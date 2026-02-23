Legenda za życia. ZywOo pisze historię counter-strike'a

Każdy sport ma swoich legendarnych bohaterów, którzy definiują całą dyscyplinę. W Formule 1 to Michael Schumacher, w koszykówce – Michael Jordan, a w piłce nożnej koroną dzielą się Leo Messi i Cristiano Ronaldo. A co z CS'em? Tutaj bez dwóch zdań palma pierwszeństwa należy do ZywOo .

Francuz to obecnie absolutny król sceny. Najlepszy gracz na świecie, i to nie od dziś. Jego dominacja trwa już od dawna. Pierwszy raz został uznany za numer jeden światowych rankingów już w 2019 roku. Od tamtej pory tak naprawdę tylko s1mple próbuje dotrzymać mu kroku.

Jeśli bowiem porównamy nagrody HLTV (czyli coroczne wyróżnienia dla topowych graczy) do Złotych Piłek, to wychodzi na to samo. W futbolu Messi i Ronaldo zgarniają wszystko, a w CS poza konkurencją są wspomniani ZywOo i s1mple. Jednak tak, jak Messi jest pół kroku przed Portugalczykiem, tak ZywOo coraz wyraźniej ucieka Ukraińcowi.

Narodzony by zdominować CS'a

Jeżeli wierzyć w przeznaczenie, to w przypadku ZywOo mogło być ono tylko jedno.

Mathieu "ZywOo" Herbaut przyszedł bowiem na świat 9 listopada 2000 roku. Dokładnie w ten sam dzień, gdy do sprzedaży trafiła pierwsza odsłona gry Counter-Strike. Jak wiadomo, nie ma przypadków. Są tylko znaki.

Oczywiście, co za tym idzie, mały Mathieu nie mógł rozwijać się w Counter-Strike'u od początku jego istnienia. Mimo to swoją przygodę i tak zaczął bardzo wcześnie, bowiem już w wieku 7 lat.

"Zacząłem od Counter-Strike: Source. Mój brat i kuzyn grali w tę grę. Poszli razem do kawiarenki internetowej we Francji. Potem mój brat kupił swój pierwszy komputer i tak właśnie poznałem tę grę" - mówił Francuz w rozmowie z serwisem pley.gg.

Mathieu "ZywOo" Herbaut © PGL Mój brat kupił swój pierwszy komputer i tak właśnie poznałem tę grę ZywOo

Niemal od samego początku było też widać gigantyczny potencjał tego młodego chłopaka. Już w wieku 9 lat wziął udział w pierwszym LAN-ie. Oczywiście nie był to żaden wielki międzynarodowy turniej, a lokalne zmagania w regionie, z którego pochodził Mathieu. Warto natomiast zaznaczyć, że większość uczestników miała tam po 20-kilka lat. Sam "ZywOo" trafił tam też nieco z przypadku, śledząc poczynania swojego brata i kuzynów.

"Pamiętam, jak grałem przeciwko jednej drużynie, miałem chyba dziewięć lat, a mój brat powiedział, że ich 'zrektowałem'. Nie wiedziałem nawet co to znaczy. Ludzie podchodzili do mnie i pytali: 'Kim jest ten ZywOo, kto to jest?'. Mówiłem tylko, że 'to ja!', wiecie, z moim dziecinnym głosikiem. Wszyscy byli w szoku" - wspominał gracz.

Pamiętam, jak grałem przeciwko jednej drużynie, miałem chyba dziewięć lat, a mój brat powiedział, że ich 'zrektowałem'. Nie wiedziałem nawet co to znaczy ZywOo

Najpierw edukacja

Pierwszym zespołem, którego barwy reprezentował ZywOo była drużyna dizLown, do której dołączył jeszcze przed 14. urodzinami.

Trudno jednak mówić w przypadku naszego bohatera o w pełni profesjonalnej karierze, czy choćby jej namiastce, w wieku nastoletnim, gdyż jego mama, bardzo dbała, by CS nie przesłonił mu innych, istotniejszych spraw.

Przede wszystkim oczekiwała, by najpierw ukończył szkołę średnią i zdał maturę, co też mu się udało. Jego rodzice nigdy jednak nie byli przeciwni rozwijaniu pasji do gier. Chodziło jednak o pewien balans. Początkowo mógł grać tylko godzinę dziennie, a w wieku nastoletnim nigdy nie zdarzało mu się, by zarywać dla gry noce, bądź zaliczać wielogodzinne maratony przed ekranem.

