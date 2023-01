Feliz ano novo! Aqui tens 5 dicas para dares aaasas às tuas metas fitness

Durante a preparação, é necessário treinar todas as situações possíveis. Talvez tenhas de enfrentar uma estrada íngreme, quase no final, quando a energia (e a força nas pernas) já não é tão alta. O treino é o momento de prever diversos cenários, seja as variações do ambiente seja encontrar a velocidade média e mantê-la constante por mais tempo. Para isso, a regularidade do treino elevará o condicionamento físico, ajudará no controlo da respiração e até mesmo no foco mental.