5 mitos sobre breaking e hip-hop

Breaking e hip-hop são a mesma coisa

O termo 'hip-hop', no seu significado original, representa um movimento cultural que consiste em quatro pilares: breaking, graffitti, MCing (rap) e DJing. Não é complicado, certo? A confusão chega quando as pessoas querem saber a diferença entre breaking e hip-hop, referindo aqui 'hip-hop' apenas como uma dança, e não enquanto a cultura em geral.

