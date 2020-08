15 anos de histórias Neopop

Acreditar-se no verdadeiro propósito de um festival torna-se um compromisso de grande coragem. Trata-se de idealizar que a comunhão do público com uma criteriosa selecção de artistas, de um determinado género musical, num determinado sítio e num certo período de tempo são um acontecimento único, irrepetível e relevante. O NEOPOP consegue sintetizar todos esses requisitos (e força!) desde há 15 anos, começando como Anti-Pop, em 2006, idealizado como um festival de nicho, para amantes de música electrónica, entre o house, o experimental e o Techno – usemos a maiúscula referindo-nos ao género que domina a extensa programação do festival. Acontece que o Forte de Santiago da Barra, também conhecido como Castelo de Viana, se consagrou agora um respeitado palco com uma oferta cultural carregada de carácter e história. O cenário é industrial, na zona portuária da cidade minhota, contexto apropriado para milhares de visitantes praticarem rituais de dança solene pela noite dentro. Este ano o festival celebraria 15 anos junto do seu público, da sua comunidade, dos profissionais que todo o ano pensam a melhor forma de o fazer acontecer. Uma comemoração que tem de ser feita de alguma forma, mesmo que sopremos velas à distância, longe da pista de dança que nos uniu a todos durante todo este tempo.

Um encontro como este, que promove a cultura clubbing e a música de dança de forma sublime, com uma programação que nos lembra de onde viemos e para onde vamos, com uma consistência única, e com um público tão fiel e permeável à descoberta, pode afirmar-se capaz de elevar bem alto o título de mais antigo festival urbano de música electrónica alguma vez imaginado em Portugal. Para que, todos os anos, em Agosto, Viana do Castelo se transforme na “capital do Techno” e veja gente de todo o mundo interligado pela mesma militância à rave, há várias pessoas com emoções e memórias para partilhar numa altura como esta em que se vê impedido da sua realização. Recolhemos testemunhos de peças-chave para estes 15 anos. Algumas mais invisíveis, outras mais expostas – embora todas igualmente fundamentais para a identidade de um dos encontros que mais falta nos fará este Verão – celebram-no com igual entusiasmo e melancolia. Acreditar num festival honesto, fiel às suas origens, justo com a sua razão de ser é, em parte, ter pessoas que acreditam nele da mesma forma. Acima de tudo, que se orgulhem de olhar para o significado que tem tido nas suas vidas e para a vida dos outros durante a última década e meia.

Neopop 2016 © João Pedro Marnoto

Eduarda Moura (Responsável pela loja de Merchandising)

“O festival NEOPOP é, de certa forma, verdadeiramente importante para a música electrónica, porque atrai milhares de festivaleiros de um número muito alargado de países. É o maior festival de música electrónica de Portugal, responsável por trazer milhares de ravers a Viana do Castelo. Foi o NEOPOP que permitiu a celebração da paixão por este estilo de música, sendo considerado, por parte da sua comunidade, como o dos mais reputados festivais do género. É, sem dúvida, uma mais valia para todos os intervenientes. O mais incrível é que não sou fã deste género de música, mas a envolvência, as pessoas, apaixonei-me desde o primeiro dia em que participei no festival. Apaixonei-me pelas pessoas que o frequentam, pela sua paixão, humildade, carisma, as diferentes faixas etárias, as diferentes culturas, conheci pessoas fantásticas, maravilhosas.

Todos os anos temos visitantes repetentes, desde a primeira edição, parece que somos uma família. Ver cada ano que passa as mesmas caras e cada vez mais gente nova é muito gratificante. Tenho alguns momentos caricatos, desde vender roupa de mulher a homens, a declarações de amor, alguns ficam histéricos de nos rever. São horas de boa disposição e risadas saudáveis. As odisseias com os colegas, as idas ao Maria de Perre, cada ano é uma experiência diferente, recompensadora e muito gratificante. Adoro. São muitas horas, é extremamente cansativo, mas tenho que lá estar todos os anos, são 4 dias inesquecíveis.”

Rui Vargas (DJ Residente)

“Desde cedo se estabeleceu como um fundamental ponto de encontro anual de amigos, amantes da música electrónica e de todos os agentes deste universo cultural. Programação cuidada e transversal, organização atenta ao seu público e uma produção que sabe e gosta de resolver problemas. O Neopop é igualmente importante pela forma como funciona em simbiose e harmonia com a economia e entidades locais, testemunho positivo de uma de toda uma indústria que é tantas vezes olhada com suspeição e facilmente descartável (como estamos aliás a sentir na pele nestes tempos).

