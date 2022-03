5 formas como a corrida pode trazer à tona o teu lado explorador

Wings for Life World Run The world's biggest running event connects …

3. Acorda com a cidade

Se precisas de uma dose extra de motivação para começares a treinar, ouve o episódio 3 de "Why I Run", onde Ida Mathilde Steensgaard e Mario Rigby revelam como correr pode despertar em cada um de nós o desejo de descoberta. Sabe como.

Faltam 50 DIAS para a Wings for Life World Run!

A paixão de Rigby pela corrida surgiu originalmente devido à sensação de “mover o corpo em busca de atingir o seu potencial máximo da forma mais pura”. As corridas de hoje levam-no de volta à diversão que teve ao explorar a sua terra natal nas Ilhas Turcas e Caicos com o seu irmão quando eram crianças. “Nós nunca vimos aquilo como uma caminhada. Sempre buscámos encontrar algo novo. E acho que foi isso que alimentou a minha sede de aventura”, diz.

No podcast, Rigby também conta o que aconteceu quando ele embarcou em mais uma aventura ao pisar acidentalmente numa cobra venenosa:

Numa viagem a Toronto, ver a cidade ganhar vida durante uma corrida ao nascer do sol foi tão glorioso que as excursões matinais se tornaram uma opção para Steensgaard. Ela explica: “Gosto de fazer este tipo de corrida antes que a cidade fique muito movimentada e agitada, apenas para sentir a vibração dos sítios que exploro”.

