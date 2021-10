Riders: 9 razões para ambicionar chegar à Final Mundial de Pump Track

Ao contrário do UCI MTB World Championships, os riders não têm o apoio das suas equipas, mecânicos ou treinadores durante as corridas. Em vez disso, todos podem compartilhar os recursos no local. A área dos riders é uma grande seção partilhada com mecânicos prontos a ajudar quem precisar, um fisioterapeuta para aliviar os músculos, girar as bicicletas para se aquecer para a prova e, ainda, zonas lounge para relaxar e conversar com outros participantes. Então, não precisas do apoio de uma equipa completa para participar e não importa se vais sozinho/a. Encontras todo o apoio de que precisas no evento.