego stylu jazdy.

Piotr Biesiekirski w akcji w World Supersport © mat. prasowe

Co prawda muszę jeszcze dopracować kilka detali i cały czas uczę się idealnego zarządzania nowymi dla mnie oponami, ale plusem jest to, że naprawdę mam się od kogo uczyć. Stawka World Supersport jest nie tylko bardzo liczna (w Barcelonie startowało aż 35 zawodników), ale też pełna nazwisk doskonale znanych kibicom.

To naprawdę wybuchowa mieszanka gości, którzy – podobnie jak ja – startowali już np. w MŚ Moto2, albo np. trafili do mistrzostw świata z innych serii dla motocykli produkcyjnych. Wielu z nich to moi dobrzy koledzy, dlatego w wolnych chwilach za kulisami panuje bardzo fajna atmosfera.

Koniec końców wszyscy jesteśmy tutaj jednak po to, aby walczyć o jak najlepsze pozycje i zrobić to, czego dokonał rok temu Nicolo Bulega. Po wygraniu mistrzostw Supersportów Włoch trafił do fabrycznego zespołu Ducati w klasie Superbike i już podczas pierwszego weekendu w Australii stanął na szczycie podium. To pokazuje, jak wysoki poziom panuje w mojej nowego kategorii.

Najlepsze, zarówno dla mnie, jak i dla Was, zostawiłem na koniec. O ile w mistrzostwach świata Moto2 podczas weekendu odbywa się tylko jeden wyścig (w mistrzostwach Europy czasami ścigaliśmy się dwa razy) o tyle każda runda World Supersport to aż dwa wyścigi; sobotni i niedzielny, a to oznacza dwa razy więcej emocji dla startujących i kibicujących.

Jeśli chcecie zobaczyć to wszystko na własne oczy, to już 20 i 21 kwietnia ścigamy się w holenderskim Assen, dokąd z Polski jest całkiem blisko!

Do zobaczenia!

Piotrek #74

