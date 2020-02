Uma das maiores histórias no mundo dos 'fighting games' foi a ascensão do Paquistão. Durante anos e anos a grande maioria da comunidade desconhecia por completo a qualidade dos jogadores da região, estando o foco do talento noutras partes do mundo. Tudo isto mudou quando Arslan 'Arslan Ash' Siddique apareceu do nada e esmagou a competição no ano passado.

Ash fez o que nunca ninguém tinha conseguido quando em 2019 venceu o Evo Japan e o Evo Tekken 7 no mesmo ano. A sua notoriedade explodiu, mas não só: com a explosão de Ash, muitos outros jogadores paquistaneses começaram a aparecer e a derrotar nomes estabelecidos.

Com os seus feitos, Ash introduziu todo um território ao mundo do Tekken. Porém, sem o programa e-Fight Pass e um dedicado membro da comunidade a assisti-lo nas suas viagens para os maiores torneios dos Estados Unidos nada disto teria acontecido.

Ontem e hoje

"Sherry Jenix conduz um programa nos EUA para jogadores talentosos que não podem ir para os Estados Unidos por duas razões", explica Ash. "Primeiro, o visto custa umas estrondosas 27,500 rupias paquistanesas (164€). Segundo, as pessoas que pertencem a nações como o Paquistão têm mais dificuldades a obter o visto. Então, o e-Fight Pass facilita o visto e eu usei-o ambas as vezes em que viajei para os Estados Unidos."

A jornada de Ash mudou a cena e inspirou outros jogadores da sua região a viajar, competir e deixar a sua marca. "Toda a cena de gaming do Paquistão melhorou drasticamente", diz. "Recentemente ganhei um torneio, o PPG Battle of Champions, organizado pela Pakistan PC Gamers, que teve o maior prémio de sempre: 100,000 rupias paquistanesas (597€)

Há grandes eventos de gaming a ser realizados no meu país, algo que não era muito normal. Arslan 'Ash' Siddique Tekken 7

O panorama dos esports está muito diferente do que costumava ser, mas para melhor. Hoje, os jogadores paquistaneses têm oportunidades que antes simplesmente não existiam. "Se rebobinarmos os anos, estes eventos não aconteciam, mas o gaming é uma paixão para muitas pessoas agora e isso vê-se", refere Arslan. "Muitas empresas estão agora a apoiar a cena de gaming no Paquistão para o elevar a um nível internacional de modo a que as pessoas possam sustentar as suas famílias a jogar profissionalmente."

Apesar dos avanços, ainda há barreiras que impedem a região de crescer ainda mais nos esports. Comparado aos desportos tradicionais, as condições ainda não são nada iguais. "Os gamers estão a representar o Paquistão num nível internacional da mesma maneira que os jogadores de críquete paquistaneses, mas as instalações e o estatuto estão longe de ser iguais", refere Ash.

"Se jogas críquete vives um estilo de vida de celebridade, mas para atletas de esports é mais difícil. É isso que precisa de mudar para elevar a cena de gaming."

Escolhas de 'top tier'

Ainda que já tenha sido nerfado com patches em janeiro e fevereiro Leroy Smith continua a ser um problema no mundo competitivo devido às suas opções de ofensiva opressivas e manobras defensivas devastadoras, como é o caso do seu parry. Os jogadores de topo começaram a gravitar para o mestre americano de Wing Chun, mas por enquanto Ash vai manter-se afastado dessa opção, dizendo que foi um erro não nerfar a personagem antes do Evo Japan 2020. "Eles não o fizeram antes do Evo Japan, o que, na minha opinião, não foi muito bom. Por causa do Leroy todos os jogadores profissionais que normalmente estão no top 15, como o Knee, LowHigh e eu, não chegaram a lado nenhum."

Apesar de não ter Leroy como opção, Ash está a treinar com outra personagem recentemente lançada através de um DLC. "Gosto muito da Zafina, até a minha mãe gosta dela", refere falando do sucesso que tem encontrado com o seu movimento pouco convencional. "Jogo com essa personagem e já ganhei muitos torneios com ela. Uso uma estratégia defensiva quando jogo com Zafina porque o seu 'back-dash' é fantástico para defender contra os ataques do adversário."

Arslan Ash no metro de Nova Iorque © Drew Gurian/Red Bull Content Pool

A prática leva à perfeição

Estamos em época baixa no que diz respeito a Tekken 7, mas Ash tem-se mantido fresco. "Tenho muitos 'invitationals' alinhados", diz. "Eles mantêm-me a treinar, por isso não é muito de uma 'off season' para mim." A necessidade de melhorar aumentou desde que os seus feitos colossais o deixaram na posição em que se encontra agora. Ash, bem como outros jogadores paquistaneses, obrigaram toda a cena de Tekken a melhorar.

"A pressão é imensa, obviamente, pois os adversários estão continuamente a ficar mais fortes, mas ao mesmo tempo também tenho muito apoio da Red Bull e da minha família", confessa Ash.

A minha família começou a apoiar-me e tudo isto ajudou a que jogar se tornasse mais divertido para mim. Arslan 'Ash' Siddique Tekken 7

"Antes sentia mais medo do que entusiasmo, medo de perder e medo de não ser capaz de superar os desafios. Com o apoio de todos, especialmente da Red Bull, jogar tornou-se mais divertido para mim. Comecei a acreditar mais do que nunca em mim e conto com Deus para ajudar ainda mais."

A paixão de melhorar o seu jogo e lutar contra adversários fortes é importante para o fenómeno paquistanês. É, por isso, nesses pontos que pôr o seu talento a trabalhar.

"Estar com a Red Bull era um sonho há muito tempo, por isso podes imaginar o meu entusiasmo quando descobri que o meu sonho se tinha tornado realidade", revela Arslan.

Toda a minha visão do gaming mudou desde que consegui esta parceria. Sinto-me entusiasmado e satisfeito porque agora tenho mais família. Arslan 'Ash' Siddique Tekken 7