De muitas outras histórias possíveis, uma ainda fresca, do ano passado: no segundo dia, encontro no backstage o Gustavo com ar tristonho, porque o Nicholas Lutz não tinha conseguido embarcar no voo e não ia poder tocar nessa noite como previsto. Faltava pouco mais de uma hora e disse-lhe que podíamos nós, os DJs portugueses que andavam pelo recinto, criar uma task force para o substituir. Toca a reunir, idas em passo de corrida aos hotéis buscar música e à hora certa lá estamos nós: o Gustavo, o Magazino, o Frank, o Fragateiro e eu em back to back. Tudo a correr pelo melhor com sorrisos e abraços à descrição, é, de novo, a minha vez de pôr um disco. Mistura ok e alguns segundos depois, um pequeno alarido transforma-se num ovação ensurdecedora. Disco do ano? Não. Golo do Éder? Não. Era a Amilie Lens a espreitar o público num canto do palco.”

Pedro Rebelo (Responsável de Produção)

“Desempenho funções de Project Manager no festival NEOPOP e, entre muitas outras coisas, sou o responsável pela implantação de todas as infraestruturas do festival. A experiência que me mais me marcou em termos profissionais é também a mais recente, talvez exacerbada pela nostalgia dos tempos que hoje atravesso, que me faz recordar estes momentos que põem à prova as nossas competências e as nossas emoções ainda com mais saudade. Certamente recordam-se de que a edição de 2019 do festival foi assolada por uma chuva intensa, atípica para esta época do ano. Todo o festival estava, obviamente, delineado e montado quando, a 24 horas de abrir portas, tudo mudou. A terrível previsão meteorológica obrigou-nos a unir esforços e restruturar todo o festival de forma a que este pudesse acontecer com a mesma qualidade e segurança.

Nas 24 horas que antecederam a abertura de portas tivemos de montar duas tendas que protegessem o público, o staff, o material e os palcos da chuva. Desta forma tão sucinta até parece que foi fácil, mas foi um dos maiores desafios que enfrentei até hoje em 7 anos de festival. Não nos podemos esquecer era minha responsabilidade e que tudo tinha que correr bem: era necessário rever todo o processo no autocad, discutir aspetos com a equipa técnica, certificarmo-nos de que a tenda cobriria todo o cenário de palco existente incluindo as torres de PA, bares, pista de dança, sem danificar a arquitetura e o desenho pré-existente no recinto (árvores, muralha, passeio, etc.) e salvaguardar a segurança garantindo que todas as saídas de emergência estivessem desobstruídas, e tudo o resto teria que estar em conformidade.

Essa noite foi interminável, a insónia constante obrigou-me a ver e rever vezes sem conta todos os desenhos para garantir que tudo batia certo... uns “centímetros” ao lado e todo o trabalho tinha ido por água abaixo e o resultado era digno de uma valente dor de estômago. De repente, já eram 5h da manhã, acordado há tantas horas que já lhes tinha perdido a conta, tomei um banho e fui para o recinto esperar pelo nosso fornecedor de tendas que chegava às 6:30h para montar a tenda do palco principal. Quando chegaram, ficaram incrédulos por eu já me encontrar no recinto, e perceberam, brincando, a dimensão da minha preocupação. Finalmente, muitas horas depois, conseguiram montar tudo eu pude finalmente respirar fundo porque tudo o que estava no desenho do projeto bateu certo... A chuva caiu toda a noite e durante alguns dias, mas tudo correu bem, todo o trabalho valeu a pena para ver as pessoas felizes e com vontade de voltar!”

"A previsão meteorológica obrigou-nos a restruturar todo o festival" © Rui Soares/ NEOPOP

Marta Santos (Fotógrafa)

“O NEOPOP, na minha opinião, foi importantíssimo no cenário da música electrónica em Portugal pois criou uma plataforma em que o publico português teve acesso a grandes nomes da música electrónica internacionais num só festival e a um preço acessível. Sem isso, só era possível ver alguns nomes esporadicamente em alguns clubes, mas não em contexto festival, em que encontramos muitos dos grandes juntos num evento só. Foi também muito importante a divulgar nomes nacionais e a trazer nomes internacionais não tão conhecidos mas sempre com grande qualidade. Acho que o termo “capital do Techno” é mais que acertado, porque de facto quem gosta de Techno sabe sempre, mesmo sem ver antes o cartaz, que na próxima edição vai ter sempre artistas de qualidade e vai haver sempre vários que quer ver, independentemente do gosto musical de cada individuo.

