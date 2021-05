5 rappers que quase romperam a barreira do som

Desde os primórdios do hip-hop que MCs tentam superar rivais, por isso não é surpresa que a demanda pelo título de rapper mais rápido do mundo seja bem disputada.

Tirada de ' Boy In Da Corner' (2003) , álbum que abriu as portas do grime ao mundo, 'Jus a Rascal' conta com Dizzee Rascal a enfiar um número surpreendente de palavras numa faixa de cerca de 3 minutos e meio. Atenta na técnica do britânico a partir dos 2:42 minutos.

Bem... O beat é suave, Jamie Foxx dá-lhe um toque doce de R&B e Kanye West aparece com o seu flow característico. Porém, quando Twista entra o ritmo aumenta ("no pun intended"). É uma aula de uso tático de velocidade com máximo impacto: com o registo da faixa sempre presente, o rapper de Chicago debita com mestria ao ritmo que nos tem habituado.

