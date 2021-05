(quando acontece uma pausa ou mudança abrupta no ritmo da música). Se os DJs não tivessem começado a fazer isto, o breaking não existia.

Nos anos 70, lendas como Kool Herc e Grandmaster Flash organizavam festas de rua em Nova York e faziam toda a gente dançar sem parar ao tocar duas cópias do mesmo disco, mixando para prolongar o

Nos anos 70, lendas como Kool Herc e Grandmaster Flash organizavam festas de rua em Nova York e faziam toda a gente dançar sem parar ao tocar duas cópias do mesmo disco, mixando para prolongar o breakdown (quando acontece uma pausa ou mudança abrupta no ritmo da música). Se os DJs não tivessem começado a fazer isto, o breaking não existia.

Nos anos 70, lendas como Kool Herc e Grandmaster Flash organizavam festas de rua em Nova York e faziam toda a gente dançar sem parar ao tocar duas cópias do mesmo disco, mixando para prolongar o breakdown (quando acontece uma pausa ou mudança abrupta no ritmo da música). Se os DJs não tivessem começado a fazer isto, o breaking não existia.

Um bom DJ sabe a hora e o lugar certo para tocar cada beat, criando sets únicos capazes de atingir a fama e arrastar multidões para um evento. Sabias que, antes da popularização das tecnologias digitais, os DJs estampavam as capas dos vinis que levavam para os eventos? Só assim garantiam que ninguém copiava os seus sets que, aliás, são pensados do inicio ao fim – por isso, pedir músicas a um DJ é um erro.

Um bom DJ sabe a hora e o lugar certo para tocar cada beat, criando sets únicos capazes de atingir a fama e arrastar multidões para um evento. Sabias que, antes da popularização das tecnologias digitais, os DJs estampavam as capas dos vinis que levavam para os eventos? Só assim garantiam que ninguém copiava os seus sets que, aliás, são pensados do inicio ao fim – por isso, pedir músicas a um DJ é um erro.

Um bom DJ sabe a hora e o lugar certo para tocar cada beat, criando sets únicos capazes de atingir a fama e arrastar multidões para um evento. Sabias que, antes da popularização das tecnologias digitais, os DJs estampavam as capas dos vinis que levavam para os eventos? Só assim garantiam que ninguém copiava os seus sets que, aliás, são pensados do inicio ao fim – por isso, pedir músicas a um DJ é um erro.

DJs de festa costumam tocar faixas conhecidas pelo público com o único objetivo de incendiar a pista. Já os DJs de breaking precisam de ser diferentes de outros DJs e tocar músicas que talvez nem os próprios B-Boys e B-Girls conheçam, aumentando assim o nível da batalha. Para se manterem sempre atualizados, só pesquisando sem parar, seja em lojas de discos ou online.

DJs de festa costumam tocar faixas conhecidas pelo público com o único objetivo de incendiar a pista. Já os DJs de breaking precisam de ser diferentes de outros DJs e tocar músicas que talvez nem os próprios B-Boys e B-Girls conheçam, aumentando assim o nível da batalha. Para se manterem sempre atualizados, só pesquisando sem parar, seja em lojas de discos ou online.

DJs de festa costumam tocar faixas conhecidas pelo público com o único objetivo de incendiar a pista. Já os DJs de breaking precisam de ser diferentes de outros DJs e tocar músicas que talvez nem os próprios B-Boys e B-Girls conheçam, aumentando assim o nível da batalha. Para se manterem sempre atualizados, só pesquisando sem parar, seja em lojas de discos ou online.