As viagens a Viana para o NEOPOP são sempre sinónimo de imensas histórias e alegrias. Primeiro, porque a própria cidade acolhe como poucas os festivaleiros, desde as pessoas mais novas às mais velhas, todas recebem as pessoas com um sorriso na cara e a sensação que tive sempre foi de que as pessoas de Viana gostam da alegria e movimentação que o festival traz à cidade. Depois, o festival em si traz sempre reencontros de amigos que já não se vêem há muito tempo, como já se tornou um ponto de encontro anual do Techno, todos os anos encontro sempre alguém que já não via há anos e também saio de lá com mais uns quantos amigos novos. Acho que isto também só é possível porque a organização promove esta consciência da união e da segurança no Techno. Na minha profisssão, por exemplo, que envolve estar em contacto e muitas vezes no meio do público com o material fotográfico, nunca senti o mínimo de insegurança em estar no meio de imensa gente, coisa que infelizmente não acontece em todos os lugares.

Em relação a uma memória específica, acho que um dos momentos mais bonitos que já presenciei foi quando o Ricardo Villalobos passou a canção Grândola Vila Morena naquela manhã de 2018. O festival estava a terminar e quando ele, sem ninguém esperar, passou esse marco da história portuguesa toda a gente começou a cantar de braços no ar. Foi um momento de arrepiar e que provocou as lágrimas a muita gente, confesso que a mim também.”

Márcio Enes (Videógrafo)

“São um conjunto de factores que fazem com que a reunião anual em Viana do Castelo se torne muito desejada, desde as acolhedoras pessoas dos comércios locais aos novos artistas que por lá passam todos os anos. O NEOPOP tem vindo a assumir-se não apenas como um festival mas como um representante, um revolucionador e impulsionador deste movimento. Se não fosse o NEOPOP, a oportunidade de ver Kraftwerk, Underworld, St. Germain e muitos mais, não seria tão fácil. Todos os anos temos a oportunidade de ver imensos DJs sem sair do país, basta ir a Viana do Castelo. O NEOPOP é um culto, um ritual, onde podemos dançar até de manhã nos dias de verão, conhecer novos artistas e celebrar isto tudo rodeado dos nossos numa cidade encantadora.

Já há 5 anos que acompanho o NEOPOP, são 5 anos de boas memórias. Vários anos com histórias com drones à mistura, por exemplo, no ano de 2016, para fazer um dos takes iniciais do after movie, fomos até a ponte Eiffel, e no momento em que o comboio estivesse a passar na ponte, um amigo saltava da ponte para o rio, como já é tradição de alguns banhistas daquela zona. Parecia um plano incrível. Ele saltou à medida que o comboio passava por detrás dele, mas caiu numa parte do rio onde apenas tinha um 50cm de água. Podia ter acabado numa tragédia, mas tudo acabou bem. Este não foi o plano usado no vídeo, mas deu para umas boas gargalhadas. Nas noites do festival, sempre que ia ao Teatro Sá de Miranda para captar imagens dos artistas que por lá passavam, ficava tão fascinado que acabava por ficar lá até ao final das atuações e, assim, um momento de registo e trabalho a cobrir o evento numa visita flash ao teatro, acabava por ser numa cadeira a apreciar todo aquele espectáculo fascinante.”

Aïsha Devi AV Live feat. Emile Barret no Red Bull x Neopop © Hugo Silva

Gil Correira (Director Criativo)

“Se há coisa que esta grande pausa nos trouxe a todos, foi a oportunidade de reflectir. Se recuarmos 15 anos, o festival NEOPOP foi um ponto de viragem na música electrónica portuguesa, pela sua aposta numa programação pouco comercial, numa cidade completamente fora do circuito e principalmente pela paixão com que se entregaram todos os envolvidos. Ano após ano, o festival manteve uma direcção firme e segura, tornando-se rapidamente a maior referência nacional e sendo hoje um dos grandes “players” europeus e mundiais. Para a música electrónica portuguesa, é hoje o grande palco para (vi)ver os melhores artistas e conhecer nova música, bem como a maior montra do nosso próprio talento e um orgulho para todos os verdadeiros apreciadores de electrónica. Uma #Lovebrand sem paralelo em Portugal.

