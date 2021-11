As aventuras reais mais arriscadas que se tornaram filmes

Imagina a seguinte situação: és um alpinista que está a escalar um canyon em Utah, nos Estados Unidos. De repente, o teu braço fica preso numa fenda e passas cinco dias a lutar para sobreviver. Essa é a trama de 127 Horas (2010), um filme que conta a história real de Aron Ralston, interpretado no filme por James Franco. Que atire a primeira pedra quem não ficou nervoso naquela cena do braço!

