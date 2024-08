Quando a ousadia, a engenharia imaginativa e a teatralidade sensacional se juntam, os pilotos do Red Bull Flugtag planam!

No dia 7 de setembro, Lisboa será a anfitriã de uma lista de navegadores da gravidade que se catapultarão para a água enquanto lutam pela coroa do Red Bull Flugtag. Para te dar uma ideia do que está para vir, reunimos cinco equipas de todo o mundo - cada uma com a sua própria combinação milagrosa de inteligência, criatividade e camaradagem - cujos voos (ou falta deles) não conseguimos tirar da cabeça.

01 Flying Rhino - Viena, Áustria (2021)

Em 2021, após nove longos anos de intervalo, o Red Bull Flugtag regressou ao local onde tudo começou em 1992: Viena, Áustria. Este dia memorável foi marcado pelos esforços de 40 equipas engenhosas e ousadas; mas são os vencedores do prémio de sustentabilidade que não conseguimos tirar da cabeça. Os aprendizes da Zellstoff Pöls começaram a sua viagem no Red Bull Flugtag como um exercício de team-building glorificado e terminaram com o líder da equipa, Thomas Schaffer, a pilotar um rinoceronte pintado com arco-íris, feito inteiramente de pasta de papel de sulfato de madeira macia branqueada sem cloro elementar e de papel kraft - do qual são o principal fabricante na Europa - para os gritos e aplausos de milhares de pessoas. Sabes o que se diz? Quando os rinocerontes 100% recicláveis voam, tudo pode acontecer.

02 Air Pug - Portland, Oregon (2015)

O absurdo pode levar-te muito longe nesta competição. As equipas são avaliadas com base na criatividade e no espetáculo, tal como na distância percorrida, pelo que não é invulgar que aqueles que tecnicamente não voaram mais longe consigam alcançar uma glória substancial. Esta equipa de Portland, Oregon, é um bom exemplo: não colocou absolutamente nenhum ovo no cesto da engenharia e, no entanto, aqui estamos nós sete anos depois a apreciar o seu sucesso no Red Bull Flugtag. Porquê? Bem, ver um pug gigante montado por humanos a mergulhar de um cais para o oceano é uma daquelas coisas que vive no teu cérebro sem pagar renda. A ausência de asas, ou de qualquer tentativa de impedir que o cachorro caísse instantaneamente, foi, em retrospetiva, a chave para o estatuto de ícone desta equipa.

03 iii - Zurique, Suíça (2016)

Embora seja importante não subestimar os elementos criativos e de performance do Red Bull Flugtag, isso não quer dizer que as muitas proezas de pura engenharia que esta competição tem sido palco ao longo dos anos tenham passado despercebidas. Tomando a abordagem polar oposta à do Air Pug, a equipa iii de Baar, na Suíça, impressionou a multidão reunida no Lago Zurique em 2016 com um voo tão simples e perfeito que quase verificámos se havia fios. A sua aeronave inequívoca (bastante única no contexto desta competição) voou uns impressionantes 55,5 metros sobre o lago depois de ter sido catapultada de uma roda gigante atirada para a beira do cais pelos poderosos membros da equipa. Ao vê-lo em ação, só podemos esperar que o piloto tenha o seu passaporte consigo (e um desejo de schnitzel) para o caso de uma rajada de vento surpresa o levar um pouco mais longe do que esperava.

04 Blank Space - Hong Kong, China (2016)

Ao regressar ao Red Bull Flugtag depois de ter ficado duas vezes entre os três primeiros, as nossas expectativas para o Blank Space eram astronómicas. Felizmente, não desiludiram. Inspirada no filme "Mars Attacks!", de 1996, esta equipa intergaláctica construiu um OVNI e coordenou fatos que prestaram uma homenagem louvável ao clássico de culto de Tim Burton. Foi tão visualmente sensacional que eles poderiam facilmente ter caído nas pegadas de Air Pug; só que eles também conseguiram voar. Enquanto o público ainda tentava absorver todos os detalhes incríveis dos seus conjuntos extraterrestres, eles lançaram o seu piloto e a sua nave espacial a uns dignos 15 metros do cais.

05 The Chicken Whisperers - Califórnia, EUA (2013)

Claro que esta lista não poderia estar completa sem mencionar o impressionante grupo de aves que bateu o recorde mundial do Red Bull Flugtag em 2013 e que, desde então, tem conseguido mantê-lo nas suas garras. Oriundos de Palo Alto, na Califórnia, estes cinco engenheiros aeroespaciais e mecânicos juntaram-se em Long Beach para bater as asas, agitar as penas da cauda e varrer o céu - mal sabiam eles que também iriam fazer história. Pilotado por Laura Shane, o avião da equipa voou uns impressionantes 78,64 metros (em comparação com o recorde anterior de 69,8 metros) com uma facilidade que uma águia invejaria. Ao aterrar no Oceano Pacífico, sob o sol da Califórnia, perante 110 000 espectadores, The Chicken Whisperers provou de uma vez por todas que nenhum pintainho é demasiado pequeno e nenhum sonho demasiado grande para voar.

O Red Bull Flugtag em Lisboa é já no dia 7 de Setembro, sabe tudo aqui ! Será que vai haver novo recorde? 👀