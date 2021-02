5 filmes para ir à neve sem sair de casa

Quando começar a bater aquela saudade do powder de qualidade, lembra-te sempre de que podes contar com a Red Bull TV para te transportar para montanhas ou cidades cobertas de neve e levar em aventuras com pessoas que te fazem pensar "quem me dera fazer aquilo!"

Enquanto não chega a hora de voltares a calçar os skis ou a prancha de snowboard, juntámos cinco filmes que te vão fazer ir à neve sem sair do sofá.

One World

One World é o resultado de 999 ideias de snowboard filmadas ao longo de 72 dias com 39 snowboarders. Este novo filme da Burton Snowboards conta com Mark McMorris, Ben Ferguson, Maria Thomsen, Anna Gasser, Danny Davis e muitos mais em parks, ruas e montanhas do mundo inteiro.

Huck Yeah!

Prepara-te para ficar boquiaberto com Hoji, Sam Kuch, Bobby Brown e a posse feminina The Blondes enquanto estes esquiam e rebentam nos locais mais espetaculares do mundo. Huck Yeah!

Short Notice

A época de neve começou e Sébastien Toutant e amigos tinham apenas um objetivo em mente: fazer um grande filme de snowboard. Mal sabiam eles que a época ia acabar a meio e teriam de fazer um filme contra o tempo.

The Mountain Why

Em The Mountain Why, Michelle Parker e Cody Townsend, amigos de uma vida, embarcam numa jornada épica de bicicleta e ski que os muda para sempre e relembra do porquê de fazerem o que fazem.

Make Believe

