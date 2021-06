10 dicas de como criar uma coreografia

Criar um movimento do zero para englobar o sentimento, o ritmo e o tema de uma música exige imaginação e esforço, sejas tu um iniciante ou um profissional a preparar-se para uma grande apresentação. Coreografar vários bailarinos ao mesmo tempo também pode ser algo complicado. Mas se seguires estas dicas, de certeza que o processo vai ficar muito mais fácil e prazeroso. Bora!

Criar um movimento do zero para englobar o sentimento, o ritmo e o tema de uma música exige imaginação e esforço, sejas tu um iniciante ou um profissional a preparar-se para uma grande apresentação. Coreografar vários bailarinos ao mesmo tempo também pode ser algo complicado. Mas se seguires estas dicas, de certeza que o processo vai ficar muito mais fácil e prazeroso. Bora!

