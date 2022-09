10 dicas essenciais de produtividade

Precisas de mais tempo? A tua lista de tarefas parece infinita? Não consegues dar conta de todos os e-mails na tua caixa de entrada? Estas são as dicas de que precisas para elevar a tua produtividade ao próximo nível, segundo Judy Goldberg , oradora especializada em ajudar pessoas a trabalhar com maior eficiência.

A oradora possui uma certificação profissional em "Getting Things Done (GTD®)". Um sistema de gestão da vida pessoal e profissional inventado por David Allen, reconhecido mundialmente como um dos maiores especialistas em produtividade (pessoal e organizacional).

Segundo o método Getting Things Done (GTD®), é crucial limpar a mente. Certifica-te de que tudo o que requer a tua atenção e que ocupa espaço na tua cabeça, fica escrito em papel ou numa app.

Revê a tua lista de “próximas ações” e identifica o próximo passo com base no tempo que tens, onde estás e a energia que tens.

Uma das rotinas mais poderosas do GTD é a revisão semanal. Reserva um espaço por semana para observar por alto o que está a acontecer no mundo e para preparar o que vem aí para que possas entrar na semana com clareza.

4. Acaba com as pontas soltas