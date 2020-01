Estas 6 dicas vão fazer de ti um especialista em corrida

Durante cinco meses, a aventure junkie, Anna McNuff percorreu em distância 90 maratonas (3.785 km) completamente descalça nas Ilhas Britânicas. A atleta, de 34 anos, começou esta jornada com os pés descalços na Grã-Bretanha a 2 de junho de 2019, nas Ilhas Shetland e terminou em Londres a 17 de novembro de 2019, enfrentou costas litorais, terras agrícolas lamacentas e praias de seixos pelo caminho.

McNuff, que é embaixadora da Girl Guiding UK , escolheu este desafio numa tentativa de inspirar mais jovens a alcançarem metas que acreditam estar além das suas capacidades.

A mochila 'Barry Buttercup' de Anna foi assinada pelos anfitriões © Anna McNuff

A passar 168 dias na estrada, Anna conquistou partes da Escócia, Irlanda do Norte, Ilhas Anglo-Normandas e Costa Sul ( vê o seu mapa de rotas aqui ).

De dormir 10 horas por noite a abraçar a sujidade entre os dedos, aqui estão seis coisas importantes que Anna aprendeu nesta aventura épica.

1. A preparação é a chave

Anna treinou durante 18 meses para a preparação do desafio © Anna McNuff

Ao trabalhar com Christian Poole , fundador do The Running Lab , Anna treinou durante 18 meses em preparação para o desafio, com o objetivo de alterar o estilo de corrida para se habituar aos pés descalços. Enquanto os ténis absorvem o impacto dos pés, permitindo uma aterragem mais dura, a corrida descalça exerce mais pressão sobre as articulações do joelho e da anca. Portanto, Christian desenhou um plano de exercícios especialmente projetado para controlar e espalhar os dedos dos pés - enquanto aterra suavemente com a parte dianteira dos pés.

"Ensinou-me a correr como um cisne, enquanto deslizam para a frente e depois por baixo é onde todo o trabalho acontece", diz Anna. "O movimento para cima e para baixo é minimizado e estou quase a deslizar para a frente com cadência rápida".

Tendo treinado com ténis minimalistas nos últimos três anos, os pés de Anna já estavam habituados a correr com pouco apoio. No entanto, para endurecer os pés, durante o treino, Anna alternava entre correr com meias de borracha e descalça, aumentando gradualmente o número de quilómetros com os pés descalços todas as semanas. Para ganhar prática, correu a Maratona de Londres (42,16 km) em abril, sem uma meia à vista.

Desde o início dos treinos, Anna notou mudanças significativas no corpo, a pele da ponta dos pés tornou-se 3 mm mais espessa e espaço entre os dedos dos pés aumentou.

2. Aceita a sujidade

A ideia de correr descalço, especialmente pelas ruas de Londres, é um pesadelo para a maioria das pessoas mas, para Anna, é uma oportunidade de libertar o lado mais selvagem.

"Sempre que corria por Londres, os meus pés ficavam nojentos no final, mas de uma maneira doentia eu meio que gostava daquilo porque estava a sentir minha cidade natal", revela Anna. "Estou com a sujidade de Londres nos pés. Senti como se estivesse a experimentar o meu ambiente. Acho que te permites ser livre e dar menos importância ao que não interessa - o que se traduz em todas as outras áreas da tua vida".

Para além de mergulhar os dedos dos pés numa área de pântano profundo na costa e pisar em excrementos de ovelhas, felizmente Anna não sofreu lesões graves ou infecções nos pés.

3. Ouve o teu corpo

Anna queimava até 3.000 calorias por dia © Anthony Behrens

Em média, a correr cerca de 32 quilómetros por dia, Anna aprendeu que era preciso ouvir o corpo se quisesse concluir o desafio, permitindo-se a ter um dia de folga se estivesse demasiado exausta para correr:

"Acho que sim, porque não sei se a pressão me vai destruir e deixar doente ou enfraquecer o meu corpo. Ou, se eu conseguir continuar um pouco mais, é sempre uma linha ténue".

A queimar 3.000 calorias por dia, Anna dormia 10 horas por noite para deixar o corpo recuperar. Sem nenhum terapeuta desportivo ou equipa para a ajudar, sempre que se sentiu dorida, teve que se auto-tratar pressionando com força a área do músculo afetada e depois libertar a pressão e, é claro, muita fita adesiva.

4. Existem muitos tipos diferentes de terreno

A pele dos pés está mais grossa e o espaço entre os dedos mais amplo © Anna McNuff

A coxear sobre cascalho durante 1.61 km para voar através de florestas cobertas de musgo no dia seguinte, Anna encontrou uma montanha-russa de terrenos diferentes durante a viagem. Dependendo da superfície, cada maratona demorava cerca de seis horas para terminar, ou quatro horas se tivesse a sorte de encontrar asfalto liso ou planície como em Yorkshire Dales para correr.

"Aprendi que a Grã-Bretanha tem milhares de superfícies diferentes sobre as quais nos movemos todos os dias e nunca prestamos atenção até que estejas descalço", diz entusiasmada. Eu sou uma nerd tarmac agora!"

Tendo terminado a maratona de Londres com os pés descalços, Anna pensou primeiro que correr em estrada não seria um grande problema. No entanto, devido ao gelo no norte, são colocadas lascas de pedra no alcatrão para facilitar a aderência dos pneus do carro. Então, para Anna, o início da sua aventura nas Shetlands escocesas foi como correr numa cama de pregos (ai!).

"As pessoas perguntam-me sempre o que é que acontece quando pisas um pedaço de vidro ou se me preocupo com objetos grandes", diz a exploradora. "Mas a coisa mais difícil é ter lascas ou pedacinhos de areia porque começam a infectar".

5. Relaxa

Salte se gostas de correr descalço! © Anna McNuff

Muitas vezes, sentindo-se oprimida pela dimensão do desafio, Anna aprendeu que precisava de se concentrar num dia de cada vez e controlar as suas expectativas.

"Houve uma possibilidade de fracasso, mas essa foi a razão pela qual escolhi este desafio. Não havia garantias de que chegaria ao fim. Ninguém sabia o que podia acontecer pelo caminho? Essa é a aventura. Essa é a incógnita".

"Trata-se de manter um estado de calma quando tudo ao teu redor fica descontrolado, mas tu ficas muito concentrado e focado", acrescenta Anna. "Continuas a avançar, não interessa o que acontece à tua volta. Basta dizer: 'Vamos lá, faz o teu pior, porque eu só vou continuar a correr'".

6. A força de espírito do ser humano

Uma das maiores lições que Anna retirou deste desafio foi a enorme quantidade de apoio e bondade que recebeu do público: "Os meus seguidores nas redes sociais são incríveis. Recebo muitas mensagens de pessoas a dizer que saíram para correr hoje e tiveram um momento difícil e quiseram parar, mas depois pensaram que se eu conseguia correr descalça, eles podiam terminar estes 5 km. Então, sentia-me como se fosse maior do que eu mesma e com vontade de continuar. É a força de espírito do ser humano e mostra tudo aquilo pelo que conseguimos ultrapassar."