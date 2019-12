5 perguntas a ImpaKt

Bruno 'ImpaKt' Moutinho, streamer da For The Win Esports, apresentador da RTP Arena e membro da OMEN Squad, é uma das grandes figuras do streaming nacional, sendo o primeiro em Portugal a tornar-se parceiro da Twitch. Dia 19 de dezembro, passa pelo

O meu nome é Bruno Moutinho, também conhecido como impaKt, sou de Aveiro e entrei no mundo do gaming competitivo bem cedo, com Quake 3 Arena e posteriormente Counter-Strike.

Eu diria que 'processo de brainstorming' é uma expressão que no fundo sobrevaloriza a minha capacidade intelectual. Na realidade sou apenas um idiota. Contudo o nick vem de uma altura em que ter um nome "fixe" e que ficasse no ouvido da comunidade dava jeito. Passei por nicks como Knuckles e Radiati0n, até me lembrar de impaKt. A razão, no entanto, vai ficar no segredo dos deuses!

O teu gaming room de sonho, bem no coração da capital

Entre dezembro e janeiro, o teu gaming room de sonho está em Lisboa. O Red Bull Gaming Ground Pop Up leva um setup de jogo completo, com consolas, PCs, jogos de arcada e 'Playseats', para o Time Out Market, no Cais do Sodré, para que tu possas jogar tudo o que quiseres, como quiseres.

