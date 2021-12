5 recordes incríveis registrados na app Strava

De uma maratonista que corre todos os dias desde 2013 ao ciclista que pedalou mais de 100.000 km num ano, esta rede social permite-te comparar o teu desempenho desportivo com qualquer outro atleta do mundo inteiro. Hoje, trazemos alguns dos grandes ícones desta aplicação. Prepara-te para ficar de boca aberta e ganhar motivação extra em 3, 2, 1...

3. A primeira mulher a completar o Four Deserts Grand Slam Plus (Travessia dos Quatro Desertos)

Água no meio do deserto

"Eu tinha torcido o joelho, vomitado quatro vezes, desviado o caminho em 3 km e rastejei montanha acima para chegar ao checkpoint um", conta. E, isto aconteceu logo no seu primeiro dia pela selva do Sri Lanka. Doze meses depois, Jax consagrou-se campeã das ultramaratonas pelo desertos do Atacama, Gobi, Namíbia e Antártida.

