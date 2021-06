O Red Bull Dance Your Style atreve-se a fazer as coisas de forma diferente quando se trata de avaliar. Não há júri no local. Em vez disso, o público vota no vencedor. Mas como é que isso funciona? Cada bailarino começa num dos lados da pista e os lados são marcados com as cores vermelho e azul. Cada elemento do público recebe um cartão com essas duas cores, uma de cada lado. No final de uma batalha, eleva a cor do bailarino em que está a votar. O bailarino que obtiver mais votos vence a ronda.