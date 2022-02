. De acordo com treinadores e especialistas em nutrição, o que comes é crucial, provavelmente mais importante até, do que o exercício físico. Sim, leste bem. É fundamental comer bem, antes, durante e após o treino.

"A batata doce é ótima para repor os níveis de energia." explica Jo. "Têm um índice de glicemia moderado e têm uma grande quantidade de vitaminas e minerais, incluindo ferro, vitamina C e E, o que não acontece com as batatas normais. São uma ótima fonte de carboidratos, ricos em amido."

"Diria que o melhor é comer um carboidrato refinado como arroz branco na noite antes de uma grande corrida", diz Jo. "No entanto, o arroz integral ou a batata-doce com frango e legumes são ótimos para a recuperação, porque têm minerais que ajudam na recuperação, libertando energia muito mais lentamente."

As barras de aveia com frutos secos são um ótimo lanche durante o treino para manter aqueles níveis de energia para cima.

O óleo do peixe é uma grande fonte de proteína magra, que ajuda na recuperação muscular. A proteína magra também te faz sentir mais satisfeito, evitando que consumas mais calorias do que aquelas que planeias gastar. Os especialistas sugerem comer pelo menos duas porções de peixe por semana para manter o corpo em forma.

As crianças podem odiá-los, mas Jo é fã. "Os brócolos estão sempre nas sugestões que faço aos atletas. Este vegetal está carregado de coisas boas: ácido fólico, magnésio, vitaminas B e K. Os brócolos também são uma ótima ajuda na desintoxicação do organismo."

