5 filmes e séries para assistires este fim de semana

Ao longo dos anos, a equipa de Fórmula 1 da Red Bull Racing tem levado carros e pilotos a explorar o mundo. Nesta série vais poder ver Max Verstappen, David Coulthard e muito mais. A segunda temporada já estreou com o campeão do mundo Max Verstappen a desfrutar da primeira ação em corrida de 2022, ao conduzir o seu carro de F1 no gelo, acompanhado pelo piloto de pista de gelo Franky Zorn, a usar pneus especialmente fabricados pela Pirelli para estas condições. Tudo aconteceu em Zell Am See, na Áustria.

Ao longo dos anos, a equipa de Fórmula 1 da Red Bull Racing tem levado carros e pilotos a explorar o mundo. Nesta série vais poder ver Max Verstappen, David Coulthard e muito mais. A segunda temporada já estreou com o campeão do mundo Max Verstappen a desfrutar da primeira ação em corrida de 2022, ao conduzir o seu carro de F1 no gelo, acompanhado pelo piloto de pista de gelo Franky Zorn, a usar pneus especialmente fabricados pela Pirelli para estas condições. Tudo aconteceu em Zell Am See, na Áustria.

Ao longo dos anos, a equipa de Fórmula 1 da Red Bull Racing tem levado carros e pilotos a explorar o mundo. Nesta série vais poder ver Max Verstappen, David Coulthard e muito mais. A segunda temporada já estreou com o campeão do mundo Max Verstappen a desfrutar da primeira ação em corrida de 2022, ao conduzir o seu carro de F1 no gelo, acompanhado pelo piloto de pista de gelo Franky Zorn, a usar pneus especialmente fabricados pela Pirelli para estas condições. Tudo aconteceu em Zell Am See, na Áustria.

Descobre o que é preciso para ser um B-Boy! Breaking, hip-hop, cultura: tem tudo a ver com expressão. Esta série de oito partes desvenda as nuances do que acontece durante uma battle de B-Boys. Na Red Bull BC One, o jurí analisa oito critérios para pontuar os B-Boys.

Descobre o que é preciso para ser um B-Boy! Breaking, hip-hop, cultura: tem tudo a ver com expressão. Esta série de oito partes desvenda as nuances do que acontece durante uma battle de B-Boys. Na Red Bull BC One, o jurí analisa oito critérios para pontuar os B-Boys.

Descobre o que é preciso para ser um B-Boy! Breaking, hip-hop, cultura: tem tudo a ver com expressão. Esta série de oito partes desvenda as nuances do que acontece durante uma battle de B-Boys. Na Red Bull BC One, o jurí analisa oito critérios para pontuar os B-Boys.