7 super alimentos ideais para quem treina

Abaixo, reunimos uma lista com 7 super alimentos que deves incluir na tua dieta, antes ou depois do treino. Sabe quais.

Rico em ómega 3 e 6, minerais, vitaminas e fibras, o Cânhamo - geralmente consumido em sementes - aumenta a energia, ajuda a baixar o colesterol e a tensão arterial, confere suporte ao sistema imunitário e, pode ajudar a perder peso. Podes adicionar as sementes à tua granola caseira, a saladas ou até num iogurte.

À primeira parece uma cenoura, mas não é. A Cherovia é uma raiz, cujo sabor acentuado e adocicado, faz lembrar uma junção entre a cenoura e o nabo. Com diferentes níveis nutricionais, este super alimento contém vitaminas B6 e B5, fundamentais para a produção de energia no metabolismo.

