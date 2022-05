O melhor de dois mundos? A cidade e o Tejo, num só percurso ao ar livre e sem restrições horárias. Do Cais do Sodré até Belém, são 7 km de distância, com vistas panorâmicas e uma atmosfera vibrante, onde é possível encontrar vários pontos de descanso. Bónus: Se preferes ir nas calmas, podes ainda aproveitar para ver a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos e apreciar as vistas do miradouro do MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.