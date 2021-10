7 posições de ioga perfeitas para os fãs de escalada

“Fica de pé com os pés firmemente assentes no chão, relaxa os dedos ao mesmo tempo que sentes toda a base dos pés a pressionar o chão", diz Ness. "A partir daqui, começa a inspirar e erguer a coluna enquanto pressionas os pés para baixo . Levanta o abdómen para trás, move os ombros para baixo e respira calmamente enquanto manténs esta postura."

Por mais simples que pareça, a velha pose da montanha é muito eficaz para corrigir os ombros arredondados e as ancas apertadas que ganhamos ao passar o dia inteiro sentados na cadeira de escritório. “Isto por si só pode ajudar qualquer alpinista a aliviar a tensão”, diz Ness.

“Com um pé à frente e outro atrás para que possas avançar, alinha o joelho da frente sobre o tornozelo. Levanta os braços para que fiquem alinhados com os ombros. Equilibra o teu peso de forma uniforme em ambos os pés. "

“Com os pés apoiados firmemente no chão, dobra os joelhos para que fiquem acima dos dedos dos pés, senta-te (como se estivesses prestes a sentar-te numa cadeira), mantém as costas retas e envolve levemente o tronco. Levanta os braços (mantém os cotovelos levemente dobrados se os ombros estiverem restritos) e desliza os ombros para baixo nas costas enquanto te levantas pelas pontas dos dedos. "

Esta posição ajudará a fortalecer a parte interna das coxas, tornozelos e pés dos alpinistas, diz Ness, “enquanto alonga a coluna, as costas e os dorsais para a liberdade de movimentos”.

