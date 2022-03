30 coisas que precisas de saber sobre Pedro Pichardo

entrou na nova temporada ao sagrar-se vice-campeão mundial de triplo salto em pista coberta, nesta sexta-feira, em Belgrado. O atleta de 28 anos ganhou a medalha de prata na primeira grande competição do ano, com um salto que estabeleceu também o novo recorde nacional: 17,46m. Esta medalha marca o arranque da época, após ter chegado ao topo do desporto em 2021, com a conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No que toca ao futuro, os objetivos são claros: continuar a somar vitórias e aumentar um palmarés que já é recheado.