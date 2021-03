Que tipo de corredor és?

Já deves ter notado que a corrida é mais popular hoje do que nunca entre os atletas da geração Y. E que existem diferentes tipos de corredores - 10 para ser mais exato - todos com características típicas boas e más. Podes reconhecê-los durante a

Sob o lema "Do it for the Gram", este corredor partilha com entusiasmo fotos de todos os preparativos, roupa de corrida e paisagens nas redes sociais. Fazemos tudo por likes, não é?