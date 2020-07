Uma corrida diária de 10 minutos pode mudar a tua vida

Muitas vezes, pode parecer que não há horas suficientes no dia para encaixar uma corrida. De alguma forma, ao escolheres entre trabalho, vida social e dormir, não podes ter tudo. Mas que tal 10 minutos?

1. Podes recuperar o teu charme

. "É uma meta alcançável, que não consome muito tempo e se encaixa em qualquer parte do dia, o que significa que tens mais hipóteses de fazer acontecer", diz.

, ex-GP, corredora e autora do livro

Se estás a perder os dias de ginásio ou simplesmente te sentes um pouco, ou bastante, desmotivado, as corridas de 10 minutos são a maneira ideal de recuperar a velocidade, de acordo com a

2. Podes melhorar o teu humor

. O ato de marcar um objetivo também pode ter um efeito positivo na tua saúde mental. "O outro bónus do estabelecimento de metas é que isso é ótimo para a tua saúde mental, melhorando o humor quando cumpres o que te propões a alcançar", diz McGrattan.

O exercício faz com que o corpo liberte substâncias químicas chamadas endorfinas, que podem ajudar a melhorar o humor e aliviar o stress. "Estas boas mudanças químicas no teu cérebro podem realmente acontecer num espaço de 10 minutos, relaxando e tornando-o mais feliz", revela

3. Pode prolongar a tua vida útil

O Homem-Aranha pode achar que as teias giratórias são o melhor meio para se movimentar em Manhattan, mas este próximo fato pode encorajá-lo a mudar de ideias: “Há evidências que provam que correr apenas uma vez por semana pode não só prolongar a esperança média de vida, mas também aumentar a qualidade de vida dentro do que é a tua vida útil ”, revela Brewer. “A corrida demonstrou reduzir a tensão arterial, reduzir os níveis de colesterol, reduzir a incidência de diabetes tipo 2, ataques cardíacos e até alguns tipos de cancro. 10 minutos? Tudo se resume a isso."

4. É tempo suficiente para enfrentar uma colina

Se não queres correr de costas, mas ainda queres um bom desafio, descer uma colina é uma maneira inteligente de desenvolver a força das pernas num curto espaço de tempo. “As pessoas costumam dizer que danifica as articulações dos joelhos correr muito depressa mas, se andares bem, vais fortalecer”, diz Brewer. “Desde que sejas sensível e não corras, usar a força de travagem da perna enquanto estás a descer cria contrações excêntricas dos músculos porque estão a ser esticados ao mesmo tempo em que se tentam contrair e isso desenvolve os músculos de uma maneira boa".

5. Uma pausa para quem trabalha