5 documentários que não podes perder

Do mar às montanhas, da estância de neve até ao skatepark, segue de perto alguns dos atletas mais incríveis do panorama dos desportos radicais, sem sair do sofá. Pela lente de diversos realizadores e equipas de filmagem, convidamos-te a embarcar numa viagem pelas motivações, obstáculos e conquistas de alguns dos nomes mais relevantes do momento quando o tema é.… adrenalina. E, porque inspiração atrai inspiração. Deixa-te contagiar com a lista de documentários da Red Bull TV que elegemos para ti.

Em modo voo: Tom Pagès

Em modo voo: Tom Pagès

Depois de reinventar o FMX em terra, Tom Pagès decidiu expandir os limites do seu desporto no ar, combinando motocross freestyle e queda livre de um penhasco de 135m em Avoriaz, França. Durante este documentário de 37 minutos, podes acompanhar de perto a preparação do atleta para o seu truque final que o colocou nas páginas da hstória: não um, mas dois front flips antes de abrir o para-quedas. E a bike?! Não te preocupes, ela tem o seu próprio para-quedas. Caso para dizer que “a sorte protege os audazes”.

Vê aqui .

Mundo Gustavo

No skatepark de Gustavo Ribeiro

Acompanha o dia-a-dia do prodígio do skate português, nesta série documental, onde, episódio após episódio, Gustavo Ribeiro, revela na primeira pessoa, os desafios da sua aventura enquanto rookie e como é defrontar os seus heróis ao vivo e a cores nos maiores palcos da modalidade.

Four

A nova geração

Conhece as jovens estrelas em ascensão do ski freestyle em Four, uma série que segue de perto uma nova geração de talentosas freeskiers: Mathilde Gremaud, Kelly Sildaru, Jennie-Lee Burmansson e Tess Ledeux, à medida que elas ultrapassam os limites e constroem a sua reputação nas pistas . Entre truques habilidosos, lesões, euforia e desilusões, fica a conhecer as suas histórias pessoais, junto com os seus percursos para os X-Games e para os Campeonatos Mundiais de 2019.

A Curiosa História de Italo Ferreira

Trailer - A Curiosa História de Italo Ferreira

Da infância aos maiores títulos do surf, conhece a história de Italo Ferreira, desde as primeiras ondas em Baía Formosa (RN), até às ondas douradas do Japão, neste documentário que promete inspirar todos os amantes de surf a superar limites.

Vê aqui .

Behind the Visor

Behind the Visor

Muitos invejam a vida de um piloto de Fórmula 1. Mas entre conduzir os carros mais rápidos e visitar algumas das maiores cidades do mundo, o que se passa realmente nas suas mentes? Este documentário tem todas as respostas.