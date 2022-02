30 coisas que precisas de saber sobre Vasco Vilaça

Com apenas 22 anos,

já é uma das maiores referências do mundo do triatlo. Em 2020, alcançou a proeza de se tornar vice-campeão do mundo e só não chegou à medalha de ouro por uns meros 2 segundos. A paixão pelo desporto surgiu na infância, quando com apenas seis anos, foi desafiado a participar num duatlo. Desde então, nunca mais parou e as conquistas acumulam-se ano após ano. Para ficares a conhecer ainda mais Vasco Vilaça, preparámos uma lista de 30 curiosidades sobre o jovem prodígio.