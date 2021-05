5 músicas inesquecíveis das batalhas de breaking

Numa batalha de breaking , a música tem um papel fundamental: é quem estabelece todo o ritmo da disputa e pode até ser a diferença entre uma B-Girl ou um B-Boy dançar bem ou sair da competição. Como um dos quatro pilares do hip-hop , o breaking está ligado diretamente aos artistas e às faixas a seguir.

James Brown

O cantor é um dos artistas mais importantes da história do breaking . Os seus passos de dança espetaculares e cheios de energia foram os precursores do que hoje é chamado de breaking clássico e servem de inspiração até para muitos bailarinos, sempre ao som de hits como "Get On The Good Foot".

DJ Kool Herc

Mas para perceber como a cultura se espalhou, é preciso falar do DJ Kool Herc, um verdadeiro O.G. do hip-hop. Nascido na Jamaica, foi a primeira pessoa a mixar apenas as batidas das canções. Tocava essas partes em dois discos idênticos, sem interrupções, focando-se no hard funk. Assim nasceram as raízes do hip-hop.

Afrika Bambaataa

Afrika Bambaataa é outra peça-chave da história tanto do breaking como do hip-hop. Influenciado pelo DJ Kool Herc, inspirou-se nos DJs para ajudar a criar toda uma cultura, transformando o gangue Black Spades nos jovens organizados do Zulu Nation, grupo que transformou o breaking do Bronx num fenómeno global.

Michael Jackson

Foi graças ao Rei da Pop (e do popping) que diversos passos de breaking conquistaram o mundo. Nos anos 70, ao lado dos irmãos no grupo The Jackson 5, levou a dança de rua para dentro da casa das pessoas ao exibir movimentos inéditos na televisão em programas como o lendário Soul Train .

Jason Nevins

No final dos anos 80, os media já não se interessavam tanto pelo breaking . Os fãs mais dedicados mantinham-se ativos, mas a cultura estava em baixo. Até que em 1997 tudo mudou. A versão de Jason Nevin para o clássico "It's Like That", de Run DMC, deu aos breakers a sua maior exposição pública numa década – foi inclusivamente single duplo de platina no Reino Unido.