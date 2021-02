5 conversas com lendas do hip-hop

'Knowledge hour'. Senta-te, abre uma fresquinha, relaxa e escuta as histórias e ideias de cinco figuras que marcaram o passo na era de ouro do hip-hop e revolucionaram o género para sempre. Vais querer ouvir o que têm para contar.

Rakim

Para muitos, o melhor MC de sempre. Mastermind do flow complexo, Rakim assinou, enquanto membro do duo Eric B. & Rakim e a solo, alguns dos melhores álbuns da história do hip-hop. Em Paid In Full, o último projeto ao lado de Eric B., o rapper nova-iorquino estabeleceu a exigência lírica e de flow que marcaria o rap dos anos 90. Nesta conversa, em 2013, Rakim relembra os anos 80, os desafios da indústria musical e partilha histórias do rap.

Questlove

Há poucos que tenham o estilo, a precisão, o tempo de Questlove. Membro dos lendários The Roots e colaborador de artistas como D'Angelo e Erykah Badu, Amir Thompson tem um currículo recheado invejável que fazem dele um dos melhores bateristas da sua era. É-lhe também reconhecida o modo como conta histórias, algo evidente nesta conversa de 2005.

DJ Premier

DJ Premier produziu hinos enquanto membro dos Gang Starr e ao lado de rappers como KRS-One, The Notorious B.I.G, Jay-Z ou Nas. Um verdadeiro campeão de pesos pesados do hip-hop, Premier mudou-se do Texas para Nova Iorque por amor à música e acabou por se tornar uma das maiores figuras da era de ouro, ajudando a construir a sonoridade que marcou os anos 90.

Madlib

O 'output' de produção de Madlib é frenético. Com Freddie Gibbs, MF DOOM, J Dilla, Erykah Badu ou enquanto Quasimoto, o músico da Califórnia carvou uma sonoridade no universo sonoro do hip-hop. Nesta conversa de 2002, o produtor fala do seu equipamento de estúdio favorito, abre o livro sobre Quasimoto e mais.

MF DOOM