Nestes 15 anos de NEOPOP, felizmente o que não faltam são histórias… Mais ainda nestes tempos nostálgicos que vivemos. Uma das edições que mais me marcou foi a de 2009. Esse foi o ano que pela primeira vez, juntamente com o Ivo Purvis, desenvolvi a imagem e a campanha de comunicação do NEOPOP. Depois de vários meses de trabalho intenso, sentei-me ao volante, fizemos a estrada de Lisboa a Viana e nunca mais me esqueço do orgulho que senti ao chegar ao pórtico de entrada do festival e ver o meu trabalho ao vivo. É bom fazer aquilo de que se gosta, para quem se gosta. E acho que nesse ano passei metade dos dias a olhar para as lonas :)”

Tatiana Dahlerus (Raver)

“O NEOPOP é um dos melhores exemplos, para mim, de um festival que começou pequeno, sem pretensões, como uma ideia de encontro de ravers para experienciar boa música numa excelente atmosfera. Qualidade no som, nos visuais, na bilheteira, nos bares, na venda de tokens, nas casas de banho, nos bengaleiros, na comida, na loja de merchandise, na tabacaria, etc. Um sítio onde te sentes totalmente seguro, tudo corre tranquilamente e onde, mal chegas, te sentes parte da comunidade. Tal como o lugar, que é surpreendente. Aos poucos, lentamente, o festival foi crescendo e melhorando, ano após ano, consagrando-se com reconhecimento internacional e por colocar Viana do Castelo no mapa como a “capital do Techno”.

Seria impossível partilhar uma só memória. São tantas e tão especiais considerando que oiço falar do festival desde 2007, ainda enquanto Anti-Pop. O fascínio deste amigo acabou por levar várias pessoas de Espanha a Viana do Castelo, a conhecer aquele maravilhoso cantinho do mundo tão especial. Ver os Kraftwerk em 2017 e os St. Germain em 2018 com o Gustavo e a Mariana no público foi um momento muito especial, sabendo que estão a trabalhar 24 horas por dia e, ainda assim, conseguem ter tempo para se juntar aos concertos. Dos vários momentos, lembro-me do set de fecho do super Mayer em 2008/2009; da noite da Red Bull com o DJ Harvey; Moderat e Kraftwerk 2017; de, em 2018, o Villalobos ter tocado o Grândola Vila Morena; o Rodhad em 2019; as 6 horas de set do Luarent Garnier em 2019. Feliz aniversário NEOPOP.”

Ivan Smagghe (DJ)

“Durante os últimos 15 anos, até tudo se ter paralisado recentemente, o NEOPOP conseguiu manter-se à parte de outros festivais de grande dimensão. O Gustavo e a sua equipa sempre se orgulharam de o manter um espaço para a música electrónica mais alternativa. Juntam nomes grandes e pequenos no cartaz. O palco secundário daquele festival continua a ser tão importante como o principal, são ambos enormes. Ao mesmo tempo, o NEOPOP não tem qualquer obsessão por modas, seguindo só tendências que considerem sólidas. Espero voltar no próximo ano para poder celebrar o 15º aniversário em atraso. Tenho muitas memórias, mas acredito que aquele set de manhã com o Andrew Weatherall de há uns anos atrás ganhou um enorme significado este ano.”

Andrew Weatherall & Ivan Smagghe © Hugo Silva

Eng. Soares da Costa (Câmara Municipal de Viana do Castelo)

“O festival NEOPOP ensinou muito a Viana do Castelo, mostrando, ao longo de vários anos que a cidade consegue ser muito hospitaleira e receber gente de todo o mundo. Um evento como este é essencial para oferecer cultura à população de Viana do Castelo e trazer ainda novos públicos, de diferentes faixas etárias. Eventos como o NEOPOP, o Viana Bate Forte ou, claro, as festas de Nossa Senhora da Agonia, o ex-líbris da cidade, abrem as portas ao mundo e são de uma enorme importância para nós. Quanto ao festival em si, que era desconhecido para mim há cerca de 7 anos atrás, acabei por me dar muito bem com a equipa e por me tornar um fã incondicional que faz questão de visitar o recinto todos os anos.”

Bitó (Raver)

“O NEOPOP é o ponto de referência em Portugal em relação a música electrónica. O crescimento de ano para ano e o maior número de parcerias só demonstra a importância, visto do estrangeiro, que o Neopop representa para o nosso país. Quanto a memórias, é difícil escolher um único momento especial num festival em que todo ele é especial. Mas aquela quinta-feira ao amanhecer, a chuva morrinha não parava, e o Marco Carola, com um set de 4:30, não só agarrou os ravers como os ‘controlou’ da forma que bem entendeu. Absolutamente inesquecível.”

Raver no Neopop © Marta Santos/ NEOPOP

Costa Pereira (PSP)