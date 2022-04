30 coisas que precisas de saber sobre Miguel Oliveira

quer voltar a sentir o sabor da vitória em "casa". O piloto português da Red Bull KTM Factory Racing parte para a quinta prova da temporada com o desejo de repetir o sucesso de 2020 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Tem a oportunidade de o conseguir entre 22 e 24 de abril.

Queres saber qual o momento mais marcante da carreira do Falcão? O sonho de criança (que envolve o ídolo)? O grande desafio que não descansa até conseguir? Para saberes tudo isto e muito mais, tens aqui 30 curiosidades sobre o primeiro português de sempre a competir entre a elite do MotoGP.

Queres saber qual o momento mais marcante da carreira do Falcão? O sonho de criança (que envolve o ídolo)? O grande desafio que não descansa até conseguir? Para saberes tudo isto e muito mais, tens aqui 30 curiosidades sobre o primeiro português de sempre a competir entre a elite do MotoGP.

Queres saber qual o momento mais marcante da carreira do Falcão? O sonho de criança (que envolve o ídolo)? O grande desafio que não descansa até conseguir? Para saberes tudo isto e muito mais, tens aqui 30 curiosidades sobre o primeiro português de sempre a competir entre a elite do MotoGP.

Volta mais rápida no MotoGP: 1'39.855min (velocidade média de 165.5km/h) no GP de Portugal, em 2020.

Volta mais rápida no MotoGP: 1'39.855min (velocidade média de 165.5km/h) no GP de Portugal, em 2020.

A primeira viagem que fiz em competição foi até Madrid, Espanha. Tinha 10 anos e fomos numa carrinha emprestada pelo Moto Clube do Seixal até ao circuito de Jarama (em San Sebastián de los Reyes, Madrid) para participar no campeonato madrileno.

Primeira viagem que fizeste? A primeira viagem que fiz em competição foi até Madrid, Espanha. Tinha 10 anos e fomos numa carrinha emprestada pelo Moto Clube do Seixal até ao circuito de Jarama (em San Sebastián de los Reyes, Madrid) para participar no campeonato madrileno.

Primeira viagem que fizeste? A primeira viagem que fiz em competição foi até Madrid, Espanha. Tinha 10 anos e fomos numa carrinha emprestada pelo Moto Clube do Seixal até ao circuito de Jarama (em San Sebastián de los Reyes, Madrid) para participar no campeonato madrileno.

Conhecer o Valentino Rossi. Sonho esse que foi concretizado (Miguel Oliveira chegou inclusive a competir com o ídolo durante 2 temporadas. Valentino Rossi retirou-se no fim de 2020). O Valentino foi para todos nós [pilotos] uma grande influência, um grande ídolo. É o meu piloto favorito e continuará a ser.

Um sonho de criança? Conhecer o Valentino Rossi. Sonho esse que foi concretizado (Miguel Oliveira chegou inclusive a competir com o ídolo durante 2 temporadas. Valentino Rossi retirou-se no fim de 2020). O Valentino foi para todos nós [pilotos] uma grande influência, um grande ídolo. É o meu piloto favorito e continuará a ser.

Um sonho de criança? Conhecer o Valentino Rossi. Sonho esse que foi concretizado (Miguel Oliveira chegou inclusive a competir com o ídolo durante 2 temporadas. Valentino Rossi retirou-se no fim de 2020). O Valentino foi para todos nós [pilotos] uma grande influência, um grande ídolo. É o meu piloto favorito e continuará a ser.