Mathieu "ZywOo" Herbaut © hltv.org

Dlatego też, do 18. roku życia, występował mniej znanych, francuskich organizacjach, które skupiały się przede wszystkim na krajowych turniejach. Dopiero w 2018 roku związał się z Teamem Vitality, którego barwy reprezentuje nieprzerwanie do dziś.

Po raz pierwszy uwagę szerszej społeczności zwrócił jednak już w 2017 roku. Na HLTV powstał nawet oddzielny artykuł "One for the future: ZywOo"

"Przede wszystkim jest niezwykle pewny siebie. Nawet gdy ma problemy, co nie zdarza się często, wciąż próbuje. Może się to wydawać rzadką cechą, ale jest ona wymagana od każdego profesjonalnego zawodnika. Jego spokój, na który zwracają uwagę osoby oglądające jego występy na żywo, to kolejna jego wielka zaleta, dzięki której można na nim polegać w kluczowych sytuacjach" - pisał autor tekstu, wymieniając zalety nastoletniego wówczas zawodnika.

Wyjątkowy Major

Tak jak całe życie ZywOo nie miał kompleksów, by grać ze starszymi i bardziej doświadczonymi rywalami, tak i wejście na pro scenę nie zrobiło na nim wrażenia. Już w pierwszym pełnym roku w barwach Team Vitality został wybrany najlepszym graczem na świecie! Zresztą trudno, by było inaczej, gdy ustanawiasz nowy rekord w ilości zdobytych tytułów MVP w debiutanckim roku.

Team Vitality nie zamierzał czekać. Wiedział, że ma w swoim składzie wyjątkową perełkę i z miejsca podpisał z Herbautem nowy, 4-letni, kontrakt. Tak długie umowy były ewenementem w świecie esportu.

Gdy w 2020 roku powtórzył to osiągnięcie i znów znalazł się na szczycie listy najlepszych graczy, było już wiadomo, że rodzi się legenda. Media już wówczas nakręcały rywalizację dwóch gigantów - ZywOo vs s1mple. Sam zainteresowany podchodził jednak do tego z dystansem.

"Osobiście nie odczuwam żadnej rywalizacji. Po prostu gram swoją grę, nie interesują mnie inni. Każdy jest dziś mocny, każdy zawodnik jest rywalem, każda drużyna jest rywalem, każda drużyna może też pokonać każdego, więc nie mam żadnej szczególnej rywalizacji z jakimkolwiek pojedynczym zawodnikiem" - komentował.

W dwóch kolejnych latach to jednak gwiazda Ukraińca świeciła jaśniej. ZywOo powrócił jednak na szczyt w najlepszych możliwych okolicznościach. Zwyciężając turniej BLAST.tv na własnej ziemi, w Paryżu.

"Ten Major był czymś naprawdę wyjątkowym i miał szczególny wymiar dla mnie i dla apEXa, ponieważ odbywał się na oczach naszych przyjaciół i rodziny. Był to też ostatni Major ery CS:GO. Dlatego dla nas, nawet teraz, jest to coś wyjątkowego. Zwycięstwo w Kolonii będzie wyjątkowe, zwycięstwo w Katowicach też będzie wyjątkowe, a może wygrana w kolejnym Majorze też będzie wyjątkowa, ale żadna nie będzie tak wyjątkowa, jak ten Major w Paryżu" - mówił ZywOo w rozmowie z medium.com.

MVP x30

Jednym z ostatnich turniejów, na którym ZywOo po raz kolejny potwierdził swą klasę, był tegoroczny IEM Kraków. Dopiero po raz drugi w historii zmagań na polskiej ziemi, drużyna zdołała obronić tytuł, wywalczony rok wcześniej (pierwsze było fnatic w latach 2015-2016). Oczywiście nasz bohater był wiodącą postacią zwycięskiego Teamu Vitality, a złudzeń co do tego postanowił nie pozostawić jego kolega z zespołu - apEX.

"Zywoo pokazał, że jest najlepszy na świecie i każdy kto twierdzi inaczej... niech się p*rdoli" - powiedział na gorąco ze sceny Francuz. Te słowa trudno dziś kwestionować.

Zwłaszcza, że walec prowadzony przez 25-latka się nie zatrzymuje. Ostatnim skalpem, zdobytym przez francuską organizację był PGL Cluj-Napoca. Oczywiście, MVP turnieju został ZywOo, dla którego był to historyczny, 30. tytuł najbardziej wartościowego gracza! Dla porównania, wielokrotonie przytaczany to s1mple ma takowych tytułów "jedynie" 21.